PM Modi Emotional In New Zealand: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో భాగంగా ఆక్లాండ్లో జరిగిన భారతీయ కమ్యూనిటీ వేడుకలో తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ప్రవాస భారతీయులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, ఒక పాత జ్ఞాపకాన్ని గుర్తుచేసుకుని ఆయన కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.
40 ఏళ్ల తర్వాత చారిత్రాత్మక పర్యటన..
ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ.. "దాదాపు 40 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక భారత ప్రధానమంత్రి న్యూజిలాండ్లో పర్యటించడం ఇదే తొలిసారి. 140 కోట్ల మంది భారతీయ సోదర సోదరీమణుల శుభాకాంక్షలను మీకు అందించడం నాకెంతో గర్వంగా ఉంది" అని ప్రవాస భారతీయులపై తనకున్న అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు.
స్టేజ్పై 30 ఏళ్ల నాటి మఫ్లర్!
తాను రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా లేని, ప్రభుత్వంలో ఎలాంటి పదవుల్లో లేని రోజులను ప్రధాని ఈ వేదికపై గుర్తుచేసుకున్నారు. సుమారు 25 నుంచి 30 ఏళ్ల క్రితం తాను సాధారణ పౌరుడిగా న్యూజిలాండ్కు వచ్చిన విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, అప్పట్లో ఒక స్నేహితుడు తనకు ఇచ్చిన బహుమతిని అందరికీ చూపించారు.
"ప్రధానిగా ఇది నా మొదటి పర్యటన కావచ్చు. కానీ 25-30 ఏళ్ల క్రితం నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు న్యూజిలాండ్కు చెందిన ఒక స్నేహితుడు నాకు ఒక టోపీ, చేతి తొడుగులు, ఒక మఫ్లర్ను బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఈ రోజు నేను మీ ముందుకు అదే మఫ్లర్ను ధరించి వచ్చాను. ఇన్నేళ్లుగా దీనిని నేను ఎంతో భద్రంగా దాచుకుని వాడుతున్నాను. ఈ రోజు మీరంతా నాపై చూపిస్తున్న ప్రేమాభిమానాలు ఎంత వెలకట్టలేనివో.. నా స్నేహితుడు ఇచ్చిన ఈ గిఫ్ట్ కూడా నాకు అంతే అమూల్యమైనది" అని భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.
తాను ధరించిన మఫ్లర్ను చూపిస్తూ ప్రధాని మోదీ ఈ మాటలు చెబుతున్నప్పుడు వేదికపై ఉన్నవారంతా ఒక్కసారిగా కరతాళ ధ్వనులతో హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పాత జ్ఞాపకాలను నెమరవేసుకుంటూ ప్రధాని భావోద్వేగానికి గురైన తీరు అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరినీ కదిలించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook