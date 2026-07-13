/భారత్-ఇండోనేషియా బంధంలో నవశకం.. బ్రహ్మోస్ క్షిపణులు, EVM టెక్నాలజీతో సరికొత్త వ్యూహం

India Indonesia Relations: భారత్-ఇండోనేషియా దేశాల మధ్య 2000 సంవత్సరాల నాటి పురాతన నాగరికత సంబంధాలు మళ్లీ సరికొత్త వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంగా మారుతున్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇండోనేషియా చారిత్రాత్మక పర్యటన రెండు దేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాలలో కీలక మైలురాయిగా నిలిచింది. ఇండోనేషియాతో భారత్ సంబంధాలు సాంస్కృతిక స్థాయిని దాటి రక్షణ, ఆర్థిక, సాంకేతిక రంగాల్లో విస్తరిస్తున్నాయి. ఈ పర్యటన ఇరు దేశాల భద్రత, స్థిరత్వం, సమ్మేళిత వృద్ధిని పెంపొందించే "మహాసాగర్" (MAHASAGAR) విజన్ ఆధారంగా సాగింది. ఈ సందర్భంగా పీఎం మోదీకి ఇండోనేషియా అత్యున్నత పౌర పురస్కారం "బింటాంగ్ ఆదిపూర్ణ" (Bintang Adipurna)ను బహూకరించి గౌరవించిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ పౌర పురస్కారం కేవలం ఒక నాయకుడికి దక్కిన గౌరవం మాత్రమే కాదని.. ఇది భారతదేశ ప్రాచీన నాగరికతకు, రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న లోతైన సాంస్కృతిక బంధానికి దక్కిన గుర్తింపు అని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంటో ఇటీవల మాట్లాడుతూ.. తనలో ఇండియన్ DNA ఉందని పేర్కొనడం.. పీఎం మోదీ పరిపాలనను ప్రశంసించడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన దేశ సాంస్కృతిక ప్రభావానికి, దౌత్య గౌరవానికి అద్దం పడుతోందని అంటున్నారు.
చరిత్ర నుంచి భవిష్యత్తు వైపు.. నాగరికత దౌత్యం
రామాయణం, మహాభారతం, సంస్కృతం, బాలి వంటి సంయుక్త సాంస్కృతిక మూలాలు ఇప్పుడు రెండు దేశాల సంబంధాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. పీఎం మోదీ వ్యూహాత్మక విదేశీ విధానంలో ఇవి భారత్-ఇండోనేషియా సంబంధాలకు ముఖ్యమైన పునాదిగా మారాయి. "వికాస్ భీ, విరాసత్ భీ"** (అభివృద్ధితో పాటు వారసత్వ పరిరక్షణ) అనే దార్శనికతతో, ఇండోనేషియాలోని యోగ్య కర్తలో ఉన్న 9వ శతాబ్దపు పురాతన యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ కట్టడమైన ప్రాంబనన్ హిందూ దేవాలయ (త్రిమూర్తి ఆలయం) పరిరక్షణ, పునరుద్ధరణకు భారత్ సహాయం ప్రకటించింది. 1965 యుద్ధ సమయంలో ఇండోనేషియా పాకిస్థాన్కు మద్దతు ఇచ్చిన పరిస్థితి నుంచి నేడు మోదీ నాయకత్వంలో భారత్ అత్యంత సన్నిహిత వ్యూహాత్మక భాగస్వాములలో ఒకటిగా మారడం మన దౌత్య విజయాన్ని సూచిస్తుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
రక్షణ రంగంలో సంచలనం..
గత చరిత్రను పక్కన పెడుతూ.. రెండు దేశాలు రక్షణ రంగంలో భారీ అడుగులు వేశాయి. ఇండోనేషియా భారత్ నుంచి "బ్రహ్మోస్" (BrahMos) సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణులను కొనుగోలు చేయడానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. అలాగే ఆపరేషన్ సింధూర్ సమయంలో భారత్ ఎయిర్-టు-ఎయిర్ క్షిపణి సామర్థ్యాల విజయాన్ని చూసిన ఇండోనేషియా.. "అస్త్రా" (Astra) ఎయిర్-టు-ఎయిర్ క్షిపణులను కూడా సేకరించింది. దీంతో పాటు ఇండోనేషియా సైనిక అధికారులకు భారత్లోని NDA, DSSC లలో శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఒప్పందం కుదిరింది.
సముద్ర భద్రత, రక్షణ సహకారం కోసం ఒక సమగ్ర ఫ్రేమ్వర్క్ ఖరారైంది. ఇందులో కోస్ట్ గార్డ్ సహకారం, బ్లూ ఎకానమీ కార్యక్రమాలు, ఓడరేవుల అభివృద్ధి, మలక్కా జలసంధి ముఖద్వారంలో వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న "సబాంగ్ పోర్ట్" (Sabang Port)ను సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేయడం వంటి కీలక నిర్ణయాలు ఉన్నాయి. ఈ పోర్ట్ భారత్ గ్రేట్ నికోబార్ పోర్ట్ ప్రాజెక్టుకు కేవలం 100 మైళ్ల దూరంలో ఉండటం విశేషం.
కీలకమైన టెక్నాలజీ, వాణిజ్య ఒప్పందాలు..
ఎన్నికల నిర్వహణ (EVMs): భారత్, ఇండోనేషియాల ఎన్నికల సంఘాల (ECI & KPU) మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది. భారత్ తన అంతర్గత ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ల (EVM) సాంకేతికతను ఇండోనేషియాకు అందించనుంది.
అరుదైన ఖనిజాలు & సప్లై చైన్: భారత్కు చెందిన NFTDC, మిడ్ వెస్ట్ లిమిటెడ్, ఇండోనేషియాకు చెందిన PT PERMINAS ల మధ్య త్రైపాక్షిక అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ఇది అరుదైన ఎర్త్ మాగ్నెట్ అభివృద్ధి, స్టీల్, నికెల్ తయారీలో భారతీయ పెట్టుబడులకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది.
అంతరిక్ష సహకారం: శాటిలైట్ టెక్నాలజీ, రిమోట్ సెన్సింగ్, ఉమ్మడి పరిశోధనల కోసం ఒప్పందం కుదిరింది. ఇది విపత్తు నిర్వహణ, వ్యవసాయ పర్యవేక్షణకు ఉపయోగపడుతుంది.
ఐఐఎం క్యాంపస్: విద్యా రంగ ఎగుమతిలో భాగంగా ఐఐఎం బెంగళూరు (IIM Bangalore) తన మొట్టమొదటి విదేశీ క్యాంపస్ను ఇండోనేషియాలోని సింఘసారీ SEZ లో ఏర్పాటు చేయనుంది.
ఇక నుంచి ఇండోనేషియాలో కూడా..
మన దేశంలో తక్కువ ధరల నాణ్యమైన మందులు ఇకపై ఇండోనేషియాలోని ప్రజలకు కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. పేదరిక నిర్మూలన, సంక్షేమంలో భాగంగా భారత్లో విజయవంతమైన మధ్యాహ్న భోజన పథకం, రేషన్ మోడల్ నమూనాలను ఇండోనేషియాతో పంచుకుంది. ఆహార భద్రతను పెంపొందించడానికి 100 టన్నుల అధిక నాణ్యత గల "DWR 162" గోధుమ విత్తనాలను ఇండోనేషియాకు సరఫరా చేస్తున్నట్లు భారత్ ప్రకటించింది.