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పాక్ సర్కార్‌కు POJK ప్రజల అల్టీమేటం.. డిమాండ్ల పరిష్కారానికి ఈ నెల 9 వరకు డెడ్‌లైన్..!

POJK Protests: పాకిస్థాన్‌ సర్కార్‌కు వ్యతిరేకంగా POJKలో నిరసనలు తీవ్రరూపం దాల్చుతున్నాయి. డిమాండ్లను ఒప్పుకోకపోతే  జులై 9న ఫైనల్ యాక్షన్‌ కు దిగుతామని జమ్మూకశ్మీర్‌ జాయింట్ అవామీ యాక్షన్‌ కమిటీ  షాబాజ్‌ సర్కారుకు అల్టిమేటం ఇచ్చింది. నిరసనల్లో భాగం కావాలని పీఓజేకే ప్రజలు, ప్రవాస కశ్మీరీలకు పిలుపునిచ్చింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 07, 2026, 12:12 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:20 PM IST
పాక్ సర్కార్‌కు POJK ప్రజల అల్టీమేటం.. డిమాండ్ల పరిష్కారానికి ఈ నెల 9 వరకు డెడ్‌లైన్..!
Image Credit: POJK (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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