/రాజకీయ సంఘర్షణ దిశగా పీఓజేకే..రేపటితో ముగియనున్న పాక్‌ డెడ్‌ లైన్‌..

POJK Protests: జులై 27 జరగనున్న స్థానిక శాసనసభ ఎన్నికల్లో 12 సీట్లను శరణార్థులకు కేటాయించడం ఈ ఉద్రిక్తతలకు కారణం. జూన్ 9న నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం కావడంతో ముజఫరాబాద్కు భారీ నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టనున్నట్టు జేఏఏసీ ప్రకటించింది. ఇది ఇటీవలి కాలంలో ఈ ప్రాంతం చూసిన అతిపెద్ద రాజకీయ ఘర్షణలలో ఒకటిగా మారుతుందనే సంకేతాలు ఇచ్చింది.శరణార్థులకు సీట్లు కేటాయింపు పీఓజేకే రాజకీయాలపై ఇస్లామాబాద్ అసమానమైన ప్రభావాన్ని కొనసాగించడానికి వీలు కల్పిస్తాయని జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ వాదిస్తోంది. 12 శరణార్థుల సీట్లు పాకిస్థాన్లోని సుమారు 4.36 లక్షల నమోదు ఓటర్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుండగా.. మిగిలిన 33 ప్రత్యక్షంగా ఎన్నికయ్యే సీట్లు పీఓజేకేలో నివసిస్తున్న దాదాపు 33 లక్షల ఓటర్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాయి. ఈ ప్రాంత నివాసితులకు ప్రాతినిధ్యం వహించే నియోజకవర్గాల కంటే శరణార్థుల నియోజకవర్గాలకు ఇది ఎన్నికల్లో ఎక్కువ ప్రాధాన్యతను ఇస్తుందని వాదిస్తున్నారు. దీనికి తోడు 12 రిజర్వ్ సీట్లను రద్దు చేయాలంటే రాజ్యాంగ సవరణ అవసరమని పీఓకే సుప్రీం కోర్టు జూన్ 7న తీర్పు ఇచ్చింది. పాకిస్థాన్ సైన్యం, పీఓజేకే ఉద్యమకారులకు జరిగిన ఘర్షణల్లో పదుల సంఖ్యలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లో మరింత తీవ్రస్థాయికి ఉద్రిక్తతలు..
శరణార్థుల సీట్ల అంశం తక్షణ సమస్యగా మారినప్పటికీ, జేఏఏసీ చార్టర్ అంతకంటే లోతైన ఆర్థిక అసంతృప్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది. రిజర్వ్ సీట్లను రద్దు చేయాలని కోరడంతో పాటు, జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులపై పూర్తి పునఃసమీక్ష, విపరీతంగా పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని తగ్గించడానికి నిత్యావసర వస్తువులపై అధిక సబ్సిడీలు, విద్యుత్ ఛార్జీలను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేసింది. తమ ప్రాంతంలో ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్కు స్థానికులు అధిక ఛార్జీలు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని కూడా వాదిస్తోంది. రాజకీయ వివక్ష, ఆర్థిక నిర్లక్ష్యం వంటి వాటిపై స్థానికులలో పెరుగుతున్న అసంతృప్తిని ఈ డిమాండ్లు ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.
ఆర్థిక ఇబ్బందులు POJK ప్రజల అతిపెద్ద మనోవేదనలలో ఒకటి. నేచుర్ జర్నల్ 2025 అధ్యయనం ప్రకారం.. జనాభాలో దాదాపు 66 శాతం మంది వ్యవసాయం, పశుపోషణపై ఆధారపడి ఉన్నారు. అయినప్పటికీ 57.1 శాతం మంది ఆహార కొరతతో బాధపడుతున్నారు. దాదాపు 29 శాతం మంది నివాసితుల్లో పోషకాహార లోపం వేధిస్తోంది. పర్వత ప్రాంతాల్లో అయితే 90 శాతం కుటుంబాలను ఆహర లేమి ప్రభావం చూపుతున్నట్టు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. ఆరోగ్య సంరక్షణ సూచీలు కూడా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. పాకిస్థాన్ వాలంటరీ నేషనల్ రివ్యూ నివేదిక ప్రకారం.. ఐదేళ్లలోపు పిల్లలలో 39 శాతం మందికి ఎదుగుదలలోపం, ప్రసూతి మరణాల నిష్పత్తి లక్ష సజీవ జననాలకు 104 మరణాలుగా ఉంది.
పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వానికి డెడ్లైన్..
సున్నితమైన భద్రతా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రాజకీయ అశాంతి నెలకుంది. ఇటీవల అణచివేత చర్యల్లో భాగంగా సామూహిక అరెస్ట్లు చేశారని, 100 మందినిపైగా చంపేశారని రాజకీయ కార్యకర్త అమ్జద్ మీర్జా ఆరోపించారు. అదే సమయంలో, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ అంతటా భద్రతారమైన సవాళ్లు తీవ్రమయ్యాయి. యూరోపియన్ యూనియన్ శరణార్థుల సంస్థ మే 2026 నివేదిక ప్రకారం నవంబరు 2024 నుంచి ఏప్రిల్ 2026 మధ్య అజాద్ జమ్మూ కశ్మీర్, గిల్గిత్-బాల్టిస్థాన్ అంతటా సాయుధ ఘర్షణలు, పేలుళ్లతో సహా 39 భద్రతా సంఘటనల చోటుచేసుకోగా.. 56 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
రాజకీయ సంఘర్షణ దిశగా పీఓకే..
స్వాతంత్య్రం తర్వాత 1947 అక్టోబరు 26న అప్పటి కశ్మీర్ సంస్థానాధీశుడు రాజా హరిసింగ్ భారత్లో వీలీనానికి అంగీకరించి, ఒప్పందంపై సంతకం చేశారు. దీని ద్వారా చట్టబద్దంగా జమ్మూ కశ్మీర్ భారత్లో విలీనమైంది. దేశంలోని 560కిపైగా సంస్థానాలు విలీనంలో అనుసరించి ప్రక్రియే ఇక్కడా జరిగింది. కానీ, పాకిస్థాన్ గిరిజన దురాక్రమణ దారులను, తర్వాత తన సైన్యాన్ని పంపి యుద్ధానికి తెరతీసింది. కొంత భాగాన్ని ఆక్రమించుకుంది. ఇదే ప్రస్తుత పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్. అయితే, జమ్మూ కశ్మీర్ మొత్తం భారత్లో అంతర్భాగమని, పాకిస్థాన్ తన అధీనంలో ఉన్న ప్రాంతాలను తక్షణమే ఖాళీ చేయాలని పేర్కొంటూ 1994 ఫిబ్రవరి 22న భారత్ పార్లమెంట్ ఉభయసభలు ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించాయి. ప్రస్తుతం స్థానిక శాసనసభ ఎన్నికలు సమీపిస్తుండటం, అలాగే జాక్ తన నిరసనల్లో అత్యంత కీలకమైన ఆఖరి దశకు పిలుపునిస్తామని హెచ్చరికలు చేయడంతో POJK మరో రాజకీయ సంఘర్షణ దిశగా పయనిస్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది.
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