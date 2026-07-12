/శాంతి, స్థిరత్వమే లక్ష్యంగా.. ప్రధాని మోడీ 3 దేశాల టూర్ సక్సెస్..

PM Modi tour Speciality: ప్రపంచ దేశాలతో సంబంధాలు భారతదేశ గౌరవాన్ని రెట్టింపు చేశాయి. భారత ప్రధాని నరేంద్రమోడీ ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ పర్యటనలతో అరుదైన దక్కింది. ఏదేశం వెళ్లినా భారత సాంప్రదాయాలతో స్వాగతించి ఆత్మీయతను చాటుకుంటున్నారు. దేశాధినేతలు, ప్రభుత్వ అధికారులు భారత దేశానికిచ్చే గౌరవం చూసి అక్కడి ప్రవాస భారతీయులు ఆనంద వ్యక్తంచేశారు. దేశాల మధ్య సత్సంబంధాలు బలపడి, కష్టసమయాల్లో సహాయ సహకారాలను అందించుకోడానికి పరస్పర ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు. ఆయా దేశాధినేతలతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై ద్వైపాక్షిక సంబంధాల పురోగతిని సమీక్షించడంతో పాటు వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, రక్షణ అంశాలపై ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు.
ప్రపంచ దేశాల్లో భారత్ ప్రత్యేక గౌరవాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఆధునిక పోకడలతో సాగుతున్న రోజుల్లో విదేశీ గడ్డపై భారత సాంస్కృతిక వైభవం ఆవిష్కృతమైంది. విదేశీ అతిథిని గౌరవించే తీరులో భారత్ వైవిద్యాన్ని ప్రదర్శిస్తే… విదేశాల్లోనూ భారతీయ సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలను గౌరవించి పెద్ద పీట వేశారు. భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజీలాండ్ పర్యటనలో ఆయాదేశాల్లో లభించిన గౌరవ మర్యాదలు ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్నాయి.
ఆస్త్రేలియాతో 20 చారిత్రక ఒప్పందాలు..
ఇండోనేషియా పర్యటనలో ప్రధాని నరేంద్రమోడీకి అరుదైన గౌరవం దక్కింది. మోడీకి స్వాగతం పలకడంలో ప్రత్యేకత చోటుచేసుకుంది. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఎయిరింయా విమానం గగనతలంలో ఇండోనేషియా సరిహద్ధుల్లోకి రాగానే అమెరికా తయారీ ఎఫ్-16 , రష్యా తయారీ సుఖోయ్-30 విమానాలు ఎస్కార్టుగా ఏకకాలంలో ప్రయాణించి వినూత్న రీతిలో స్వాగతించాయి. విమానాశ్రయం చేరుకోగానే ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంతో స్వయంగా వచ్చి ఆహ్వానం పలికారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని స్వాగతించే సమయంలో ఇండోనేషియా గడ్డపై భారతీయ సంగీత, సాంస్కృతి వైభవం ఆవిష్కృతమైంది. అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంతో ప్రత్యేక సమావేశంలో ప్రధాని నరేంద్రమోడీ మధ్య కీలక అంశాలు ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. ద్వైపాక్షిక సంబంధాల పురోగతిని సమీక్షించడంతో పాటు వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, రక్షణ, ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతీయ సహకారం వంటి అంశాలపై చర్చించారు. ఇరుదేశాల మధ్య రక్షణ, డిజిటల్, వాణిజ్యం, సాంస్కృతిక రంగాల్లో మొత్తం 20 చారిత్రాత్మక ఒప్పందాలు కుదిరాయి.
ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంతో భారత దేశ గొప్పతనాన్ని ఆవిష్కరించారు. భారతీయ సంగీతం వింటే చాలు… మానసిక ఒత్తిడి దూరమై ప్రశాంతతను సమకూరుస్తుందన్నారు. పొరుగు దేశాలకు సంపూర్ణ సహాయసహకారాలు అందించడంలో భారతదేశానికి సాటరావన్నారు. భారతదేశం అనుసరిస్తున్న విధివిధానాలను ఇండోనేషియా కాపీకొడుతోందని ప్రబోవో సుబియాంతో ప్రస్తావించారు. రెండు దేశాల్లో జనాభా ఎక్కువ ఉండడం, ప్రకృతి విపత్తులు వంటి సమస్యల నేపథ్యంలో వాటిని అధిగమించడానికి భారత్ అనుసరించే పద్ధతులను తాము కూడా పాటిస్తామన్నారు. మోదీ చేపట్టే కార్యక్రమాలలో దేనిపైనా కాపీరైట్ లేకపోవడం సంతోషంగా ఉందంటూ చిరునవ్వులు చిందించారు.
ఇండోనేషియా అత్యున్నత పురస్కారం..
