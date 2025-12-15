English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Video: రియల్‌ హీరో.. ప్రాణాలకు తెగించి ఉగ్రవాది నుంచి గన్‌ లాక్కొని గురిపెట్టిన అహ్మద్‌ వైరల్‌ వీడియో..

Sidney Bondy Beach Shooting Video: ఆస్ట్రేలియా సిడ్నీ బాండీ బీచ్‌లో జరిగిన కాల్పుల ఘటన సోషల్ మీడియా సంచలనం గా మారింది. యూదులను లక్ష్యం చేసుకొని మరీ ఉగ్రవాదులు ఈ ఫైరింగ్ చేశారు.  పిల్లలు, వృద్దులని చూడకుండా 52 కాల్పులు జరిపినట్లు సమాచారం. బుల్లెట్లు తగిలిన వారు స్థానికులు సీపీఆర్‌ చేసి బతికించేందుకు ప్రయత్నించిన వీడియోలు కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే అహ్మద్ అనే స్థానిక వ్యక్తి ఉగ్రవాదులకు ఎదురొడ్డి ధైర్యంగా  గన్ లాక్కొని ఎక్కుపెట్టిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రాణాలకు తెగించి ఆయన చేసిన ఈ ప్రయత్నం సర్వత్ర ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తోంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 15, 2025, 08:22 AM IST

Video: రియల్‌ హీరో.. ప్రాణాలకు తెగించి ఉగ్రవాది నుంచి గన్‌ లాక్కొని గురిపెట్టిన అహ్మద్‌ వైరల్‌ వీడియో..

Sidney Bondy Beach Shooting Video: ఆస్ట్రేలియా బాండీ బీచ్ వద్ద జరిగిన కాల్పుల్లో ఇప్పటివరకు 16 మంది మృతి చెందారు. 50 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. బీచ్ వద్ద ముసుగు ధరించి ఇద్దరు సాయుధులు ఈ కాల్పులు జరిపారు. దీంతో వందలాది మంది టూరిస్టులు ఒక్కసారిగా పరిగెడుతున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి. దుండగుల్లో ఒకరిని పోలీసులు హతమార్చగా.. మరొకరిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. యూదులు నిన్నటి నుంచి చనుక్కా అనే పండుగ 8 రోజులపాటు జరుపుకుంటారు. రాత్రిపూట కొవ్వొత్తులు వెలిగించి ప్రత్యేక ప్రార్థనలను ఇక్కడ నిర్వహిస్తారు.  దీని కోసం సిడ్నీలోని బీచ్‌ చేరుకున్న 2 వేల మంది పై ఇద్దరు గన్‌మెన్లు ఫైరింగ్ జరిపారు. ఇది ఉగ్రవాదులు యూదులపై జరిగిన నీచమైన దాడి అని ఇజ్రాయిల్ ప్రెసిడెంట్ ఐజాక్ హెడ్జ్‌గో మండిపడ్డారు.

 అయితే కాల్పుల సమయంలో ఒక ఉగ్రవాది చెట్టు చాటు నుంచి కాల్పులు జరుపుతున్న సమయంలో స్థానిక అహ్మద్ ఎల్ అహ్మద్ (43) అనే వ్యక్తి ఒక సాధారణ పండ్ల వ్యాపారి. ఆయనకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. అరచేతిలో ప్రాణాలు పెట్టుకుని అందరూ పరిగెడుతున్న సమయంలో ఈ వ్యక్తి మాత్రం ధైర్యంగా ఉగ్రవాదులకు ఎదురొడ్డి  ఉగ్రవాదిని అడ్డుకొని అతడికే ఎక్కుపెట్టాడు. తొడ, కాలికి గాయాలైనా కానీ ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. రియల్‌ హీరో అంటూ అహ్మద్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

సోషల్‌ మీడియాలో అతడి ఫోటో ట్రెండింగ్ లో నిలిచింది. ఈ వ్యక్తి తెల్లచొక్కా ధరించి కారు వెనుక నుంచి కాల్పులను గమనిస్తూ.. సమయం చూసుకొని ఆ ఉగ్రవాది వెనుక నుంచి వెళ్లి హెడ్ లాక్ చేశాడు. ఐదు సెకండ్ల పోరాటం తర్వాత షార్ట్‌ గన్‌ లాక్కున్నాడు. దీంతో దాడి చేసిన వ్యక్తి వెనక్కి తగ్గాడు. అహ్మద్ ఆ ఆయుధాన్ని ఉగ్రవాదిపై గురిపెట్టాడు అయితే వీరోచితంగా పోరాడిన అతడికి మరో ఉగ్రవాది బుల్లెట్ దించాడు. దీంతో భుజం, తొడకి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆదివారం అతనికి చికిత్స చేశారు ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వటంతో రియల్ హీరో అంటూ సోషల్ మీడియా గా వేదికగా ప్రశంసలు వెళ్లువెత్తుతున్నాయి.

 

 

 ఉగ్రవాదాన్ని సహించబోము..
 ఇక ఈ సిడ్నీ కాల్పుల ఘటనపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పందించారు. ఆయన తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి గురిచేసిందని.. బాధిత కుటుంబాలకి ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేశారు. ఉగ్రవాదాన్ని భారత్ సహించబోదని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. టెర్రరిజంపై చేసే పోరాటానికి మద్దతు నిలుస్తామని ఆయన అన్నారు.

హింస, ద్వేషం ఆస్ట్రేలియాను విభజించవు..
బాండీ బీచ్ ఉగ్రదాడి బాధితులకు అండగా ఉంటామని ఆస్ట్రేలియన్ ప్రధాని అంథోనీ ఆల్బమ్స్ అన్నారు. హింస.. ద్వేషం ఆస్ట్రేలియాను విభజించలేవని ఆయన అన్నారు. ఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించి పీఎం మృతులకు నివాళి అర్పించారు. ఇక పోలీసులు బాండీ బీచ్ వైపు వెళ్లే దారులను మూసేశారు.

ఇదీ చదవండి:   రూ.100 కోట్ల జెట్‌ ఉన్న మెస్సీ.. ఏడాది సంపాదన ఎన్ని వేల కోట్లు తెలిస్తే కళ్లు బైర్లుకమ్ముతాయి..!

ఇదీ చదవండి:  Shocking: మహిళ చేవిని కాళుకు అతికించిన షాకింగ్‌ ఘటన.. 5 నెలలు అలాగే..! ఎందుకో తెలుసా?

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Sydney Bondi Beach shooting videoAustralia beach terror attackreal hero viral videoBondi Beach attack news

