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Modi-Trump: ఫ్రాన్స్‌లో ప్రధాని మోదీ, ట్రంప్ మోడీ.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే..

Trump Modi Meeting: ఫ్రాన్స్‌లో జరుగుతున్న జీ-7 సదస్సు వేదికగా భారత్, అమెరికాల మధ్య అత్యంత కీలకమైన ద్వైపాక్షిక చర్చలకు రంగం సిద్ధమైంది. ఫ్రాన్స్‌లోని ఎవియాన్ నగరంలో జరుగుతున్న ఈ సదస్సు సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్  భేటీ కానున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 17, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:27 PM IST
Modi-Trump: ఫ్రాన్స్‌లో ప్రధాని మోదీ, ట్రంప్ మోడీ.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే..
Image Credit: Modi - Trump (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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