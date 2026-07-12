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శాంతి, స్థిరత్వమే లక్ష్యంగా.. ప్రధాని మోడీ 3 దేశాల టూర్ సక్సెస్..

Prime Minister Narendra Modi World Tour : 6 రోజుల విదేశీ పర్యటనలో భాగంగా మూడు దేశాలను సందర్శించిన నరేంద్ర మోడీ.. భారత్ కు తిరిగి వచ్చాడు. ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ దేశాల్లో భాగంగా ఏషియా పపిఫిక్‌ దేశాలతో భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడమే కాకుండా.. చైనా కట్టడికి ఈ టూర్ ఉపయోగపడిందని అంతర్జాతీయ రాజకీయాలను విశ్లేషలకు చెబుతున్న మాట.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 12, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:56 AM IST
శాంతి, స్థిరత్వమే లక్ష్యంగా.. ప్రధాని మోడీ 3 దేశాల టూర్ సక్సెస్..
Image Credit: PM Modi (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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