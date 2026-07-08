/పాక్ ఆక్రమిత జమ్మూ కశ్మీర్ ఎందుకు అట్టుడుతుంది.. నిరసనలకు అసలు కారణం ఇదే..

POJK Tensions: పాక్ ఆక్రమిత జమ్మూ కశ్మీర్ ఎన్నికల్లో రాజకీయ రాద్ధాంతంపై ప్రజలు ఆగ్రహించారు. ప్రజా నిరసనతో రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికలను బహిష్కరించే పరిస్థితి నెలకొంది. పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ పై పాకిస్థాన్ పట్టుసాధించే ప్రయత్నాలను అక్కడి ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. పాకిస్థాన్ సర్కార్కు వ్యతిరేకంగా POJKలో నిరసనలు తీవ్రరూపం దాల్చుతున్నాయి.వారి డిమాండ్లను ఒప్పుకోకపోతే జులై 9న (నేడు) ఫైనల్ యాక్షన్ కు దిగుతామని జమ్మూకశ్మీర్ జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ షాబాజ్ సర్కారుకు అల్టిమేటం ఇచ్చింది.
ఇస్లామాబాద్ నుంచి పాలకులు నియంతృత్వ ధోరణితో వ్యవహరిస్తున్నారని ప్రజలు మండిపడుతున్నారు. జరుగుతున్న ఎన్నికలను శాంతియుతంగా నిర్వహించడంలేదని ప్రజలు రోడ్డెక్కారు. స్థానిక ప్రజల హక్కులను హరించే విధంగా పాకిస్తాన్ పాలకులు వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు. ఎన్నికల్లో పారదర్శకత లోపించిందని, అణచివేతను సహించేది లేదని పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ ప్రజలు నెలరోజులుగా నిరసన ప్రదర్శన కొనసాగిస్తున్నారు.
12 స్థానాలకు కశ్మీరీ శరణార్థులకు కేటాయింపుపై వ్యతిరేకత..
పాక్ ఆక్రమిత జమ్మూ కశ్మీర్ లో సీట్ల కేటాయింపు వివాదాస్పదమైంది. ఇస్లామాబాద్ నుంచి పాలకులు నిర్ణయం తీసుకుని , స్థానిక ప్రజలను ఇబ్బందుల పాల్జేస్తున్నారని ఆగ్రహించారు. అసెంబ్లీ సీట్లను స్థానికులకు కేటాయించకుండా 12సీట్లను పంజాబ్, సింధ్ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వారికి రిజర్వ్ చేయడాన్ని స్థానికులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. పాక్ ఆక్రమిత జమ్మూ కశ్మీర్ అసెంబ్లీలోని మొత్తం సీట్లలో 12 సీట్లను జమ్మూ కశ్మీరీ శరణార్థుల కోసం కేటాయించారు. ఈ సీట్లకు ఓటింగ్ పాక్ ఆక్రమిత జమ్మూ కశ్మీర్ వెలుపల జరుగుతుంది. ఇస్లామాబాద్లోని కేంద్ర ప్రభుత్వం తమకు నచ్చిన వారిని ఈ సీట్ల ద్వారా గెలిపించుకుని, POJK లో తమకు అనుకూలమైన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ కోటాను వాడుకుంటోందని స్థానిక ప్రజలు తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు. వీటిని రద్దు చేయాలని పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేస్తున్నారు.
అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో పొలిటికల్ గేమ్..
జమ్మూ కాశ్మీర్ జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ నేతృత్వంలో నిరసనలు మిన్నంటాయి. జమ్మూ కాశ్మీర్ జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీని పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం ఉగ్రవాద నిరోధక చట్టం షేధించడంతో రావలకోట్, ముజఫరాబాద్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఘర్షణలు జరిగి పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ప్రజా నిరసనలతో ఎన్నికలను బహిష్కరించిన ఇమ్రాన్ ఖాన్..
