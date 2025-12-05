Putin: మా ఇంధనం యూఎస్ కొనొచ్చు.. ఇండియా కొనకూడదా? పెద్దన్నను ఎండగట్టిన పుతిన్..!

Putin Slams Donald Trump: అమెరికా పెద్దన్న తీరుపై రష్యా అధ్యక్షుడు ఎండగట్టారు. ప్రధానంగా భారత్ రష్యా నుంచి ఇప్పటికే ఆంక్షలు విధించింది. అది ట్యారిఫ్, ఉద్యోగాలు వివిధ రూపేణా భారత్ పై అమెరికా ఆంక్షలు విధిస్తూనే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత్ పర్యటనలో ఉన్న రష్యా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారతదేశం రష్యా నుంచి ఆయిల్ కొనుగోలు చేస్తున్నందుకు ఆంక్షలు విధించారు. ఇంధనం కొనుగోళ్ల విషయంలో ట్రంప్ తీరును రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ఎండగట్టాడు. అమెరికా మా వద్ద నుంచి అణు విద్యుత్ ప్లాంట్ల కోసం యురేనియం కొనుగోలు చేస్తూనే ఉంది. ఇంధనం కోసం మా దేశానికి హక్కు ఉన్నప్పుడు భారత్కు ఎందుకు ఉండకూడదు అని ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. ఇండియాతో ఇంధన భాగస్వామ్యం స్థిరంగా ఉందని.. పాశ్చత్త ఆంక్షలు ప్రభావితం కాలేదని కూడా ఆయన ఈ నేపథ్యంలో స్పష్టం చేశారు.
నిన్న ఢిల్లీ ఎయిర్ పోర్టుకు చేరుకున్న రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమర్ పుతిన్ను ప్రధాని మోదీ నేరుగా ఆహ్వానించారు. ఇవాళ ఇండియా రష్యా 23వ వార్షిక సమ్మిట్ కూడా జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో 11 గంటల తర్వాత హైదరాబాద్ హౌస్ లో ఈ సమావేశం నిర్వహిస్తారు. ప్రధానంగా ఇంధన సహకారం వంటి అంశాలపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ చర్చించనున్నారు. దీంతోపాటు S-400 కొనుగోళ్లు, రూపీ- మిర్ అనుసంధానం మొత్తంగా 25 కీలక ఒప్పందాలు జరగనున్నాయి. అధునాతన ఎస్ -500 వ్యవస్థ SU-57 విమానాల కొనుగోళ్లపై కూడా చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది.
రష్యాకు ఫుడ్..
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద దేశం అయినా రష్యాకు ఉక్రెయిన్ తో యుద్ధం తర్వాత పలు ఆంక్షలు విధించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ దేశం నుంచి ఆయిల్ కొనుగోలు చేస్తుంది భారత్. అది కూడా తక్కువ ధరలోనే.. ఫుడ్ ఫర్ ఆయిల్ డీల్ 60 బిలియన్ల డాలర్లకు పెరుగనుంది. దీని ప్రకారం భారత్ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను రష్యాకు ఎగుమతి చేస్తే.. ఆ దేశం మనకు ఆయిల్ పంపిస్తుంది.
ఈ డీల్ మరింత ప్రత్యేకం..
ప్రధానంగా ఆపరేషన్ సంధూర్ సమయంలో పాక్ మిస్సైల్స్ డ్రోన్లను కూల్చడానికి ఎస్ 400 డిఫరెన్స్ సిస్టమ్స్ బాగా ఉపయోగపడ్డాయి. ఇక ఎస్ 500 కొనుగోలు కూడా ఆమోదం చేయనున్నారు. రఫేల్ 18 యూరో ఫైటర్ S-57 ని కూడా కొనుగోలు చేసే చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అది కూడా రఫేల్ కంటే అతి తక్కువ ధరలోనే లభించడం విశేషం. ఇక దీంతోపాటు రెసిప్రొకల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ కూడా తీసుకోనున్నారు. భారత్కు సైనిక సహాకారం, యుద్దనౌకాలు విమానాల సపోర్ట్ కూడా దొరుకుతుంది. గగనతనాలు వాడుకోవడానికి కూడా సులభతరం కానుంది. రష్యా న్యూక్లియర్ పవర్ సబ్మెరైన్ భారతీయులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల సముద్ర సరిహద్దులు కూడా మరింత బలోపేతం అవుతాయి.
అత్యంత భద్రత..
భారత్ పర్యటన నేపథ్యంలో పుతిన్ పర్యటనను మాత్రం రహస్య సంస్థ ఫెడరల్ ప్రొటెక్ట్ సర్వీసెస్ చూస్తోంది. ఆహారం సహా ప్రతి అడుగడుగునా వీరు భద్రత చర్యలు తీసుకుంటారు. పుతిన్ తినే ఫుడ్ను ఫస్ట్ బాడీగార్డ్ టెస్ట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాతే పుతిన్ ఆస్వాదిస్తారు. నిన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, పుతిన్ ఒకే కారులో ఇద్దరు ఉన్న ఫోటోను సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేశారు. నా ఫ్రెండ్ రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్కు స్వాగతం.. ఇది సంతోషాన్ని ఇస్తుంది రేపు సమావేశం జరగనుంది. దానికోసం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న భారత్ రష్యా స్నేహం మన ప్రజలకు ఎంతో మేలు చేస్తుందని కూడా ట్విట్ చేశారు. ఇక మోడీ రష్యా అధ్యక్షుడికి భగవద్గీత రష్యన్ భాషలో ప్రచురితమైంది ప్రెజంట్ కూడా చేశారు.
Read more: రష్యా అధ్యక్షుడికి హైదరాబాద్ హౌస్లో ఆథిత్యం.. అది ఎవరిది? ప్రత్యేకతలేంటి తెలుసా?
Read more: థ్యాంగ్స్ గివింగ్ వేళ.. అమెరికా అధ్యక్ష భవనం వద్ద కాల్పుల కలకలం, ట్రంప్ పోస్ట్ వైరల్!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి