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Plane Crash Today: బిగ్ బ్రేకింగ్.. మరో ఘోర విమాన ప్రమాదం.. 11 మంది దుర్మరణం..

France Plane Crash: మొన్న అహ్మదాబాద్.. నిన్న సౌదీ అరేబియా.. నేడు ఫ్రాన్స్.. రోజురోజుకి విమాన ప్రమాదాలు భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. తాజాగా తూర్పు ఫ్రాన్స్‌లో జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో 11 మంది దుర్మరణం పాలయ్యారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 29, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:13 AM IST
Plane Crash Today: బిగ్ బ్రేకింగ్.. మరో ఘోర విమాన ప్రమాదం.. 11 మంది దుర్మరణం..
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Plane Crash Today: బిగ్ బ్రేకింగ్.. మరో ఘోర విమాన ప్రమాదం.. 11 మంది దుర్మరణం..
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