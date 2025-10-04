English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PM Modi: నేడు బీహార్ కు ప్రధాని మోదీ.. ఎన్నికల వేళ బీహార్ యువతపై ఫోకస్.. కీలక ప్రాజెక్టుల ప్రారంభం..!!

PM Modi visit to Bihar: భారత ప్రధాని నరేంద్రమోదీ నేడు బీహార్ రాష్ట్రంలో పర్యటించనున్నారు. ఆ రాష్ట్ర యువతకు మరిన్ని అవకాశాలు  కల్పించేందుకు రూ. 62,000కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేసే ప్రాజెక్టులను నేడు ప్రధాని ప్రారంభించనున్నారు. దీనిలో భాగంగానే బీహార్ లోని నేషనల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ పాట్నా బిహ్తా క్యాంపస్ ను జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 4, 2025, 08:58 AM IST

PM Modi visit to Bihar: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేడు బీహార్ రాష్ట్రంలో పర్యటించనున్నారు. అక్కడ రూ.62,000 కోట్లకు పైగా విలువైన వివిధ యువత కేంద్రీకృత కార్యక్రమాలను ప్రారంభించనున్నారు. ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం ప్రకారం ఇది యువత అభివృద్ధికి ఒక చారిత్రాత్మక చొరవ, ఇది విద్య, నైపుణ్యం వ్యవస్థాపకతకు నిర్ణయాత్మక ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. రూ.60,000 కోట్ల పెట్టుబడితో కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకం పిఎం-సేతును ప్రధాని మోదీ ప్రారంభిస్తారని పిఎంఓ తెలిపింది. ఈ పథకం 1,000 ప్రభుత్వ ఐటిఐలను 'హబ్-అండ్-స్పోక్' మోడల్‌గా అప్‌గ్రేడ్ చేయాలని భావిస్తోంది. ఇందులో 200 హబ్ ఐటిఐలు,  800 స్పోక్ ఐటిఐలు ఉన్నాయి.  

హబ్ అండ్ స్పోక్" మోడల్ అనేది సైకిల్ చక్రంలా పనిచేసే డెలివరీ సిస్టమ్, అన్ని "స్పోక్స్" (చిన్న, అనుబంధ స్థానాలు)ను అనుసంధానించే "హబ్" (సెంటర్) ఉంటుంది. ప్రతి "హబ్" సగటున నాలుగు "స్పోక్స్"లకు అనుసంధానించి..అధునాతన మౌలిక సదుపాయాలు, ఆధునిక సంస్థలు, డిజిటల్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్‌లు ,  ఇంక్యుబేషన్ సౌకర్యాలతో కూడిన క్లస్టర్‌లను సృష్టిస్తుంది. పీఎంఓ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కీలక పరిశ్రమ భాగస్వాములు ఈ క్లస్టర్‌లను నిర్వహిస్తారు.  మార్కెట్ డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా ఫలితాల ఆధారిత నైపుణ్యాలను నిర్ధారిస్తారు. హబ్‌లు ఆవిష్కరణ కేంద్రాలు, శిక్షకుల శిక్షణ సౌకర్యాలు, ఉత్పత్తి యూనిట్లు, ప్లేస్‌మెంట్ సేవలను కూడా కలిగి ఉంటాయి. అయితే స్పోక్స్‌లు యాక్సెస్‌ను విస్తరించడంపై దృష్టి పెడతాయి. "సమిష్టిగా, PM-SETU భారతదేశ ITI పర్యావరణ వ్యవస్థను పునర్నిర్వచిస్తుంది. ప్రపంచ బ్యాంకు, ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు నుండి ప్రపంచ సహ-ఫైనాన్సింగ్ మద్దతుతో దీనిని ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోకి తీసుకువస్తుంది. అయితే పరిశ్రమ-నిర్వహణలో ఉంటుంది" అని ప్రకటన పేర్కొంది. పథకం అమలు మొదటి దశలో, పాట్నా బీహార్‌లోని దర్భంగాలోని ITIలకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ ఇవ్వనుంది. 

34 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో 400 నవోదయ విద్యాలయాలు, 200 ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలలో ఏర్పాటు చేసిన 1,200 వృత్తి నైపుణ్య ప్రయోగశాలలను కూడా ప్రధానమంత్రి ప్రారంభిస్తారని PMO తెలిపింది. ఈ ప్రయోగశాలలు మారుమూల, గిరిజన ప్రాంతాల విద్యార్థులకు ఐటీ, ఆటోమోటివ్, వ్యవసాయం, ఎలక్ట్రానిక్స్, లాజిస్టిక్స్, పర్యాటకం వంటి 12 అధిక డిమాండ్ ఉన్న రంగాలలో ఆచరణాత్మక శిక్షణను అందిస్తాయి. జాతీయ విద్యా విధానం 2020, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) పాఠ్యాంశాలకు అనుగుణంగా, ఈ ప్రాజెక్ట్ పరిశ్రమ సంబంధిత విద్యను అందించడానికి, ఉపాధికి పునాది వేయడానికి 1,200 మంది వృత్తి ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ ఇస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం బీహార్‌లోని పరివర్తనాత్మక ప్రాజెక్టులపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తుంది. ఇది రాష్ట్ర గొప్ప వారసత్వం, యువ జనాభాను ప్రతిబింబిస్తుందని ప్రకటన తెలిపింది. 

*400 నవోదయ విద్యాలయాలు, 200 ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల్లో ఏర్పాటు చేసిన 1,200 వృత్తి నైపుణ్య ప్రయోగశాలలను కూడా ప్రారంభించారు.

*ఐటీ, ఆటోమోటివ్, వ్యవసాయం, ఎలక్ట్రానిక్స్, లాజిస్టిక్స్, టూరిజం వంటి రంగాలలో శిక్షణ అందిస్తుంది. 

