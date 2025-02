PM US Tour: మోదీ ముందే భారత్ కు ట్రంప్ టారిఫ్ వార్నింగ్.. భారత ప్రధానికి పెద్దన్న ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఇదే..

PM US Tour Trump Sensational Comments: దేశప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అమెరికా పర్యటనలో ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ భారత్‌ విధిస్తున్న టారిఫ్‌లపై మాట్లాడారు. భారత్‌ విధిస్తున్న టారిఫ్‌లపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అధిక టారిఫ్‌లు వాణిజ్యానికి అడ్డంకిగా మారుతున్నాయి, భారత్‌లో వస్తువుల విక్రయాలు కష్టమవుతుందని ప్రపంచంలో అధిక టారిఫ్స్‌ విధించే దేశం భారత్‌ అని చెప్పుకొచ్చారు. అందుకే మేము కూడా అదే పద్ధతిని పాటిస్తాం మేము అంతే ఛార్జ్‌ చేస్తామని ట్రంప్‌ స్పష్టం చేశారు.

రెసిప్రోకల్‌ సుంకాలు..

ఇతర దేశాల నుంచి రెసిప్రోకల్‌ సుంకాలను వసూలు చేస్తామని నిర్ణయించినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రకటించారు. అయితే రిపోర్టర్స్‌ వాణిజ్యం విషయంలో భారత్‌తో కఠినంగా వ్యవహరిస్తే చైనాతో ఎలా పోరాడుతారని ప్రశ్నించగా.. యూఎస్‌ఏ దేశన్నైనా ఓడించే స్థితిలో ఉందని ట్రంప్‌ అన్నారు. కానీ, ఎవరినీ ఓడించాలని అనుకోవడం లేదన అన్నారు.

మోదీకి ఇచ్చిన గిఫ్ట్‌ ఇదే..

అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి 'Our Journey Together' అనే బుక్‌ గిఫ్ట్‌గా అందజేశారు. ఈ బుక్‌పై ఆయన మిస్టర్‌ ప్రైమ్‌ మినిస్టర్ యూ ఆర్‌ గ్రేట్‌ అని సంతకం చేసి ఇచ్చారు. భారత్‌లో పర్యటించిన ఫోటోలను పొందుపరిచారు.

భారత్‌ది ఎప్పుడూ శాంతి పక్షమే: మోదీ

అమెరికా పర్యటనలో భాగంగా రష్యా,ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం విషయంలో భారత్‌ తటస్థంగా ఉందని ప్రపంచం అనుకుంటుందని ప్రధాని అన్నారు. పుతిన్‌, ట్రంప్‌ చర్చలు జరపడం ఆనందంగా ఉందన్నారు.

ఇక ప్రధాని మోదీ గ్రేట్‌ లీడర్‌ అని యూఎస్‌ అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ కొనియాడారు. మోదీ కూడా మిమ్మల్ని వైట్‌హౌస్‌లో చూడటం ఆనందంగా ఉందన్నారు. మీ చారిత్రాత్మక విజయానికి అభినందనలు అన్నారు.

ముంబై ఉగ్రదాడి నిందితుడిని భారత్‌కు అప్పగిస్తాం అని అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రకటించాడు. ముంబై ఉగ్రదాడి (2008) కుట్రదారుల్లో ఒకరైన తహవ్వూర్‌ హుస్సేన్‌ను ప్రపంచంలో అత్యంత దుర్మార్గు్లో ఒకడని చప్పారు. అతడిని న్యాయ విచారణ కోసం ఇండియాకు పంపడానికి హ్యాపీగా ఉందన్నారు. దీంతో ట్రంప్‌కు మోదీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు

President Trump often talks about MAGA.

In India, we are working towards a Viksit Bharat, which in American context translates into MIGA.

And together, the India-USA have a MEGA partnership for prosperity!@POTUS @realDonaldTrump pic.twitter.com/i7WzVrxKtv

— Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2025