What is Daruma doll gifted to PM Modi: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జపాన్లో రెండు రోజుల పర్యటనలో ఉన్నారు. టోక్యోలో జపాన్ ప్రధాని షిగేరు ఇషిబాతో ఆయన సమావేశమయ్యారు. ఇండియా-జపాన్ మధ్య 15వ వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశంలో కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ పర్యటనలో మోదీకి షోరిన్జాన్ దరుమ-జీ ఆలయ ప్రధాన పూజారి నుండి దరుమ బొమ్మ బహుమతిగా అందుకున్నారు. ఈ బొమ్మ జపాన్లో అదృష్టాన్ని తెచ్చే ప్రసిద్ధ చిహ్నం. దరుమ బొమ్మ జపాన్ సంప్రదాయంలో లక్ష్యాలను సాధించడానికి, అదృష్టాన్ని పొందడానికి ఉపయోగిస్తారు.
దరుమ డాల్ వెనకున్న అసలు కథ ఇదే..
దరుమ డాల్ చూడటానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఇది గుండ్రంగా ఎరుపు రంగులో ఉండి పెద్ద కళ్లతో తదేకంగా చూస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ బొమ్మ రూపం పట్టుదలను, సంకల్పాన్ని సూచిస్తుంది. జపాన్ సంస్కృతిలో ఈ బొమ్మకు లోతైన అర్థం ఉంది. లక్ష్యాలను సాధించడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఒక కన్ను ఖాళీగా ఉంటుంది. లక్ష్యం నెరవేరినప్పుడు దానికి రంగు వేస్తారు. ఈ బొమ్మ చూడటానికి ఆసక్తికరంగా, సాంస్కృతికంగా చాలా ప్రత్యేకమైనది.
దరుమ బొమ్మ జపాన్లో జెన్ బౌద్ధమతాన్ని స్థాపించిన బోధిధర్మ అనే సన్యాసి ఆధారంగా రూపొందింది. పురాణ కథల ప్రకారం బోధిధర్మ తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు రెప్పవేయకుండా ధ్యానం చేశాడు. అందుకే ఈ బొమ్మకు తీవ్రమైన చూపు ఉంటుంది. దీనికి చేతులు, కాళ్లు ఉండవు. ఈ బొమ్మ ధైర్యాన్ని, స్థిరత్వాన్ని సూచిస్తుంది. జపాన్ సంస్కృతిలో ఈ బొమ్మ గౌరవనీయమైన లక్షణాలకు చిహ్నంగా ఉంటుంది. లక్ష్యాలను సాధించడానికి పట్టుదలను, సంకల్పాన్ని తెలియజేస్తుంది.
ఆదర్శాలు, కలలకు ప్రతిరూపం..
దరుమ బొమ్మలు కేవలం అలంకరణ కోసం కాదు. అవి ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజనాన్ని అందిస్తాయి. ఎవరైనా దరుమ బొమ్మను తీసుకున్నప్పుడు ఒక కోరిక కోరుకుంటారు లేదా లక్ష్యాన్ని నిర్ణయిస్తారు. ఆ బొమ్మలోని ఖాళీ కన్నుల్లో ఒకదాన్ని నల్ల సిరాతో నింపుతారు. ఈ ఆచారం లక్ష్యాలను సాధించేందుకు ప్రేరణగా ఉంటుంది.
ప్రపంచం మెచ్చిన లీడర్కి పర్పెక్ట్ గిఫ్ట్..
ప్రధానమంత్రి మోదీకి దరుమ బొమ్మను బహుమతిగా ఇవ్వడం ఒక ప్రత్యేక అర్థాన్ని కలిగి ఉంది. ఇది కేవలం స్నేహపూర్వక చిహ్నం మాత్రమే కాదు. ఇది వ్యక్తిగత లేదా జాతీయ లక్ష్యాలలో విజయం సాధించాలని కోరుకునే సందేశం. మోదీ వంటి గొప్ప లక్ష్యాలు కలిగిన నాయకుడు ఈ బొమ్మను స్వీకరించడం అనేది ఒక దేశం నుండి మరొక దేశానికి విశ్వాసాన్ని సూచించే సంకేతం లాంటిది.
ప్రధాని మోదీ జపాన్ పర్యటన చాలా ముఖ్యమైనది. భారత్ జపాన్ ల మధ్య వాణిజ్యం పెట్టుబడులు రక్షణ శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి అనేక ఒప్పందాలు ప్రకటించబడనున్నాయి. టోక్యోలో మోదీ జపాన్ రాజకీయ వాణిజ్య నాయకులతో సమావేశాలు జరుపనున్నారు.
Also Read: Megastar Lady Fan: చిరంజీవి కోసం ఏకంగా అన్ని కిలోమీటర్లు సైకిల్ యాత్ర.. రాఖీ కట్టి తన అభిమానాన్ని చాటుకున్న లేడి వీరాభిమాని
Also Read: Roger Binny: బీసీసీఐ అధ్యక్ష పదవికి రోజర్ బిన్నీ రాజీనామా.. టెంపరరీ ప్రెసిడెంట్ ఎవరో తెలుసా..?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook