Ras Laffan Industrial City Indians Killed: ఖతార్ లోని ప్రముఖ రాస్ లఫాన్ లిక్విఫైడ్ నేచరుల్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీలో సంభవించిన భారీ పేలుడులో 13 మంది దుర్మరణం చెందారు. 66 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మరణించిన వారిలో 12 మంది భారతీయులు ఉన్నారు. ఇరాన్ జరిపిన క్షిపణి దాడి కారణంగా నిలిచిపోయిన కార్యకలాపాలను కార్మికులు పునరుద్ధరిస్తున్న సమయంలో ఈ పేలుడు జరిగింది. బర్జాన్ గ్యాస్ సరఫరా విభాగంలో ఈ పేలుడు జరిగిందని.. ఇదొక సాంకేతిక ప్రమాదమని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ ప్రమాదం గురించి తెలుసుకున్న వెంటనే, విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ ఖతార్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన భారత పౌరులకు, గాయపడిన వారికి తన ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపారు. ఖతార్లోని రాస్ లఫాన్ ఇండస్ట్రియల్ సిటీలో జరిగిన పేలుడులో భారత పౌరులతో సహా ప్రాణాలు కోల్పోవడం, గాయపడటం వంటి వార్తలకు నేను తీవ్రంగా విచారించాను. మరిన్ని వివరాలు వెలువడుతున్న కొద్దీ, దోహాలోని మా భారత రాయబార కార్యాలయం ఖతార్ అధికారులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. ఈ విషాదంతో ప్రభావితమైన భారత పౌరుల కుటుంబాలకు సహాయం అందించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. బాధితులకు, వారి కుటుంబాలకు మా ప్రార్థనలు, సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాము అని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ అన్నారు.
ప్రమాదంలో మరణించిన 12 మంది భారతీయుల పార్థివ దేహాలను వీలైనంత త్వరగా వారి స్వస్థలాలైన భారతదేశానికి పంపించడానికి, చట్టపరమైన ప్రక్రియలను పూర్తి చేసేందుకు ఖతార్ అధికారులతో కలిసి వేగంగా పనిచేస్తున్నట్లు దోహాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం, ఖతార్ అధికారులను ఉటంకిస్తూ సోమవారం ధృవీకరించింది. ప్రమాదంలో గాయపడిన వారందరి పరిస్థితి ఇప్పుడు పూర్తిగా నిలకడగా ఉందని, వారికి ఖతార్ ఆసుపత్రులలో సరైన, నాణ్యమైన వైద్య చికిత్స అందుతోందని కూడా రాయబార కార్యాలయం స్పష్టం చేసింది.
ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే, భద్రతా అధికారులు రాస్ లఫాన్ అత్యవసర ప్రతిస్పందన బృందాలతో కలిసి స్పందించి, పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి భారీ సహాయక చర్యలను ప్రారంభించారని ఖతార్ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. ఈ ప్రమాదం వల్ల ప్లాంట్ నుండి ఎలాంటి హానికరమైన గ్యాస్ లీకేజీలు జరగలేదని, సమీపంలో నివసిస్తున్న ప్రజల భద్రతకు గానీ, పర్యావరణానికి గానీ ఎటువంటి ముప్పు లేదని ఖతార్ ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం, ఉన్నత స్థాయి సాంకేతిక నిపుణులు ఈ ఘటనకు గల కచ్చితమైన కారణాన్ని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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