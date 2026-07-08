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పాక్ ఆక్రమిత జమ్మూ కశ్మీర్ ఎందుకు అట్టుడుతుంది.. నిరసనలకు అసలు కారణం ఇదే..

POJK: పాక్ ఆక్రమిత జమ్మూ కశ్మీర్‌లో నిరసనజ్వాలు మిన్నంటాయి. ఎన్నికల వాతావరణం ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు అధికార యంత్రాంగం సన్నాహాలు చేస్తుంటే.. నిరసనల ప్రదర్శనలతో అల్లర్లు, రాజకీయ సంక్షోభం చోటుచేసుకుంది. 53 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతుంటే 12 స్థానాలను పాకిస్థాన్ వలస జీవులకు కేటాయించి, స్థానికులకు అన్యాయం చేస్తున్నారని నిరవధిక నిరసనలు చేపట్టారు. ఎన్నికలకు నెల రోజుల ముందు నుంచే నిరసన చేపట్టారు.  పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ లో ఏం జరుగుతోంది? నిరసనలతో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎందుకొచ్చాయి?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 08, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:27 AM IST
పాక్ ఆక్రమిత జమ్మూ కశ్మీర్ ఎందుకు అట్టుడుతుంది.. నిరసనలకు అసలు కారణం ఇదే..
Image Credit: POJK Protest (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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