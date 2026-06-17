Narendra Modi Donald Trump after Middle East Conflict: చాలా రోజుల తర్వాత ప్రపంచ దిగ్గజ నేతలైన డొనాల్డ్ ట్రంప్, నరేంద్ర మోడీ ఫ్రాన్స్ వేదికగా జరిగే జీ 7 సదస్సులో కలుసుకోనున్నారు. ఈ ద్వైపాక్షిక భేటి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం, వ్యూహాత్మక హోర్ముజ్ జలసంధి భద్రత, ఇంధన భాగస్వామ్యం, ఇంకా ఇరు దేశాల మధ్య ప్రతిపాదిత వాణిజ్య ఒప్పందం వంటి పలు కీలక అంశాలపై ఇరు దేశాల అధినేతలు చర్చించనున్నట్లు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లకు, సముద్ర మార్గ వాణిజ్యానికి అత్యంత కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేత, గల్ఫ్ ప్రాంతంలో నెలకొన్న అస్థిరతపై ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు. ఇటీవల ఒమన్ గల్ఫ్లో పలావ్ దేశ జెండాతో వెళ్తున్న చమురు ట్యాంకర్పై అమెరికా దళాలు జరిపిన దాడిలో ముగ్గురు భారతీయ సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన నేపథ్యంలో ఈ భేటీ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. గత ఏడాది కాలంగా సాగుతున్న చర్చల అనంతరం, భారత్-అమెరికా ట్రేడ్ డీల్ తుది దశకు చేరుకుంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఇరు దేశాలు తాత్కాలిక వాణిజ్య ఒప్పందానికి రాగా, రాబోయే కొన్ని వారాల్లో పూర్తి స్థాయి ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసేందుకు అవసరమైన చర్చలు ఈ భేటీలో జరగనున్నాయి. ఈ విషయాన్ని వైట్ హౌస్ కూడా ధ్రువీకరించింది.
కీలక ఒప్పందాలు..
అంతర్జాతీయ సముద్ర మార్గాల రక్షణ, నావికుల భద్రత తమ ఉమ్మడి బాధ్యత అని భారత్ భావిస్తోంది. అమెరికా సైనిక దాడుల్లో భారతీయ నావికులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై ప్రధాని మోడీ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అంతర్జాతీయ ఘర్షణల వల్ల నావికులు ఎదుర్కొంటున్న ముప్పును, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు జరుగుతున్న నష్టాన్ని జీ7 నేతల ముందు ప్రస్తావించారు ప్రధాని మోడీ సముద్ర రవాణా మార్గాల రక్షణ కేవలం ఒక దేశానికి సంబంధించినది కాదని, అది ప్రపంచ దేశాల ఉమ్మడి బాధ్యత అని స్పష్టం చేశారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో శాంతిని పునరుద్ధరించడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నాలను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్వాగతించారు. అయితే అదే సమయంలో, అక్కడ కొనసాగుతున్న సైనిక చర్యల వల్ల సంభవిస్తున్న ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాల పట్ల ఆయన తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రధాని మోదీ.
ఈ ఘర్షణల వల్ల పలువురు భారతీయ పౌరులు కూడా తమ ప్రాణాలను కోల్పోయారని ప్రధాని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అంతర్జాతీయ సముద్ర మార్గాలు సురక్షితంగా ఉండేలా చూడాలని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. నావికులు ఎలాంటి భయాందోళనలు, ప్రాణ భయం లేకుండా తమ విధులను నిర్వర్తించుకునే వాతావరణాన్ని కల్పించాల్సిన అవసరమన్నారు. ఇటీవల అమెరికా రక్షణ దళాలు జరిపిన దాడుల పేరును ప్రధాని నేరుగా ప్రస్తావించనప్పటికీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ముందే ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తద్వారా భారత పౌర సిబ్బంది మరణాలపై భారత్ ఎంత అసంతృప్తితో ఉందో ప్రపంచ దేశాలకు సంకేతాలు పంపింది. ఈ అంశాన్ని ట్రంప్తో జరుగనున్న ద్వైపాక్షి చర్చల్లో ప్రధాని నమో ప్రస్థావించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
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