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Philippines Earthquake: ఫిలిప్పీన్స్ లో భారీ భూకంపం.. 8.2 తీవ్రత.. సునామీ హెచ్చరిక జారీ..!!

Philippines Earthquake: సోమవారం ఫిలిప్పీన్స్‌లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. దీని తీవ్రత  రిక్టర్ స్కేలుపై 8.2గా  నమోదు అయ్యింది.  జాతీయ భూకంప శాస్త్ర కేంద్రం (NCS) ప్రకారం, పలు ప్రాంతాల్లో ప్రకంపనలు సంభవించాయి. ఫిలిప్పీన్స్ తోపాటు ఇండోనేషియా, పలావు, తైవాన్, పపువా న్యూ గినియాకు సునామీ హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. ప్రాణ ఆస్తి నష్టానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 08, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:50 AM IST
Philippines Earthquake: ఫిలిప్పీన్స్ లో భారీ భూకంపం.. 8.2 తీవ్రత.. సునామీ హెచ్చరిక జారీ..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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