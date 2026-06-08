/Philippines Earthquake: ఫిలిప్పీన్స్ లో భారీ భూకంపం.. 8.2 తీవ్రత.. సునామీ హెచ్చరిక జారీ..!!

Philippines Earthquake: సోమవారం దక్షిణ ఫిలిప్పీన్స్లోని మిండానో తీరానికి దూరంగా 7.0 తీవ్రతతో శక్తివంతమైన భూకంపం సంభవించింది. దీని కేంద్రం భూమికి కేవలం 10 కిలోమీటర్ల లోతులో ఉంది. ఈ భూకంపం కారణంగా ఫిలిప్పీన్స్, ఇండోనేషియాతో సహా అంతర్జాతీయ పర్యవేక్షణ సంస్థలు సునామీ హెచ్చరిక జారీ చేశాయి. తీరప్రాంతానికి సమీపంలో నివసిస్తున్న వారిని వెంటనే ఖాళీ చేయాలని అధికారులు సూచించారు.
బలమైన భూకంప ప్రకంపనలు చాలా దూర ప్రాంతాలకు వ్యాపించడంతో, అనేక ప్రాంతాలలో ప్రజలు తమ ఇళ్లు, భవనాల నుండి బయటకు పరుగులు తీశారు. ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం, ఈ భూకంపం సాపేక్షంగా తక్కువ లోతులో సంభవించడం వల్ల సునామీ ప్రమాదం పెరిగింది. పెద్ద నష్టం గానీ, ప్రాణనష్టం గానీ జరిగినట్లు అధికారికంగా ఎలాంటి సమాచారం లేదు.
భూకంపం సంభవించిన వెంటనే, అమెరికా సునామీ హెచ్చరిక వ్యవస్థ సునామీ గురించి హెచ్చరిక జారీ చేసింది. దీని తరువాత, ఇండోనేషియా భూభౌతిక సంస్థ కూడా తమ ఈశాన్య తీర ప్రాంతాలకు హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ప్రభావిత తీర ప్రాంతాలలో సాధారణ అలల మట్టం కంటే ఒక మీటరుకు పైగా అలలు ఎగసిపడవచ్చని ఫిలిప్పీన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వోల్కనాలజీ అండ్ సీస్మాలజీ (PHIVOLCS) హెచ్చరించింది. ఈ అలల ప్రభావం చాలా గంటల పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
దక్షిణ ఫిలిప్పీన్స్లోని పలు తీరప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న నివాసితులు వెంటనే ఎత్తైన ప్రదేశాలకు వెళ్లాలని లేదా తీరానికి దూరంగా ఉన్న సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఆశ్రయం పొందాలని అధికారులు సూచించారు. విపత్తు నిర్వహణ సంస్థలు సముద్ర మట్టాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నాయి . ప్రమాదం పొంచి ఉన్న ప్రాంతాల్లో సహాయక బృందాలను అప్రమత్తం చేశారు. ఫిలిప్పీన్స్, ఇండోనేషియా రెండూ ప్రపంచంలో అత్యంత భూకంపాలు సంభవించే ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి. ఈ దేశాలు అనేక టెక్టోనిక్ ప్లేట్లు ఢీకొనే భౌగోళిక ప్రాంతమైన పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ లో ఉన్నాయి. తత్ఫలితంగా, అవి తరచుగా పెద్ద భూకంపాలు, అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనాలు, సునామీల వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ఎదుర్కొంటాయి.
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