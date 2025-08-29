English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Daruma Doll: జపాన్‌లో ప్రధాని మోదీకి గిఫ్ట్‌గా దరుమ డాల్.. అసలు ఈ బొమ్మ ఏంటి..? దీని స్పెషాలిటీ ఏంటి..? ఇదే బహుమతిగా ఇవ్వడం వెనుక కారణమేంటి..?

Daruma Doll Gift: ప్రధాని మోదీ జపాన్ పర్యటనలో ఉన్నారు. టోక్యోలో తన రెండు రోజుల అధికారిక పర్యటనను ప్రారంభించిన ఆయన.. జపాన్ ప్రధాని షిగేరు ఇషిబాను కలిశారు. ఈ పర్యటనలో మోదీ.. జపాన్‌లోని అత్యంత ప్రసిద్ధ అదృష్ట మంత్రాలలో ఒకటైన దరుమ డాల్‌ను గిఫ్ట్‌గా అందుకున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విచిత్రమైన బొమ్మ గురించి తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 29, 2025, 06:32 PM IST

Daruma Doll: జపాన్‌లో ప్రధాని మోదీకి గిఫ్ట్‌గా దరుమ డాల్.. అసలు ఈ బొమ్మ ఏంటి..? దీని స్పెషాలిటీ ఏంటి..? ఇదే బహుమతిగా ఇవ్వడం వెనుక కారణమేంటి..?

What is Daruma doll gifted to PM Modi: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జపాన్‌లో రెండు రోజుల పర్యటనలో ఉన్నారు. టోక్యోలో జపాన్ ప్రధాని షిగేరు ఇషిబాతో ఆయన సమావేశమయ్యారు. ఇండియా-జపాన్ మధ్య 15వ వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశంలో కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ పర్యటనలో మోదీకి షోరిన్జాన్ దరుమ-జీ ఆలయ ప్రధాన పూజారి నుండి దరుమ బొమ్మ బహుమతిగా అందుకున్నారు. ఈ బొమ్మ జపాన్‌లో అదృష్టాన్ని తెచ్చే ప్రసిద్ధ చిహ్నం.  దరుమ బొమ్మ జపాన్ సంప్రదాయంలో లక్ష్యాలను సాధించడానికి, అదృష్టాన్ని పొందడానికి ఉపయోగిస్తారు.  

దరుమ డాల్ వెనకున్న అసలు కథ ఇదే..
దరుమ డాల్ చూడటానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఇది గుండ్రంగా ఎరుపు రంగులో ఉండి పెద్ద కళ్లతో తదేకంగా చూస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ బొమ్మ రూపం పట్టుదలను, సంకల్పాన్ని సూచిస్తుంది. జపాన్ సంస్కృతిలో ఈ బొమ్మకు లోతైన అర్థం ఉంది. లక్ష్యాలను సాధించడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఒక కన్ను ఖాళీగా ఉంటుంది. లక్ష్యం నెరవేరినప్పుడు దానికి  రంగు వేస్తారు. ఈ బొమ్మ చూడటానికి ఆసక్తికరంగా, సాంస్కృతికంగా చాలా ప్రత్యేకమైనది. 

దరుమ బొమ్మ జపాన్‌లో జెన్ బౌద్ధమతాన్ని స్థాపించిన బోధిధర్మ అనే సన్యాసి ఆధారంగా రూపొందింది. పురాణ కథల ప్రకారం బోధిధర్మ తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు రెప్పవేయకుండా ధ్యానం చేశాడు. అందుకే ఈ బొమ్మకు తీవ్రమైన చూపు ఉంటుంది. దీనికి చేతులు, కాళ్లు ఉండవు. ఈ బొమ్మ ధైర్యాన్ని, స్థిరత్వాన్ని సూచిస్తుంది. జపాన్ సంస్కృతిలో ఈ బొమ్మ గౌరవనీయమైన లక్షణాలకు చిహ్నంగా ఉంటుంది. లక్ష్యాలను సాధించడానికి పట్టుదలను, సంకల్పాన్ని తెలియజేస్తుంది.

ఆదర్శాలు, కలలకు ప్రతిరూపం..
దరుమ బొమ్మలు కేవలం అలంకరణ కోసం కాదు. అవి ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజనాన్ని అందిస్తాయి. ఎవరైనా దరుమ బొమ్మను తీసుకున్నప్పుడు ఒక కోరిక కోరుకుంటారు లేదా లక్ష్యాన్ని నిర్ణయిస్తారు. ఆ బొమ్మలోని ఖాళీ కన్నుల్లో ఒకదాన్ని నల్ల సిరాతో నింపుతారు. ఈ ఆచారం లక్ష్యాలను సాధించేందుకు ప్రేరణగా ఉంటుంది.
 
ప్రపంచం మెచ్చిన లీడర్‌కి పర్పెక్ట్ గిఫ్ట్..
ప్రధానమంత్రి మోదీకి దరుమ బొమ్మను బహుమతిగా ఇవ్వడం ఒక ప్రత్యేక అర్థాన్ని కలిగి ఉంది. ఇది కేవలం స్నేహపూర్వక చిహ్నం మాత్రమే కాదు. ఇది వ్యక్తిగత లేదా జాతీయ లక్ష్యాలలో విజయం సాధించాలని కోరుకునే సందేశం. మోదీ వంటి గొప్ప లక్ష్యాలు కలిగిన నాయకుడు ఈ బొమ్మను స్వీకరించడం అనేది ఒక దేశం నుండి మరొక దేశానికి విశ్వాసాన్ని సూచించే సంకేతం లాంటిది.

ప్రధాని మోదీ జపాన్ పర్యటన చాలా ముఖ్యమైనది. భారత్ జపాన్ ల మధ్య వాణిజ్యం పెట్టుబడులు రక్షణ శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి అనేక ఒప్పందాలు ప్రకటించబడనున్నాయి. టోక్యోలో మోదీ జపాన్ రాజకీయ వాణిజ్య నాయకులతో సమావేశాలు జరుపనున్నారు.

