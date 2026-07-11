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PM Modi Emotional: స్టేజ్‌పై కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ..30 ఏళ్ల నాటి జ్ఞాపకంతో కంటతడి పెట్టుకున్నారు!

PM Modi Emotional In New Zealand: న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కంటతడి పెట్టుకున్నారు. ఆక్లాండ్‌లో జరిగిన భారతీయ కమ్యూనిటీ వేడుకలో న్యూజిలాండ్‌కు సంబంధించిన ఓ జ్ఞాపకాన్ని తీవ్రమైన భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 11, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:53 PM IST
PM Modi Emotional: స్టేజ్‌పై కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ..30 ఏళ్ల నాటి జ్ఞాపకంతో కంటతడి పెట్టుకున్నారు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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PM Modi Emotional: స్టేజ్‌పై కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ..30 ఏళ్ల నాటి జ్ఞాపకంతో కంటతడి పెట్టుకున్నారు!
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