Modi-Xi Jinping: ప్రజా సంక్షేమమే లక్ష్యంగా చైనాలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన.. ఆ దేశ అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో భేటీ

Modi China Visit: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత చైనాకు వెళ్లారు. అక్కడ ఆయన తియాజింగ్‌లో జరిగే షాంఘై సహకార సంస్థ సమావేశంలో పాల్గొంటారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో ఆదివారం సమావేశమయ్యారు. ఈ భేటీలో భారత్, చైనా మధ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడంపై చర్చలు జరిగాయి. అమెరికా భారీ సుంకాలు విధించిన నేపథ్యంలో ఈ ఇరు దేశాధినేతల సమావేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా దృష్టిని ఆకర్షించింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 31, 2025, 03:02 PM IST

Modi-Xi Jinping: ప్రజా సంక్షేమమే లక్ష్యంగా చైనాలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన.. ఆ దేశ అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో భేటీ

PM Modi China Visit: ప్రధాని మోదీ చైనా పర్యటనకు వెళ్లారు. ఏడేళ్ల తరువాత చైనాలో పర్యటిస్తున్న మోదీ.. తియాజింగ్‌లో జరగనున్న షాంఘై సహకార సంస్థ (SCO) వార్షిక శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొంటానారు. దీనికి ముందు ఆదివారం ఆ దేశ అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో భేటీ అయ్యారు. వీరిద్ధరి మధ్య ఇరుదేశాల సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకునే అంశాలపై చర్చ జరిగింది. అమెరికా భారీ సుంకాల నేపథ్యంలో ఇరు దేశాల అధ్యక్షుల భేటీకి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది.

ఆదివారం జరిగిన ద్వైపాక్షిక సమావేశంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో పాటు ఇరు దేశాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశంలో సరిహద్దు నిర్వహణకు సంబంధించి ఇరు దేశాల మధ్య ఒక ఒప్పందం కుదిరింది. కైలాష్ మానసరోవర్ యాత్రను తిరిగి ప్రారంభించారు. భారత్, చైనా మధ్య ప్రత్యక్ష విమాన సర్వీసులు కూడా త్వరలో మొదలవనున్నాయి. ఈ రెండు దేశాల్లోని 280 కోట్ల మంది ప్రజల సంక్షేమం ఈ సహకారంతో ముడిపడి ఉందని, ఇది మానవాళి మొత్తం శ్రేయస్సుకు దోహదపడుతుందని మోదీ తెలిపారు. పరస్పర విశ్వాసం, గౌరవం, సున్నితత్వంతో ఇరు దేశాల సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడానికి తాము కట్టుబడి ఉన్నామని ఆయన చెప్పారు. చైనాలో పర్యటించేందుకు, షాంఘై సహకార సంస్థ సదస్సుకు తనను ఆహ్వానించినందుకు మోదీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్ మాట్లాడుతూ భారత్, చైనా స్నేహపూర్వక సంబంధాలు కలిగి ఉండటం రెండు దేశాలకు ఉత్తమమైన మార్గమని చెప్పారు. ఈ రెండు దేశాలు తూర్పు ప్రాంతంలోని పురాతన నాగరికతలు, ప్రపంచంలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశాలు. అలాగే గ్లోబల్ సౌత్‌లో ముఖ్యమైన సభ్యులు. పక్కపక్కనే ఉన్న ఈ దేశాలు స్నేహంతో కలిసి అభివృద్ధికి భాగస్వాములుగా ఉండాలని ఆయన అన్నారు. ప్రపంచ శాంతి, సమృద్ధి కోసం భారత్, చైనా కలిసి బాధ్యత తీసుకోవాలని జిన్‌పింగ్ పిలుపునిచ్చారు.

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చివరిసారిగా 2018లో చైనా పర్యటన చేశారు. ఆ తర్వాత 2019లో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్ భారత్‌లో పర్యటించారు. కానీ 2020లో లద్దాఖ్ సరిహద్దులో భారత్, చైనా సైనికుల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఇరు దేశాల సైనికులు పలువురు మరణించారు. దీంతో భారత్, చైనా మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఆ తర్వాత ఇరు దేశాల సైనిక, దౌత్యాధికారులు పలు దఫాలుగా చర్చలు జరిపారు, ఇవి ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నాయి. ఇటీవల అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ చైనాతో పాటు భారత్‌పై కూడా భారీ సుంకాలు విధించారు. ఈ నేపథ్యంలో మోదీ, జిన్‌పింగ్ మధ్య జరిగిన భేటీ ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించింది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Pm Modi China VisitPM Narendra Modipm ModiModi China VisitChina

