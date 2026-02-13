English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Modi: 'ప్రగతిశీల బంగ్లాదేశ్‌కు అండగా నిలుస్తాం'.. తారిక్‌ చారిత్రాత్మక విజయంపై ప్రధాని మోదీ అభినందనలు..!

PM Modi Congratulates Tarique Rehman: బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన తారిక్‌ రెహమాన్‌కు మన దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అభినందించారు. ఇక బంగ్లాదేశ్లో 13వ పార్లమెంటరీ ఎన్నికలు జరిగినా సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఎన్నికల్లో బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్టు పార్టీ (BNP) చారిత్రాత్మక విజయం సాధించింది. ఈ నేపథ్యంలో పీఎం మోదీ తారిక్‌ రెహ్మాన్‌ను అభినందిస్తూ ట్వీట్‌ చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 13, 2026, 10:11 AM IST

PM Modi Congratulates Tarique Rehman: బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఫలితాలు ఈ రోజు వెల్లడయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్టు పార్టీ (BNP) అఖండ విజయం సాధించింది. ఈ పార్టీ లీడర్ తారిక్‌ రెహమాన్‌కు హృదయపూర్వక అభినందనలు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలియజేశారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేశారు. బంగ్లాదేశ్ ప్రగతిశీలతకు అండగా ఉంటామంటూ ఆయన పోస్ట్ చేశారు. 

 ఇక పార్టీ విజయానికి ప్రధాన కారణం అయిన తారిక్‌ రెహ్మాన్‌కు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. బీఎన్‌పీ అఖండ విజయం సాధించింది .ప్రజలకు మీ నాయకత్వం పై ఉన్న విశ్వాసాన్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రగతిశీల బంగ్లాదేశ్ కు భారత్ అండగా ఉంటుందంటూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ట్వీట్ చేశారు.

 లోకల్ మీడియా ప్రకారం తారిక్ రెహ్మాన్‌ పార్టీ అయిన BNP కూటమి పార్టీ అయినా గోనో ఒధికార్‌ పరిషద్‌, గోనో సొంగోటి ఆందోళన్ మొత్తం 211 సీట్లు దక్కించుకున్నాయి. అంటే పార్లమెంటు మెజారిటీలో 2/3 వంతు దక్కిచుకున్నాయి. ఇక ఎన్నికల్లో జమాత్ ఏ ఇస్లామీ కూటమి 70 సీట్లు మాత్రమే దక్కించుకుంది. మిగతా పార్టీలు 6 తో సరిపెట్టుకున్నాయి.

 ఇక BNP పార్టీ అఖండ విజయానికి ప్రధాన కారణం పార్టీ చైర్మన్‌ ,కాబోయే ప్రధానిగా తారిక్ కారణం. ఇక ఈ బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికలు భారత్‌కు కూడా ఎంతో ముఖ్యం. 2025 ఫిబ్రవరి 12వ తేదీన బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికలు నిర్వహించింది. ఆ మరుసటిరోజే ఫలితాలు కూడా విడుదలయ్యాయి. 2024 జులై తర్వాత అధికారిక ఎన్నికలు జరిగింది ఇప్పుడే. బంగ్లాదేశ్లో అంతర్గత అల్లర్ల కారణంగా హసీనా బంగ్లాదేశ్ ను విడిచి పారిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. దీనికి ప్రధాన కారణం రాడికల్ ఇస్లామిస్ట్ పార్టీ జమాత్ ఏ ఇస్లామి. ఈ పార్టీ నాయకత్వంలోనే బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ ,చైనాకు దగ్గరయింది. ఇండియాతో కయ్యానికి కాలుదూస్తోంది. ఇప్పటికే పలువురు హిందువులను కూడా ఏ కారణం లేకుండానే చంపుతూనే ఉన్నారు.

 

 

 అయితే తారీక్ రెహ్మాన్‌ 17 ఏళ్ల పాటు ప్రవాస జీవితం గడిపినారు. ఆ తిరిగి రాజకీయ పార్టీలోకి అడుగుపెట్టడంతో దక్షిణాసియా రాజకీయాల్లో ఇది కీల మలుపుగా అవ్వనుంది. మోదీ ట్వీట్ తో కొత్త ప్రభుత్వంతో బలమైన ద్వైపాక్షిక బంధాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని భారతదేశం సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇక BNP పార్టీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అయితే మద్దతుదారులను సంబరాలు చేసుకోవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. బదులుగా కార్మికులు, మద్దతుదారులు దేశవ్యాప్తంగా శుక్రవారం రోజున ప్రార్థనలు నిర్వహించాలని, మాజీ ప్రధానమంత్రి ఖలిదా జియాను స్మరించుకోవాలని ఆ పార్టీ పిలుపునిచ్చింది.

