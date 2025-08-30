English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PM Modi: జపాన్ ప్రధానికి స్పెషల్ గిఫ్ట్ అందజేసిన మోదీ.. ఆ బహుమతినే ఇవ్వడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా..?

PM Modi Special Gifts: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ భారత్‌, జపాన్‌ల మధ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడానికి రెండు రోజుల పర్యటన కోసం టోక్యో వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. ఈ పర్యటన ముగిసిన తర్వాత జపాన్ ప్రధానమంత్రి షిగేరు ఇషిబా దంపతులకు మోదీ ప్రత్యేక బహుమతులు అందజేశారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 30, 2025, 06:32 PM IST

PM Modi: జపాన్ ప్రధానికి స్పెషల్ గిఫ్ట్ అందజేసిన మోదీ.. ఆ బహుమతినే ఇవ్వడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా..?

PM Modi Gifts Japan Pm Special present Ramen Bowl: రెండు రోజుల పర్యటన కోసం ప్రధాని మోదీ జపాన్ వెళ్లారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా భారత్‌, జపాన్‌ల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేశారు మోదీ. జపాన్‌లో పర్యటన ముగించిన అనంతరం జపాన్ ప్రధానమంత్రి షిగేరు ఇషిబా దంపతులకు స్పెషల్ గిఫ్ట్స్ అందజేశారు. 

జపాన్ ప్రధానికి రామెన్ గిన్నె సెట్‌ను, ఆయన భార్యకు పాష్మినా శాలువాను బహుమతిగా ఇచ్చారు. అయితే ఈ గిఫ్ట్స్ చాలా ప్రత్యేకమైనవి. జపాన్ ప్రధానమంత్రికి ఇచ్చిన రామెన్ గిన్నె సెట్ భారతీయ చేతిపనులు, జపాన్ సంప్రదాయాల కలయికతో తయారైంది. ఈ సెట్‌లో నాలుగు చిన్న గిన్నెలు, వెండి చాప్‌స్టిక్‌లు ఉన్నాయి. ఈ డిజైన్ జపాన్ సాంప్రదాయ ఆహార శైలి నుంచి ప్రేరణ పొందింది. గిన్నెల తయారీలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని చంద్రుని రాయి, రాజస్థాన్‌లోని మక్రానా పాలరాయిని ఉపయోగించారు. సాంప్రదాయ శైలిలో విలువైన రాళ్లతో ఈ గిన్నెలను అలంకరించారు. 

జపాన్ ప్రధానమంత్రి భార్యకు ఇచ్చిన పాష్మినా శాలువా లడఖ్‌లోని చాంగ్‌తంగి మేక ఉన్నితో తయారైంది. ఈ శాలువాను కాశ్మీరీ కళాకారులు సాంప్రదాయ పద్ధతిలో చేతితో నేశారు. ఈ శాలువాకు ఒకప్పుడు రాజకుటుంబాలు ధరించిన చరిత్ర కలిగి ఉంది. 

మోదీ జపాన్ పర్యటనలో ఇరు దేశాల మధ్య ఆర్థిక సహకారాన్ని మరింత పెంచేందుకు చర్చలు జరిగాయి. జపాన్ ప్రధానమంత్రి ఇషిబా మోదీని అధికారికంగా స్వాగతించారు. ఆ తర్వాత ఇరు దేశాల ప్రతినిధులు సమావేశమై చర్చలు నిర్వహించారు. పర్యటన ముగిసిన తర్వాత మోదీ చైనా పర్యటనకు వెళ్లారు.