*ప్రారంభంలో 1,200 మంది వృత్తి విద్యా ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ ఇవ్వనుంది. 

*బీహార్‌లోని వివిధ ప్రాజెక్టులపై ప్రాధాన్యత ఇవ్వనుంది.9, 10 తరగతుల 25 లక్షల మంది విద్యార్థులకు రూ.450 కోట్ల విలువైన స్కాలర్‌షిప్‌లు విడుదల చేయనుంది. 

బీహార్‌లో సవరించిన "ముఖ్యమంత్రి నిశ్చయ స్వయం సహాయత భట్ట యోజన"ను కూడా ప్రధాని మోదీ ప్రారంభిస్తారు. దీని కింద దాదాపు ఐదు లక్షల మంది గ్రాడ్యుయేట్లు రెండు సంవత్సరాల పాటు నెలకు రూ. 1,000 భత్యం, ఉచిత నైపుణ్య శిక్షణ పొందుతారు. రూ. 4 లక్షల వరకు వడ్డీ లేని విద్యా రుణాలను అందించే పునరుద్ధరించిన "బీహార్ స్టూడెంట్ క్రెడిట్ కార్డ్" పథకాన్ని కూడా ఆయన ప్రారంభిస్తారు. ఈ పథకం కింద 3.92 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు ఇప్పటికే రూ. 7,880 కోట్లకు పైగా రుణాలను పొందారు. రాష్ట్రంలో యువత సాధికారతను మరింత బలోపేతం చేయడానికి, రాష్ట్ర యువత జనాభా సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకునే లక్ష్యంతో 18 నుండి 45 సంవత్సరాల వయస్సు గల వ్యక్తుల కోసం చట్టబద్ధమైన కమిషన్ అయిన బీహార్ యూత్ కమిషన్‌ను ప్రధాని మోదీ అధికారికంగా ప్రారంభిస్తారని ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. 

*ప్రతి సంవత్సరం, దాదాపు ఐదు లక్షల మంది గ్రాడ్యుయేట్లకు రెండేళ్లపాటు నెలకు రూ.1,000 భత్యం లభిస్తుంది.

*ఇందులో యువతకు ఉచిత నైపుణ్య శిక్షణ కూడా అందిస్తుంది. 

*'బీహార్ స్టూడెంట్ క్రెడిట్ కార్డ్' పథకం కూడా ప్రారంభిస్తారు. 

*దీని కింద, రూ.4 లక్షల వరకు వడ్డీ లేని విద్యా రుణం అందిస్తుంది. 

*బీహార్ యువజన కమిషన్‌ను లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోదీ

ఈ ఏడాది బీహార్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. కేంద్రంలో,  రాష్ట్రంలోని NDA ప్రభుత్వాల అనేక అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు బీహార్ కేంద్రంగా ఉంది. బీహార్‌లో ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించనున్న మరో ప్రాజెక్ట్ జన్ నాయక్ కర్పురి ఠాకూర్ స్కిల్ యూనివర్సిటీ. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోటీతత్వ శ్రామిక శక్తిని సిద్ధం చేయడానికి పరిశ్రమ-ఆధారిత కోర్సులు,  వృత్తి విద్యను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఉన్నత విద్యా అవకాశాలను మెరుగుపరచాలనే దార్శనికతతో, జాతీయ విద్యా విధానం 2020కి అనుగుణంగా, PM-USHA (ప్రధాన మంత్రి ఉచ్ఛతర్ శిక్షా అభియాన్) కింద బీహార్‌లోని నాలుగు విశ్వవిద్యాలయాలలో కొత్త విద్య, పరిశోధన సౌకర్యాలకు ప్రధానమంత్రి పునాది రాయి వేస్తారు. అవి పాట్నా విశ్వవిద్యాలయం, మాధేపురాలోని భూపేంద్ర నారాయణ్ మండల్ విశ్వవిద్యాలయం, చాప్రాలోని జై ప్రకాష్ విశ్వవిద్యాలయం, పాట్నాలోని నలంద ఓపెన్ విశ్వవిద్యాలయం. PMO ప్రకారం, మొత్తం రూ. 160 కోట్ల కేటాయింపుతో ఈ ప్రాజెక్టులు ఆధునిక విద్యా మౌలిక సదుపాయాలు, అధునాతన ప్రయోగశాలలు, హాస్టళ్లు, బహుళ విభాగ విద్య ద్వారా 27,000 మందికి పైగా విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి. 

ప్రధానమంత్రి మోదీ NIT పాట్నాలోని బిహ్తా క్యాంపస్‌ను జాతికి అంకితం చేస్తారు. దాదాపు 6,500 మంది విద్యార్థుల సామర్థ్యంతో, ఈ క్యాంపస్‌లో 5G యూజ్ కేస్ ల్యాబ్, ఇస్రో సహకారంతో స్థాపించిన రీజినల్ స్పేస్ అకాడెమిక్ సెంటర్, ఇప్పటికే తొమ్మిది స్టార్టప్‌లకు మద్దతు ఇచ్చిన ఇన్నోవేషన్, ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ వంటి అధునాతన సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ప్రధానమంత్రి బీహార్ ప్రభుత్వంలో కొత్తగా నియమించిన 4,000 మందికి పైగా అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలను పంపిణీ చేస్తారు. ముఖ్యమంత్రి బాలురు/బాలికల స్కాలర్‌షిప్ పథకం కింద 9, 10 తరగతుల 2.5 మిలియన్ల విద్యార్థులకు డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ (DBT) ద్వారా రూ. 450 కోట్ల విలువైన స్కాలర్‌షిప్‌లను విడుదల చేస్తారు.

