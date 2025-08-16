English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video: B2 బాంబర్లతో పుతిన్‌కు ట్రంప్‌ ఘన స్వాగతం.. ఒప్పందం కుదరకుండానే ముగిసన సమావేశం..!

Putin Trump Meeting: యూఎస్ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌ రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ అలాస్కాలో సమావేశం అయ్యారు. ట్రంప్ స్వయంగా ఎయిర్‌పోర్టుకు వెళ్లి పుతిన్‌ను ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. బీ2 బాంబర్ల ప్రదర్శనతో ఆకాశం నుంచే రెడ్ కార్పెట్ వేశారు. ఇరు దేశాల తరఫున భేటీలో పాల్గొన్నారు. ఇక ఈ సమావేశంలో వీరితోపాటు యుఎస్ విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్క్‌ రుబియోతో పాటు రష్యా విదేశాంగ మంత్రి కూడా ఉన్నారు. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 16, 2025, 07:29 AM IST

Putin Trump Meeting: యూఎస్ అధ్యక్షుడు ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమార్‌ పుతిన్‌ విలేకరుల సమావేశంలో అలాస్కాలో భేటీ అయ్యారు. అయితే కాల్పుల విరమణ పై ఎలాంటి ఒప్పందం ఇప్పటి వరకు కుదరలేదు. కొన్ని అంశాలపై మరోసారి భేటీ అవ్వాల్సి ఉంది. అయితే పుతిన్‌ మాత్రం తదుపరి సమావేశం మాస్కోలో జరగాలి అన్నారు. దానికి ట్రంప్ చూద్దామన్నారు .  అయితే కొన్ని సంవత్సరాలుగా అమెరికా రష్యా మధ్య సంబంధాలు అంతగా లేవు. ప్రస్తుతం అనుకూలంగా మారుతుందని అనుకుంటా. 2022లో డోనాల్డ్ ట్రంప్ అమెరికా అధ్యక్షుడు అయితే ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం జరిగేదే కాదు అని పుతిన్‌  అన్నారు. అంతే కాదు ఉక్రెయిన్‌తో శాంతిని పునరుద్ధరించాలని ఆసక్తి చూపించిన ట్రంప్‌కు పుతిన్‌ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. 

 అయితే ట్రంప్ పుతిన్‌ చర్చలు దాదాపు మూడు గంటల వరకు కొనసాగాయి కానీ కాల్పుల విరమణ పై ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరలేదు.  పుతిన్‌ ఈ సమావేశాన్ని పరస్పర గౌరవంగా.. ఒక నిర్మాణాత్మకంగా జరిగిందని అభివర్ణించారు. తదుపరి సమావేశం మాస్కోలో జరగాలని పుతిన్ ప్రతిపాదించారు. ఇక ట్రంప్ దీనిపై ఉక్రెయిన్, ఈయు దేశాలతో మాట్లాడతానని హామీ ఇచ్చారు. ఈ సమావేశంలో ఉక్రెయిన్‌తోపాటు మరిన్ని భద్రత, శాంతి చర్చలు కూడా జరిపారు. ఈ సమావేశం తర్వాత డోనాల్డ్ ట్రంప్ మాట్లాడుతూ ఈ భేటీ ఫలప్రదమైంది. ఎంతో పురోగతి కనిపించింది అన్నారు. చాలా అంశాలపై ఇద్దరి అంగీకారం జరిగింది. కానీ కొన్ని అంశాలు మాత్రం ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయి అన్నారు.

 

 

కాల్పుల విరమణకు ఒప్పుకున్నారా?
పుతిన్‌, ట్రంప్ మీడియా సమావేశంలో భేటీ అయిన సమయంలో నేతలు పక్కపక్కనే ఉన్నా కాస్త సమయం పాటు నిశ్శబ్దమే తాండవించింది. ఇరువురు మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు. అయితే మీడియా మాత్రం ఉక్రెయిన్‌తో కాల్పుల విరమణకు ఒప్పుకుంటారా? అని ప్రశ్నించగా ఆయన ఏదో సమాధానం చెప్పారు. కానీ రిపోర్టర్ల కేకల మధ్య వినిపించలేదు. ఆన్సర్ కోసం అధికారిక బ్రీఫింగ్ వరకు వేచి ఉండాల్సిందే. 

వారికి యుద్ధం ఆపే ఉద్దేశమే లేదు..
ఇదిలా ఉండగా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌కు యుద్ధం ఆపే ఉద్దేశమే లేదని ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలన్‌స్కీ పేర్కొన్నారు. ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేదు. చివరకు ట్రంప్‌తో భేటీ జరుగుతున్న సమయంలో కూడా వారు మా ప్రజలను చంపుతూనే ఉన్నారు అంటూ  వ్యాఖ్యానించారు.