ఇండోనేషియా పార్లమెంటును ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన తొలి భారత ప్రధానిగా మోదీ చరిత్ర సృష్టించారు. జకర్తాలోని పార్లమెంట్ భవన్ లో ఉభయ సభలను ఉద్ధేశించి ప్రసంగించారు. ఇండోనేషియాకు భారత అన్నిరకాలుగా సహాయ సహకారాలను అందిస్తుందని ప్రధాని మోడీ భరోసా ఇచ్చారు. ఇండోనేషియా ఎన్నికల వ్యవస్థ, ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్ల అభివృద్ధికి భారత్ సాయం చేస్తుందన్నారు. ఇరుదేశాల మధ్య బలమైన సహకారం ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో శాంతి, స్థిరత్వం, శ్రేయస్సుకు దోహదపడుతుందన్నారు. భారత్ లో ఉగ్రవాదుల దాష్టీకంతో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఇండోనేషియా అండగా నిలిచిన విషయాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ దేశ అత్యున్నత పురస్కారంతో సత్కరించడం విశేషం.
ఆస్ట్రేలియా పౌర, అణు ఒప్పందం ఖరారు..
ఇండోనేషియానుంచి ఆస్ట్రేలియా చేరుకునే దాకా గగన తలంలో రక్షణగా ఇండోనేషియా సైనిక విమానాలు ఎస్కార్ట్ గా నిలిచాయి. ఆస్ట్రేలియాలో మెల్ బోర్న్ విమానాశ్రయంలో అధికారిక లాంఛనాలతో ఘన స్వాగతం లభించింది. ఆస్ట్రేలియాలోని భారత సంతతి ప్రజలు, ప్రవాస భారతీయులు ప్రధాని మోడీకి అపూర్వ స్వాగతం పలికారు. సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలతో పాటు వందేమాతరం , భారత్ మాతా కీ జై , మోడీ.. మోడీ నినాదాలతో విమానాశ్రయ పరిసరాలను హోరెత్తించారు. ఆస్ట్రేలియన్ ఇండియన్ ఆర్కెస్ట్రా అందించిన వందేమాతరం ఆలాపన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్వాగత వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆస్ట్రేలియా పర్యటన నేపథ్యంలో ఇరు దేశాల బంధం మరింత బలోపేతమైంది. ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్తో ద్వైపాక్షిక చర్చలు, ఇరు దేశాల సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా పౌర, అణు ఒప్పందం పెద్ద అడుగు. మరోవైపు ఇరు దేశాల ప్రధానమంత్రులు రక్షణ-భద్రత, వ్యాపారం-పెట్టుబడులు, విద్య, ఇరు దేశాల ప్రజల మధ్య సంబంధాలతో పాటు అభివృద్ధి చెందుతున్న కీలక సాంకేతికతలు, క్రీడలు, స్పోర్ట్స్ సైన్స్ రంగాలలో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను ఖరారు చేశారు. 18 అంశాల్లో ఇరు దేశాల మధ్య సహకారం గురించి ఆస్ట్రేలియా, భారత్ ప్రధానులు పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్య బంధంపై పలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఆస్ట్రేలియా-ఇండియా బిజినెస్ కౌన్సిల్ విక్టోరియా ట్రెజరర్ ప్రకాష్ గుప్తా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఒకప్పుడు కేవలం 14 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న ఇరు దేశాల ద్వైపాక్షిక వ్యాపారం, ప్రస్తుతం 55 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది. రాబోయే 2030 నాటికి ఈ వాణిజ్యాన్ని 100 బిలియన్ డాలర్లకు చేర్చడమే లక్ష్యంగా ఇరు దేశాలు అడుగులు వేయబోతున్నట్టు చెప్పారు. మారుతోన్న ప్రపంచ స్థితిగతుల నేపథ్యంలో భారత్కు అవసరమైన యురేనియంను ఆస్ట్రేలియా సరఫరా చేయగలదని, అలాగే ఆస్ట్రేలియాకు ఎంతో అవసరమైన ప్రొఫెషనల్ ఐటీ నిపుణులను భారత్ అందించగలదని, దీనివల్ల ఇరు దేశాల వ్యాపారాలు మరింత విస్తరిస్తాయని ప్రవాస భారతీయులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మెల్ బోర్న్ క్రికెట్ స్టేడియంలో మోడీకి అపూర్వ స్వాగతం..
మెల్ బోర్న్ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఏర్పాటుచేసిన ప్రవాస భారతీయుల సమావేశంలో ప్రధాని మోడీ ప్రసంగం భారతీయులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఆస్ట్రేలియాతో భారత్ బంధం పాలల్లోచక్కెర కలిసి అందించే మాధుర్యంగా ఉందన్నారు. ప్రవాస భారతీయులను ప్రధాని మోడీ అభినందనలతో ముంచెత్తారు. భారతీయుల ఇళ్లల్లో పాలు ఆస్ట్రేలియాకు చెందినవేమోగానీ టీ మాత్రం భారత్దేనని మోడీ చమత్కరించారు. ఒకటికి ఒకటి కలిపితే రెండవుతాయంటూ భారత్తో తమ దేశానికి ఉన్న బంధాన్ని ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని నిర్వచించారు. ప్రధాని మోడీ మాత్రం ఒకటికి ఒకటి కలిపితే 11 అంటూ హిందీ జాతీయంతో చమత్కరించారు. మానవత్వ విలువల ఆధారంగా భారత్ పొరుగు దేశాలకు సాయం అందిస్తుంటుందని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు. అందుకే భారత్పై ప్రపంచ దేశాలకు నమ్మకం ఎక్కువని అన్నారు.
