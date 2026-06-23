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Qatar LNG Blast: ఖతార్‌ గ్యాస్‌ ప్లాంట్‌లో భారీ పేలుడు.. 12 మంది భారతీయులు దుర్మరణం..!!

Ras Laffan Industrial City Indians Killed: ఖతార్ లో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ప్రముఖ రాస్ లఫాస్ లిక్విఫైడ్ నేచురల్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీలో జరిగిన భారీ పేలుడులో 13 మంది  మరణించారు. మరో 66 మంది గాయపడ్డారు. మరణించినవారిలో 12 మంది భారతీయులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.  12 మంది భారతీయులు మృతి చెందడం పట్ల విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతదేహాలను త్వరగా భారత్‌కు తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 23, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:06 AM IST
Qatar LNG Blast: ఖతార్‌ గ్యాస్‌ ప్లాంట్‌లో భారీ పేలుడు.. 12 మంది భారతీయులు దుర్మరణం..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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