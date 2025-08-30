PM Modi: జపాన్‌ పర్యటనలో మోదీ.. షిగెరు ఇషిబాతో కలిసి బుల్లెట్‌ రైలులో ప్రయాణం..!

PM Modi Japan Visit: దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జపాన్ పర్యటనలో ఉన్నారు. ప్రధానంగా జపాన్తో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత బలవంతం చేసుకునే లక్ష్యంగా నా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రెండు రోజుల పర్యటన చేస్తున్నారు. శుక్రవారం జపాన్ ప్రధానికి షిగేరు ఇషిబాతో శిఖరాగ్ర చర్చలు కూడా నిర్వహించారు. రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ టోక్యోతో సంబంధాలు మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి పర్యటిస్తున్నారు. జపాన్ ప్రధాని షిగేరు ఇషిబాతో కలిసి నరేంద్ర మోదీ బుల్లెట్ రైల్లో ప్రయాణించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రధానమంత్రి మోడీతో కలిసి సెండాయ్కు వెళ్తున్నాం నిన్న రాత్రి ప్రయాణం కొనసాగుతుంది అంటూ ఎక్స్ వేదికగా జపాన్ ప్రధాని రాసుకొచ్చారు.
ఈ నేపథ్యంలో శిఖరాగ్ర సమావేశంలో దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జపాన్తో బిజినెస్ ఉద్దేశించి ప్రసంగం చేశారు. ఇక ఆ తర్వాత చైనాలోని టియాంజిన్ నగరాన్ని కూడా మోదీ సందర్శించనున్నారు. ఆగస్టు 31, సెప్టెంబర్ 1వ తేదీల్లో షాంఘై సహకార సంస్థ వార్షిక సమావేశంలో కూడా మోడీ పాల్గొని ఉన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాలు భారి స్థాయిలో విధించిన నేపథ్యంలో జపాన్, చైనా పర్యటనలో మోదీ పాల్గొన్నారు.
జపాన్ లో శిక్షణ పొందుతున్న మన భారతీయ రైల్ డ్రైవర్లను కూడా ప్రధాని మోదీ కలిశారు. శనివారం జే ఆర్ ఈస్టులో శిక్షణ పొందుతున్న డ్రైవర్లను మోదీ, షిగేరో కలిశారు. దానికి సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా ట్వీట్ చేశారు. జపాన్ పర్యటనలో రెండో రోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గవర్నర్ల సంఘంతో సమావేశం కానున్నారు. ఆయన జపాన్ ప్రధానితో కలిసి భోజనం కూడా చేస్తారు. ఆ తర్వాత 12:30 గంటల సమయంలో చైనాలోని టియాంజిన్ బయలుదేరి సాయంత్రం నాలుగు గంటల సమయంలో బెన్హై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటారు.
モディ首相と仙台へ。昨夜に引き続き、車内からご一緒します。 pic.twitter.com/ggE6DonklN
— 石破茂 (@shigeruishiba) August 30, 2025
ఇక పహాల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జపాన్ వెళ్లడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ నేపథ్యంలో జపాన్ కూడా పహాల్గాం ఉగ్రదాడిని తీవ్రంగా ఖండించింది. ద్వైపాక్షిక శిఖరాగ్ర సదస్సులో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ప్రధానంగా ఐక్యరాసమితి జాబితాలోను ఉగ్రవాద సంస్థలైన లష్కర్ ఏ తోయిబా, జైషే మహమ్మద్, ఆల్ ఖైదా ఐఎస్ఐఎస్ పై తీవ్ర చర్యలు తీసుకోవాలని ఇరుదేశాలు పిలుపునిచ్చాయి. ఏప్రిల్ 22వ తేదీ జమ్మూ కాశ్మీర్లోని పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో పర్యటకులను టార్గెట్గా చేసుకొని వాళ్ళని కాల్చి చంపారు. ఈ ఘటనలో 26 మంది ప్రాణాలు బలిగొన్నారు. దీనికి ది రెసిస్టెన్స్ ఫ్రంట్ (TRF)బాధ్యత వహించింది.