ప్రజా నిరసనలతో పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్కు చెందిన పాకిస్తాన్ తెహ్రీక్-ఎ-ఇన్సాఫ్ పార్టీ ఈ ఎన్నికలను బహిష్కరిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ప్రాంతంలో శాంతియుత, నిష్పక్షపాత వాతావరణం లేదని, స్థానిక ప్రజల హక్కుల అణచివేతకు నిరసనగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఇమ్రాన్ ఖాన్ పార్టీ ప్రకటించింది.
పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత జమ్మూ కశ్మీర్ లో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నిరసనలు మరింత ఉధృతమయ్యాయి. పాకిస్థాన్ పాలనలో పరిస్థితులు దారుణంగా ఉన్నాయని ఈ నేపథ్యంలో అక్కడి జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ నాయకుడు సర్దార్ అమన్ ఖాన్ పాకిస్తాన్ సైన్యంపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. కశ్మీరీల చేతుల్లో తుపాకులు పెట్టింది పాకిస్తాన్ సైన్యమే అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రావలకోట్లో జరిగిన భారీ నిరసన సభలో అమన్ ఖాన్ అక్కడి పాలకుల నిర్వాకాన్ని ఎండగట్టారు. కశ్మీరీల చేతుల్లో తుపాకులు పెట్టింది పాకిస్తాన్ సైన్యమేనన్నారు. ఇప్పుడు అదే సైన్యం తమను ఉగ్రవాదులని పిలుస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.. ఇది ప్రజలను మోసం చేసే ప్రయత్నం. అంతేకాకుండా, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రజలను తమ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించుకున్న పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు తమ హక్కుల కోసం ప్రశ్నిస్తున్న వారిపైనే ఉగ్రవాదులనే ముద్ర వేస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు.
నెలరోజులుగా పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీరీల నిరసన జ్వాల..
పీవోజేకేలో ప్రజలు వేలాది మంది వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధిక ధరలు, నిరుద్యోగం, విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు, పరిపాలనా వైఫల్యాలు, రాజకీయ హక్కుల కొరత వంటి అంశాలపై ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. రావలకోట్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ ర్యాలీలు, సభలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా కొంతమంది నిరసనకారులు పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వ విధానాలను తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ, తమ ప్రాంతానికి మరింత స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పాకిస్తాన్ పరిపాలనపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమైంది. పీవోజేకే(POJK)లో కొనసాగుతున్న ఈ పరిణామాలు అక్కడి రాజకీయ పరిస్థితులు, ప్రజా అసంతృప్తి సంచలనాలను రేకెత్తిస్తున్నాయి.
నాటకీయ మలుపు..
పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ లో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక తిరుగుబాటు నాటకీయ మలుపు తిరిగింది. పీవోజేకే పాకిస్థాన్లో భాగమే కాదంటూ నిరసనకారులు ప్రకటించారు. ఈ ప్రాంతానికి అత్యవసర ఆహార పదార్థాల నిలిపివేతను ఇస్లామాబాద్ కొనసాగిస్తే తాము ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను చూసుకుంటామని నిరసనకారులు హెచ్చరించారు. ఉగ్రవాద వ్యతిరేక చట్టాల కింద పాకిస్థాన్ అధికారులు ఈ నెల ప్రారంభంలో జమ్ము కశ్మీర్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ పై నిషేధం విధించడంతో ఆ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో పీవోజేకేలోని రావల్కోట్ ఈద్గా గ్రౌండ్లో నిరసనకారులు ఆందోళనను కొనసాగించారు. పాక్ ఆక్రమిత జమ్మూ కశ్మీర్ ఎన్నికల్లో వేరే వారికి సీట్లు కేటాయిస్తే సహించేది లేదని స్థానికులకు స్పష్టంచేశారు. హక్కులను కాపాడుతూ... ఎన్నికలను సజావుగా నిర్వహించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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