Putin Trump Meeting: యూఎస్ అధ్యక్షుడు ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమార్ పుతిన్ విలేకరుల సమావేశంలో అలాస్కాలో భేటీ అయ్యారు. అయితే కాల్పుల విరమణ పై ఎలాంటి ఒప్పందం ఇప్పటి వరకు కుదరలేదు. కొన్ని అంశాలపై మరోసారి భేటీ అవ్వాల్సి ఉంది. అయితే పుతిన్ మాత్రం తదుపరి సమావేశం మాస్కోలో జరగాలి అన్నారు. దానికి ట్రంప్ చూద్దామన్నారు . అయితే కొన్ని సంవత్సరాలుగా అమెరికా రష్యా మధ్య సంబంధాలు అంతగా లేవు. ప్రస్తుతం అనుకూలంగా మారుతుందని అనుకుంటా. 2022లో డోనాల్డ్ ట్రంప్ అమెరికా అధ్యక్షుడు అయితే ఉక్రెయిన్ యుద్ధం జరిగేదే కాదు అని పుతిన్ అన్నారు. అంతే కాదు ఉక్రెయిన్తో శాంతిని పునరుద్ధరించాలని ఆసక్తి చూపించిన ట్రంప్కు పుతిన్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
అయితే ట్రంప్ పుతిన్ చర్చలు దాదాపు మూడు గంటల వరకు కొనసాగాయి కానీ కాల్పుల విరమణ పై ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరలేదు. పుతిన్ ఈ సమావేశాన్ని పరస్పర గౌరవంగా.. ఒక నిర్మాణాత్మకంగా జరిగిందని అభివర్ణించారు. తదుపరి సమావేశం మాస్కోలో జరగాలని పుతిన్ ప్రతిపాదించారు. ఇక ట్రంప్ దీనిపై ఉక్రెయిన్, ఈయు దేశాలతో మాట్లాడతానని హామీ ఇచ్చారు. ఈ సమావేశంలో ఉక్రెయిన్తోపాటు మరిన్ని భద్రత, శాంతి చర్చలు కూడా జరిపారు. ఈ సమావేశం తర్వాత డోనాల్డ్ ట్రంప్ మాట్లాడుతూ ఈ భేటీ ఫలప్రదమైంది. ఎంతో పురోగతి కనిపించింది అన్నారు. చాలా అంశాలపై ఇద్దరి అంగీకారం జరిగింది. కానీ కొన్ని అంశాలు మాత్రం ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయి అన్నారు.
A red carpet welcome for Putin in Alaska 👀
Trump also had a B2 bomber flying over them🙆♂️ Putin looks up and seems to be completely surprised 😅
pic.twitter.com/MiwTfs09xD
— Shibi Payamal (@ShibiPayamal) August 15, 2025
కాల్పుల విరమణకు ఒప్పుకున్నారా?
పుతిన్, ట్రంప్ మీడియా సమావేశంలో భేటీ అయిన సమయంలో నేతలు పక్కపక్కనే ఉన్నా కాస్త సమయం పాటు నిశ్శబ్దమే తాండవించింది. ఇరువురు మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు. అయితే మీడియా మాత్రం ఉక్రెయిన్తో కాల్పుల విరమణకు ఒప్పుకుంటారా? అని ప్రశ్నించగా ఆయన ఏదో సమాధానం చెప్పారు. కానీ రిపోర్టర్ల కేకల మధ్య వినిపించలేదు. ఆన్సర్ కోసం అధికారిక బ్రీఫింగ్ వరకు వేచి ఉండాల్సిందే.
వారికి యుద్ధం ఆపే ఉద్దేశమే లేదు..
ఇదిలా ఉండగా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్కు యుద్ధం ఆపే ఉద్దేశమే లేదని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలన్స్కీ పేర్కొన్నారు. ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేదు. చివరకు ట్రంప్తో భేటీ జరుగుతున్న సమయంలో కూడా వారు మా ప్రజలను చంపుతూనే ఉన్నారు అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
Read Also: Independence Day 2025: ఆగష్టు 15 భారత్తోపాటు ఈ 5 దేశాలు కూడా ఇండిపెండెన్స్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాయి..!
Read Also: Video: పీకల దాక మెక్కి.. రూ.23000 బిల్లు కట్టకుండా రెస్టారెంట్ నుంచి పారిపోయిన యువకులు, వీడియో వైరల్
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook