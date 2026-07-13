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భారత్-ఇండోనేషియా బంధంలో నవశకం.. బ్రహ్మోస్ క్షిపణులు, EVM టెక్నాలజీతో సరికొత్త వ్యూహం

India Indonesia Relations: భారత్–ఇండోనేషియా మధ్య సంబంధాలు మరింత బలపడుతున్నాయి. బ్రహ్మోస్ క్షిపణి ఒప్పందం, డిజిటల్, రక్షణ, విద్యా రంగాల్లో కీలక నిర్ణయాలతో మోదీ పర్యటన చారిత్రాత్మక మలుపు తీసుకువచ్చింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 13, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 12:11 PM IST
భారత్-ఇండోనేషియా బంధంలో నవశకం.. బ్రహ్మోస్ క్షిపణులు, EVM టెక్నాలజీతో సరికొత్త వ్యూహం
Image Credit: India Indonesia (Source: File)Source: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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భారత్-ఇండోనేషియా బంధంలో నవశకం.. బ్రహ్మోస్ క్షిపణులు, EVM టెక్నాలజీతో సరికొత్త వ్యూహం
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