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రాజకీయ సంఘర్షణ దిశగా పీఓజేకే..రేపటితో ముగియనున్న పాక్‌ డెడ్‌ లైన్‌..

POJK: పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌ లో ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రస్థాయికి చేరుకున్నాయి. అక్కడ ప్రజా ఉద్యమానికి నేతృత్వం వహిస్తోన్న జమ్మూ కశ్మీర్ జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ పాకిస్థాన్‌ ప్రభుత్వానికి 48 గంటల డెడ్‌లైన్ విధించింది. తమ 38 డిమాండ్లను అంగీకరించకుంటే భారీ ఎత్తున నిరసనకు దిగి, తాడోపేడో తేల్చుకుంటామని హెచ్చరించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 10, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:48 PM IST
రాజకీయ సంఘర్షణ దిశగా పీఓజేకే..రేపటితో ముగియనున్న పాక్‌ డెడ్‌ లైన్‌..
Image Credit: POJK (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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