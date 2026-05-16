/PM Modi Tour: ప్రధాని ఐదు దేశాల పర్యటన వెనక ఉన్న అసలు కారణం అదేనా..

Modi Tour Details: భారత ప్రధాన మంత్రి యునైటైడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ లో తన స్వల్ప కాలిక పర్యటన ను ముగించుకొని నెదర్లాండ్స్ చేరుకున్నారు. 2017 తర్వాత ప్రధాని నరేంద్ రమోడీ నెదర్లాండ్స్లో పర్యటించడం ఇది రెండోసారి. మే 15 నుంచి 17 వరకు ఆమ్స్టర్డామ్లో గడపనున్నారు.
ముఖ్యంగా సెమీ కండక్లర్స్.. స్వచ్ఛ ఇంధనం.. వాణిజ్య సంబంధాలు అజెండాగా ప్రధాని నెదర్లాండ్స్ పర్యటన..
ఆమ్స్టర్డామ్కు చేరుకున్న అనంతరం ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ, భారత్-యూరోపియన్ యూనియన్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం భాగంగా భారత్-నెదర్లాండ్స్ మధ్య వాణిజ్య, పెట్టుబడి సంబంధాలను పెంపొందించడంపై భారత్ దృష్టి సారిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ముఖ్యంగా నీరు, స్వచ్ఛ ఇంధనం వంటి మరిన్ని రంగాలలో సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకునేందుకు ఇది అవకాశాన్ని కల్పిస్తుందని ప్రధాని మోడీ పేర్కొన్నారు.
Geland in Amsterdam. Dit bezoek aan Nederland vindt plaats op een moment dat de vrijhandelsovereenkomst tussen India en de EU een belangrijke impuls heeft gegeven aan de handels- en investeringsbetrekkingen. Het biedt de kans om de banden te versterken op gebieden als… pic.twitter.com/zXk3HZHVVN
— Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2026
తన రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా, ప్రధాని మోదీ డచ్ ప్రధానమంత్రి రాబ్ జెట్టెన్తో చర్చలు జరుపనున్నారు. కింగ్ విల్లెం అలెగ్జాండర్, క్వీన్ మాక్సిమాలను ఈ పర్యటనలో కలవనున్నారు. అంతేకాదు ఈ రోజు అక్కడ స్థిరపడ్డ ప్రవాస భారతీయులతో ప్రధాని మంత్రి సమావేశం కానున్నారు.
విదేశీ కార్యదర్శి ట్వీట్
ఈ నేపథ్యంలో విదేశాంగ కార్యదర్శి రణధీర్ జైస్వాల్ మాట్లాడుతూ.. ఈ పర్యటన భారత్ - నెదర్లాండ్స్ సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేస దిశగా సాగనున్నట్టు తెలిపారు. యూరప్ లోని ఎక్కువ జనాభా ఉన్న ప్రవాస భారతీయులతో సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడానికి ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తుందని తన ఎక్స్ ఖాతలో పేర్కొన్నారు.
ఇటీవలి కాలంలో ఈ రెండు దేశాలు తమ భాగస్వామ్యాన్ని గణనీయంగా బలోపేతం చేసుకున్నాయి. వాణిజ్యం, పెట్టుబడులకు అతీతంగా నీటి నిర్వహణ, వ్యవసాయం, ఆరోగ్య సంరక్షణ వంటి కీలక రంగాలలోకి సహకారం మరింత విస్తరించనున్నట్టు తెలిపారు.
యూరప్లో భారతదేశానికి అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వాములలో నెదర్లాండ్స్ ఒకటిగా కొనసాగుతోంది. 2024-25లో ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం 27.8 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది. ఈ దేశం భారతదేశానికి నాల్గవ అతిపెద్ద పెట్టుబడిదారు. ఈ మొత్తంతో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు 55.6 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్నాయి.
న్యూఢిల్లీ మరియు ఆమ్స్టర్డామ్ మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలలో ప్రజల మధ్య సంబంధాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తూనే ఉంటాయని తెలిపారు. నెదర్లాండ్స్లో 90,000 మందికి పైగా ప్రవాస భారతీయులు, భారత సంతతికి చెందిన ప్రజలు నివసిస్తున్నారు.
నెదర్లాండ్స్కు చేరుకోవడానికి ముందు, ప్రధాని మోడీ శుక్రవారం యూఏఈ అధ్యక్షుడు మొహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ను కలుసుకుని, ఆ దేశానికి న్యూఢిల్లీ యొక్క బలమైన మద్దతును ప్రకటించారు. పశ్చిమ ఆసియాలో పెరుగుతున్న ప్రాంతీయ అస్థిరత నేపథ్యంలో అబుదాబితో న్యూఢిల్లీ ప్రధాని మోడీ నొక్కి చెప్పారు.
