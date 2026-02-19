English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gas cylinder blast in karachi: రంజాన్ ఉపవాసాల నేపథ్యంలో అపార్ట్ మెంట్ లో  భోజనం రెడీ చేస్తుండగా భారీ పేలుడు సంభవించింది. దీంతో ఆ భవనంలో ఉన్న దాదాపు 16 మంది విగతజీవులుగా మారిపోయారు. పేలుడు ధాటికి ఆ ప్రదేశమంతా భయానకంగా మారిపోయింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 19, 2026, 03:53 PM IST
karachi Gas cylinder Blast: కరాచీలో భారీ పేలుడు.. 16 మంది దుర్మరణం.. ఏమైందంటే..?

Several dead in building collapses after gas cylinder blast in Karachi: పవిత్ర రంజాన్ మాసం ప్రారంభమైంది. ముస్లిం సోదరులంతా ఉపవాసాలు ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కఠినంగా , కనీసం నీళ్లు  కూడా తాగకుండా ముస్లింలు ఉపవాసాలు ఉంటారు. ఈ క్రమంలో రంజాన్ నేపథ్యంలో భోజనాలు సిద్దం చేస్తుండగా పాక్ లోని కరాచీలో ఒక అపార్ట్ మెంట్ లో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో సిలిండర్ పేలడం వల్ల ఏకంగా 16 మంది మృతి చెందారు.  ఈ ఘటన పెనువిషాదకరంగా మారింది.

సింధ్ ప్రావిన్స్ రాజధాని కరాచీలోని స్థానికంగా ముస్లిం పవిత్ర రంజాన్ మాసం మొదటి రోజున ప్రజలు తెల్లవారుజామున భోజనం సిద్ధం చేస్తుండగా పేలుడు సంభవించింది. దీంతో బిల్డింగ్ అంతా కుప్పకూలిపోయింది. ఈ శిథిలాల కింద పదుల సంఖ్యలో అమాయకులు దుర్మరణం చెందారు. దీంతో  చుట్టుపక్కల వారు షాక్ కు గురై పరుగులు పెట్టారు.

స్థానికుల సమాచారం మేరకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగి శిథిలాలను తొలగించే పనుల్ని చేపట్టారు. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 16 మంది దుర్మరణం చెందారని అధికారులు వెల్లడించారు.ఈ డెత్ ట్రోల్ ఇంకా పెరగవచ్చని చెబుతున్నారు. వెంటనే భారీ ఎత్తున అంబులెన్స్ లను ఆ ప్రాంతాలకు తరలించారు. పెద్ద ఎత్తున బలగాలు అక్కడకు చేరుకున్నాయి.

Read more: Ramadan 2026: మహరాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంచలనం.. రంజాన్ వేళ ముస్లింలకు ఊహించని ఝలక్..

శిథిలాల కింద ఎవరన్న ఉన్నారా..?.. అని పోలీసులు వెతుకుతున్నారు. గాయపడ్డవారిని సమీపంలోని ఆస్పత్రులకు తరలించారు.  గాయపడ్డవారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని పాక్ ప్రభుత్వం వైద్యుల్ని ఆదేశించింది. మొత్తంగా పవిత్ర రంజాన్ మాసం వేళ ఈ ఘటన పాక్ లో పెనువిషాదకరంగా మారింది.

Karachi BlastPakistanRamadan 202616 killed in karachiBuilding collapse in karachi

