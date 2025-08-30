English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Modi Xi Jinping Meet: ఏడేళ్ల తర్వాత చైనాలో అడుగుపెట్టిన ప్రధాని మోదీ.. రేపే జిన్ పింగ్‌తో అత్యంత కీలక సమావేశం.. పుతిన్‌తోనూ భేటీ..!

PM Modi: భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత చైనాలో అడుగుపెట్టారు. షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్  (SCO) సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు ఆయన టియాన్‌జిన్ నగరానికి చేరుకున్నారు. ఈ సమావేశం రెండు రోజుల పాటు జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా మోదీ చైనా అధ్యక్షుడు జీ జిన్‌పింగ్‌తో సమావేశం కానున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 30, 2025, 07:16 PM IST

PM Modi In China After 7 Years: భారత ప్రధాని మోదీ ఏడేళ్ల తర్వాత చైనాకు వెళ్లారు. షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (SCO) వార్షిక్ సమ్మిట్‌లో ప్రధాని పాల్గొననున్నారు. టియాన్ జిన్‌లో రెండు రోజుల పాటు ఈ సమ్మిట్ ఉంటుంది. ఆదివారం చైనా అధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్ తో ప్రధాని మోదీ భేటీ కానున్నారు. భారత్‌పై అమెరికా విధించిన టారిఫ్‌ల నేపథ్యంలో వీరిద్దరి భేటీ ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. అటు చైనాతోనూ ట్రంప్ వివాదం పెట్టుకున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో వీరి భేటీ ఆసక్తికరంగా మారింది.

Add Zee News as a Preferred Source

2020లో గల్వాన్ ఘర్షణ, తూర్పు లడఖ్‌లో సైనిక ప్రతిష్టంభన కారణంగా భారత్-చైనా సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ భేటీలో రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలను మెరుగుపరచడంపై దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉంది. మోదీ ఒక ఇంటర్వ్యూలో భారత్-చైనా సంబంధాలు చాలా ముఖ్యమని, రెండు దేశాల మధ్య శాంతి, సహకారం ప్రాంతీయ, ప్రపంచ శ్రేయస్సుకు దోహదపడతాయని చెప్పారు. 

ఈ నెలలో చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యి భారత్‌లో పర్యటించారు. సరిహద్దు సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు నిపుణుల బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి.. రెండు దేశాల మధ్య విమాన సేవలు, వీసా సౌకర్యాలను తిరిగి ప్రారంభించడానికి ఆయన అంగీకరించారు. 

ఈ సమావేశంలో మోదీ.. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌తో కూడా చర్చలు జరపనున్నారు. ట్రంప్ విధించిన సుంకాలు, ఉక్రెయిన్‌తో రష్యా వివాదం, గాజా పరిస్థితులపై వీరు చర్చించే అవకాశం ఉంది. 

అమెరికా విధించిన సుంకాలు భారత్-అమెరికా సహకారాన్ని దెబ్బతీశాయని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో భారత్, రష్యా, చైనాతో వాణిజ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసినందుకు ట్రంప్ భారత్‌పై 50 శాతం సుంకాలు విధించారు. ఈ పరిస్థితి భారత్‌ను చైనా, రష్యాతో మరింత సన్నిహితంగా ఉండేలా చేసింది. ఆ దేశాలతో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు, వాణిజ్యం మెరుగుపరుచుకునే దిశగా భారత్ అడుగులు వేస్తోంది.

