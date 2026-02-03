India US Trade Deal Impact: భారత్-అమెరికా ట్రేడ్ డీల్ ఒక్కసారిగా వాణిజ్యపరంగా మొత్తం స్వరూపం మారిపోయింది. భారత వస్తువులపై ట్యాక్స్లను 18 శాతానికి తగ్గిస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అకస్మాత్తుగా ప్రకటించారు. గత కొన్నేళ్లుగా నిలిచిపోయిన చర్చలు సోమవారం సఫలమైన విషయం తెలిసిందే. ఇన్నాళ్లు భారత్పై అత్యధిక టారీఫ్లతో బెదిరిస్తున్న ట్రంప్ ఒక్కసారిగా ఆకస్మాత్తుగా ఎందుకు దిగి వచ్చారు..? తెర వెనుక ఏం జరిగింది..? ఈ వాణిజ్య ఒప్పందం గత కొన్ని నెలలుగా పెండింగ్లో ఉండి పోయింది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను ఆపేయాలని ట్రంప్ హెచ్చరించినా.. ప్రధాని మోదీ లెక్కచేయలేదు. దీంతో భారత్పై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి భారతీయ వస్తువులపై 50 శాతం వరకు ట్యాక్స్లు కూడా విధించారు.
తాజాగా వాణిజ్య ఒప్పందంలో భాగంగా.. రష్యాతో చమురు కొనుగోళ్ల నిలిపివేతకు భారత్ అంగీకారం తెలిపిందని ట్రంప్ ప్రకటించారు. కానీ ప్రధాని మోదీ మాత్రం ట్యాక్స్ల తగ్గింపుపై ట్రంప్కు థ్యాంక్స్ చెబుతూ.. కానీ రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసే అంశాన్ని మాత్రం ప్రస్తావించలేదు. ప్రపంచ శాంతి.. స్థిరత్వం కోసం ట్రంప్ నాయకత్వం అవసరమని.. ఆయన శాంతి కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు భారత్ మద్దతు ఇస్తుందని ట్వీట్ చేశారు.
ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గడానికి ఇటీవల భారత్-EU వాణిజ్య ఒప్పందం ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది. ఈ ఒప్పందంతో భారత్ మరింత బలపడుతుందని భయపడిన అమెరికా.. వెంటనే బేరానికి వచ్చినట్లు సమాచారం. ఉక్రెయిన్తో రష్యా యుద్ధం ముగించడానికి చమురు ఆదాయాన్ని తగ్గించాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ పట్టదలతో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. రష్యా నుంచి భారత్ చమురు దిగుమతులు "వాస్తవంగా ముగిశాయని" అమెరికా ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెస్సెంట్ ఇటీవల ప్రకటనతో ట్యాక్స్ల తొలగింపునకు బీజం పడింది. భారత్-యూఎస్ వాణిజ్య ఒప్పందం ప్రకటనకు ముందే.. కొత్త అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ చేసిన పోస్ట్ వైరల్ అయింది. "అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ప్రధాన మంత్రి మోదీతో మాట్లాడారు. వేచి ఉండండి..." అని పోస్ట్ చేశారు. కాసేపటికే అధికారిక ప్రకటన వచ్చింది.
అమెరికా నుంచి భారత్ మరింత చమురు కొనుగోలు చేస్తుందని.. భవిష్యత్లో వెనిజులా నుంచి కూడా చమురు కొనుగోలు చేయవచ్చని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ ఒప్పందంతో రష్యా లేదా ఇరాన్తో పరిస్థితి మరింత దిగజారితే.. చమురు ధరలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా ఉంటాయి. మధ్యప్రాచ్యంలో ఏదైనా వివాదం తలెత్తితే.. ప్రపంచ చమురు మార్కెట్ను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇరాన్తో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు అమెరికాకు ఆందోళన కలిగిస్తున్న నేపథ్యంలో భారత్ వాణిజ్య ఒప్పందానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ ఒప్పందం రాజకీయంగా ప్రధాని మోదీ, ట్రంప్ ఇద్దరికీ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
Also Read: Cobra Hood Video: వామ్మో.. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో ఇదే చూడండి..
Also Read: 8th Pay Commission Big News: బడ్జెట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్షాక్.. ఈ 5 డిమాండ్స్ పరిష్కరించాల్సిందే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook