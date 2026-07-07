Pak Occupied Jammu & Kashmir: పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత జమ్మూ కశ్మీర్లో ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులను హరిస్తున్న పాకిస్థాన్ పై అక్కడి ప్రజలు తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు. ఈనేపథ్యంలో పీవోజేకేలో పర్యటించాలని ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్, ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రతినిధులు, అంతర్జాతీయ మీడియా, మానవహక్కుల సంఘాలను జాక్ (జమ్మూ కశ్మీర్ జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ ) ఆహ్వానించింది. ఆ డెడ్లైన్ గడువు వరకు క్షమశిక్షణతో వ్యవహరించాలని తన మద్దతుదారులను కోరింది.
అంతర్జాతీయ సహాయం కోరిన జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ..
POK ప్రజలపై పాక్ ప్రభుత్వ అణచివేతలు, పౌరుల హత్యలను అంతర్జాతీయ సమాజం గమనించాలని జేఏఏసీ అభ్యర్థించింది. సమాచార వ్యవస్థను పునరుద్ధరించాలని, ఆహారం, మందుల సరఫరాను అడ్డుకోవద్దని, నిర్బంధంలో ఉన్న తమ నాయకులను విడిచిపెట్టాలని గట్టిగా డిమాండ్ చేసింది. 38 పాయింట్ల ఒప్పందాన్ని అమలు చేయాలంటోంది. ప్రజల డిమాండ్లకు తూటాలతో స్పందిస్తే.. తమకు ఇతర మార్గాలు ఉన్నాయని పాక్ ప్రభుత్వాన్ని మరోసారి హెచ్చరించింది.
భారత్ సాయం కోరిన జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ..
జేఏఏసీ నేత సర్దార్ అమన్ ఖాన్ మాట్లాడిన ఓ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తమకు భారత్ సహాయం కావాలి. ఆహార పదార్థాలు, నిత్యావసరాల కొరత ఉంది. మానవతా సాయం అందించండి అంటూ వీడియోలో కోరారు. నిరసనలను కఠినంగా అణచివేస్తోన్న పాక్.. ఆర్థిక దిగ్బంధనాన్ని విధించిదని అందులో ఆరోపించారు. పరిస్థితులు మరింత దిగజారితే పౌరులు భారత్కు వచ్చేందుకు వీలుగా నియంత్రణ రేఖ వెంట సరిహద్దును తెరవాలన్నారు.
గత కొన్నిరోజులుగా పీఓకేలో పాక్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆందోళనలకు మద్దతు ఇస్తున్న జేఏఏసీని పాక్ ప్రభుత్వం ఉగ్రవాద వ్యతిరేక చట్టం కింద నిషేధించింది. ఈ కమిటీకి చెందిన 600 మంది నాయకులు, కార్యకర్తలను భద్రతా బలగాలు అరెస్టు చేశాయి. నిరసనకారులను అణచివేయడానికి పీఓజేకేలోకి వెళ్తున్న నిత్యావసర సరకులు, ఆహార పదార్థాలు, అత్యవసర మందులను ప్రభుత్వం అడ్డుకుంది.
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