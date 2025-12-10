English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Plane hits car: హైవే మీద ప్రయాణిస్తున్న కారును ఓ విమానం ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటన అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో చోటు చేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 10, 2025, 11:55 AM IST

Viral Video: అమ్మ బాబోయ్.. హైవే మీద వెళ్తున్న కారును ఢీకొట్టిన విమానం.. వీడియో చూస్తే పక్కా షాకవుతారు..!

Plane hits car in America: హైవే మీద ప్రయాణిస్తున్న కారును ఓ విమానం ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటన అమెరికాలోని ప్లోరిడాలో చోటు చేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతుంది. అయితే ఈ ఘటనలో ఘోర ప్రమాదం తప్పింది.. కారులో ప్రయాణిస్తున్న మహిళకు మాత్రమే స్వల్ప గాయాలయ్యాయి.  

అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో ఓ చిన్న విమానం బీభత్సం సృష్టించింది. అక్కడి కాలమానం ప్రకారం.. సోమవారం రాత్రి బ్రెవర్ట్ కౌంటీ వద్ద ఇంటర్ స్టేట్ -95 హైవేపై వేగంగా వెళ్తున్న కారును విమానం వెనుక నుండి ఢీకొట్టింది. అయితే కారు వేగంగా వెళ్తుండగా.. విమానం గాల్లో నుంచి వేగంగా కిందకు దూసుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత నేరుగా కారును ఢీకొట్టింది. ఈ హఠాత్తు పరిణామంతో ఆ ప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా భయానక వాతావరణం ఏర్పడింది. అయితే, ఈ ప్రమాదంలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఓ మహిళకు స్వల్ప గాయాలు కాగా.. మిగిలిన వారంతా సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.

ఇక ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో విమానంలో పైలట్, ఓ ప్రయాణికుడు ఉన్నట్లు ఫైర్ సిబ్బంది తెలిపారు. వీరు సేఫ్‌గా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. అయితే విమానం ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌కు గల కారణాలపై.. అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. 

ఈ ఘటనలో విమానం డైరెక్ట్‌గా దూసుకొచ్చి కారును ఢీకొట్టిండి. ఆ తరువాత కారు, విమానం ఒక్కసారిగా.. విపరీతమైన సౌండ్ చేస్తూ పక్కకు దూసుకెళ్లాయి. దీంతో ఆ హైవే మీద ప్రయాణిస్తున్న ప్రయాణికులంతా ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడ్డారు. అయితే ప్రమాదం జరిగిన కారు వెనుకాలే వస్తున్న మరో కారుకు అమర్చిన కెమెరాలో.. ఈ దృశ్యాలు రికార్డు అయ్యాయి. ఇప్పుడు వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 

Also Read: CM Chandrababu: ఏపీ ప్రజలకు బిగ్ రిలీఫ్.. విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపుపై సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన

Also Read: Fire Accident: ఏడంతస్తుల భవనంలో అగ్నిప్రమాదం.. గర్భిణి సహా 22 మంది సజీవ దహనం.. ఎక్కడంటే..?

