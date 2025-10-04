PM Modi: గాజాలో శాంతి ప్రయత్నాలు..ట్రంప్ పై మోదీ ప్రశంసలు..!!

Israel- Hamas War: ఇజ్రాయెల్ -హమాస్ ల మధ్య సుదీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న యుద్ధం ముగింపునకు ఓ కీలక అడుగు పడిందని చెప్పవచ్చు. గాజాలో శాంతి నెలకొల్పేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన 20 సూత్రాల ఫార్మూలాను హమాస్ అంగీకరించింది. ఈ తాజా పరిణామాలను భారత్ స్వాగతించింది. గాజాలో శాంతి ప్రయత్నాలను ట్రంప్ నాయకత్వాన్ని ప్రధాని మోదీ ఈ సందర్భంగా అభినందించారు.
రెండేళ్ల యుద్ధం తర్వాత గాజాలో శాంతి ఆశలు పెరిగాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రణాళికలోని అనేక కీలక షరతులకు హమాస్ అంగీకరించింది. ఇకపై గాజాలో దాడులు చేయబోమని ఇజ్రాయెల్ కూడా ప్రకటించింది. ట్రంప్ శాంతి ప్రణాళికలోని మొదటి దశను అమలు చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇదిలా ఉండగా, గాజాలో శాంతిని పునరుద్ధరించడానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన కృషిని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బహిరంగంగా ప్రశంసించారు.
ప్రధాని మోదీ ఏమన్నారంటే?
"గాజాలో శాంతి ప్రయత్నాలలో నిర్ణయాత్మక పురోగతి సాధించడంలో అధ్యక్షుడు ట్రంప్ నాయకత్వాన్ని మేము స్వాగతిస్తున్నాము. బందీల విడుదల సంకేతాలు ఒక ముఖ్యమైన అడుగు. శాశ్వత, న్యాయమైన శాంతి కోసం భారతదేశం అన్ని ప్రయత్నాలకు గట్టిగా మద్దతు ఇస్తూనే ఉంటుంది" అని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన పోస్ట్లో ప్రధాని మోదీ రాశారు.
ట్రంప్ శాంతి ప్రణాళిక:
ఇజ్రాయెల్, హమాస్ మధ్య రెండేళ్ల యుద్ధాన్ని ముగించడానికి డొనాల్డ్ ట్రంప్ శాంతి ప్రణాళికను సమర్పించారు. హమాస్ బందీలను విడుదల చేయడానికి, ఇతర పాలస్తీనియన్లకు అధికారాన్ని అప్పగించడానికి సిద్ధంగా ఉందని చెప్పింది. అయితే ఈ ప్రణాళికలోని ఇతర అంశాల గురించి పాలస్తీనియన్లలో మరింత చర్చ అవసరమని పేర్కొంది.
We welcome President Trump’s leadership as peace efforts in Gaza make decisive progress. Indications of the release of hostages mark a significant step forward.
India will continue to strongly support all efforts towards a durable and just peace.@realDonaldTrump @POTUS
— Narendra Modi (@narendramodi) October 4, 2025
హమాస్ నిర్ణయాన్ని ట్రంప్ స్వాగతిస్తూ.. వారు దీర్ఘకాలిక శాంతికి సిద్ధంగా ఉన్నారని నేను భావిస్తున్నాను అని రాశారు. "బందీలను సురక్షితంగా, త్వరగా విడుదల చేయడానికి ఇజ్రాయెల్ గాజాపై బాంబు దాడులను వెంటనే ఆపాలి. ఈ సమయంలో దాడులను కొనసాగించడం చాలా ప్రమాదకరం అంటూ ట్రూత్ లో పోస్టు చేశారు. గాజాలో యుద్ధాన్ని ముగించాలనే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రణాళిక "మొదటి దశ"ను అమలు చేయడానికి ఇజ్రాయెల్ సిద్ధమవుతోందని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన మంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు అన్నారు. శనివారం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో, ఇజ్రాయెల్ తన సూత్రాల ప్రకారం యుద్ధాన్ని ముగించడానికి ట్రంప్తో పూర్తిగా సహకరిస్తుందని ప్రధాన మంత్రి అన్నారు. ప్రతిపాదనలోని కొన్ని విషయాలపై ఇంకా చర్చలు జరపాల్సి ఉందని హమాస్ పేర్కొంది. హమాస్ ప్రకటన నేపథ్యంలో గాజాపై దాడులు చేయవద్దంటూ ఇజ్రాయెల్ కు ట్రంప్ సూచించారు.
