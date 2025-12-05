Pm modi gifts Russian edition of bhagavad gita to putin: రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ రెండు రోజుల భారత్ లో పర్యటనకు వచ్చారు. గురువారం రోజున ఢిల్లీకి చేరుకున్నారు. ముఖ్యంగా వ్లాదిమిర్ పుతిన్.. ఏడేళ్ల తర్వాత భారత్ కు వచ్చారు. రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మొదలయ్యాక పుతిన్ మొదటి సారి ఇండియాకు వచ్చారు. అయితే.. పుతిన్ ను ప్రధాని మోదీ ప్రొటోకాల్ ను సైతం పక్కన పెట్టి ప్రత్యేకంగా స్వాగతం పలికారు. ఆప్యాయంగా ఆలింగనం చేసుకున్నారు. అనంతరం ఒకే వాహనంలో విమానాశ్రయం నుంచి బయలుదేరి వెళ్లడం ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న గొప్ప స్నేహబంధానికి నిదర్శనంగా మారింది.
ఆ తర్వాత పుతిన్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఢిల్లీలో తన అధికారిక నివాసమైన లోక్ కల్యాణ్ మార్గ్లో విందును కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రధాని మోదీ ‘ఎక్స్’ వేదికగా.. "నా మిత్రుడు, అధ్యక్షుడు పుతిన్కు స్వాగతం పలకడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఆయనతో జరగబోయే సమావేశాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు పోస్ట్ చేశారు.
ముఖ్యంగా.. 23వ భారత్-రష్యా వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశం ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలలో అత్యంత కీలకమైనదిగా భావిస్తున్నారు. దీనిలో డిఫెన్స్ రంగం బలోపేతం, వాణిజ్యం, ఇంధన భాగస్వామ్యం మొదలైన అంశాలు చర్చకు ఉండనున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా.. పుతిన్ కు ప్రధాని మోదీ అపురూమైన కానుకతో సర్ ప్రైజ్ చేశారు. పీఎం నివాసంలో మోదీ విందును ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తర్వాత.. పాటూ పుతిన్ కు ప్రధాని మోదీ.. రష్యన్ భాషలోకి అనువదించిన భగవద్గీతను ఆయనకు అందించారు.
ఈ నేపథ్యంలో భగవద్గీత గొప్పతనం గురించి, తన అనుభవాల్ని గురించి ప్రధాని మోదీ పుతిన్ కు వివరించారు. భగవద్గీత బోధనల వల్ల కోట్లాది మంది జీవితాల్లో గొప్ప మార్పులు సంభవించాయన్నారు. ఎంతో మంది జీవితాలను స్పూర్తివంతంగా మారడంతో భగవద్గీత పాత్ర చాలా కీలకంగా ఉందని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు.