ఉగ్రవాదాన్ని భూస్థాపితం చేసేందుకు తలపెట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్ తో భారత సైనిక సామర్థ్యాలు ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్నాయని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. భారత రక్షణ రంగ సామర్థ్యాన్ని, విశ్వసనీయతను ప్రపంచం ప్రత్యక్షంగా చూసిందన్నారు. టెక్నాలజీ రంగంలో భారత్ పురోగతి సాధించి టెలికమ్ రంగంలో గ్లోబల్ లీడర్గా ఎదిగిందని గుర్తు చేశారు. ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద 5జీ నెట్వర్క్ ఉన్న దేశంగా ఉన్న భారత్ స్వదేశీ 6జీ టెక్నాలజీ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్న విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. సొంత స్పేస్ స్టేషన్ ఏర్పాటుకు సిద్ధమవుతోందన్నారు. భారత్ - ఆస్ట్రేలియా మధ్య క్రికెట్ దౌత్యభాషగా నిలుస్తోందన్నారు. ప్రపంచంలో భారత్ వేగవంతమైన ఆర్థిక వ్యవస్థగా రూపుదిద్దుకుంటుందని అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు.
భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీకోసం ఆస్ట్రేలియా సంగీత స్వరాలతో ప్రత్యేక కచేరి ఏర్పాటుచేసింది. సంగీత కళాకారులు వాద్యాలతో సంగీత స్వరాలను పలికించి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని సమ్మోహింపజేశారు.
న్యూజిలాండ్లో వ్యాపార, భాగస్వామ్య ఒప్పందాలు..
ఆస్ట్రేలియా పర్యటన తర్వాత నరేంద్ర మోడీ న్యూజీలాండ్ లో పర్యటించారు. ఇందిరా గాంధీ తర్వాత నాలుగు దశాబ్ధాల తర్వాత తొలిసారిగా భారత ప్రధాని న్యూజిలాండ్ ను సందర్శించారు. ఆక్లాండ్ విమానాశ్రయంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి ఘనస్వాగతం లభించింది. న్యూజిలాండ్ గడ్డపై నరేంద్ర మోడీ కాలుమోపక ముందే న్యూజిలాండ్ ప్రధాని క్రిస్టఫర్ లుక్సాన్ కీలక ప్రకటన చేశారు. భారత్కు న్యూజిలాండ్ ఎగుమతి చేస్తున్న వస్తువుల్లో 57 శాతం ఉత్పత్తులపై ఇకపై ఎలాంటి పన్నులు విధించబోమని స్పష్టంచేశారు. ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరిన తొలి రోజు నుంచే ఇది అమల్లోకి వస్తుందన్నారు. ఈ చారిత్రక ఒప్పందం ద్వారా భారత మార్కెట్లో న్యూజిలాండ్ ఉత్పత్తులకు విస్త్రృత ప్రవేశం లభిస్తుందని, ఇది న్యూజిలాండ్ వ్యాపారాలకు ఊతమిస్తుందని అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు.
న్యూజిలాండ్ ప్రధాని క్రిస్టఫర్ లుక్సాన్ తో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కీలక అంశాలపై చర్చించారు. వాణిజ్యం, రక్షణ, పరస్పర సహకారం తదితర అంశాలపై ఒప్పందం చేసుకున్నారు. న్యూజిలాండ్ వ్యాపారవేత్తలు, క్రీడాకారులతోనూ నరేంద్ర మోడీ ప్రత్యేక సమావేశమయ్యారు. న్యూజిలాండ్లోని ప్రవాస భారతీయులతోనూ ఆత్మీయ సమావేశంలో చిన్నారులతో ముచ్చటించారు. భారతీయులు ఎక్కడున్నా సంస్కృతిని, సాంప్రదాయాలను పాటిస్తుండటం గర్వకారణమన్నారు. మరోవైపు న్యూజిలాండ్ ప్రధాని.. భారత్లో యూనిలివర్ కంపెనీలో పనిచేసినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. మరోవైపు న్యూజిలాండ్లో లాజిస్టిక్స్, శుద్ద ఇంధనం, వాటర్ నిర్వహణ, వ్యర్ధాల నిర్వహణతో పాటు క్రీడలకు సంబంధించి పలు అంశాలపై అవగాహన కుదుర్చుకున్నారు. మరోవైపు న్యూజిలాండ్ ఎయిర్పోర్ట్లో మోడీకి వీడ్కోలు పలికారు.
ప్రపంచ దేశాల పర్యటనలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ద్వైపాక్షి సంబంధాలు, వాణిజ్యపరమైన ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు. ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ పర్యటనలు విజయవంతమయ్యాయి. దేశాల మధ్య పరస్పర సహకరాలతో, వ్యాపార అభివృద్ధితో ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.
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