Putin Warning: భారత్ ను అవమానిస్తే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదు.. అమెరికాకు పుతిన్ మాస్ వార్నింగ్..!!

Putin Warning: రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మరోసారి భారత్తో చమురు వాణిజ్యం అంశంపై తన అభిప్రాయం వెల్లడించారు. ఈ విషయంలో భారతదేశానికి రష్యా పూర్తి స్థాయిలో మద్దతుగా ఉంటుందని స్పష్టంచేశారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు విషయంలో భారత్ పై అమెరికా ఒత్తిడి తీసుకురావడం సరైంది కాదన్నారు. ముఖ్యంగా చమురు దిగుమతులు ఆపేయాలని భారతదేశంపై ఒత్తిడి చేయడం అన్యాయమని ఆయన విమర్శించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధానాలపైనా పుతిన్ తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు.
భారతదేశం ఎలాంటి బాహ్య ఒత్తిడిని అంగీకరించదని, అవమానాలను అస్సలు సహించదని వ్యాఖ్యానించిన పుతిన్, రష్యా ఎప్పటికీ భారత్ పక్కనే నిలుస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఆయన అంతర్జాతీయ వాల్డాయ్ సమావేశంలో చేశారు. ఈ సమావేశంలో 140 దేశాలకు చెందిన భౌగోళిక, భద్రతా, రాజకీయ నిపుణులు పాల్గొన్నారు. వాణిజ్య భాగస్వాములపై అధిక సుంకాలు విధించడం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తానికి ప్రతికూలమని పుతిన్ హెచ్చరించారు. దీని వల్ల ఇంధన ధరలు మరింత పెరుగుతాయని, అదే సమయంలో అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకే నష్టం వాటిల్లుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అధిక సుంకాలు అమెరికాకు కూడా భారమవుతాయని పుతిన్ వ్యాఖ్యానించారు.
పుతిన్ తన ప్రసంగంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. మోదీ చాలా తెలివైన నాయకుడు అని, ఆయన ఎప్పుడూ జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని అన్నారు. మోదీపై తనకు అపారమైన విశ్వాసం ఉందని కూడా తెలిపారు. డిసెంబర్లో భారత్ పర్యటనకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నానని వెల్లడించారు. భారతదేశం భారీగా ముడి చమురు దిగుమతులు చేస్తుండడంతో వాణిజ్య అసమతుల్యత తగ్గించేందుకు కొత్త చర్యలు తీసుకోవాలని తన ప్రభుత్వానికి ఆదేశించినట్లు పుతిన్ తెలిపారు. భారత్ రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు ఆపేస్తే సుమారు 9–10 బిలియన్ డాలర్ల నష్టాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఆయన అన్నారు.
భారత్తో వాణిజ్యాన్ని మరింత సమతుల్యం చేయడానికి రష్యా, భారతదేశం నుంచి మరిన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, ఔషధాలను దిగుమతి చేసుకోవడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోందని కూడా వివరించారు. అమెరికా ద్వంద్వ వైఖరిని పుతిన్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. భారత్కి అడ్డంకులు పెడుతున్న అదే దేశం, రష్యా నుంచి అధిక మొత్తంలో ఇంధనం కొనుగోలు చేస్తోందని ఆయన గుర్తు చేశారు. అణు విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో అమెరికా అగ్రగామి దేశం కావడంతో, యురేనియం అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుందని, దానిని రష్యా నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటోందని వివరించారు. తమకు ఒక న్యాయం, ఇతరులకు మరొక న్యాయం అన్నట్లు అమెరికా ప్రవర్తిస్తోంది అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
