English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Reliance LPG: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో రిలయన్స్ కీలక నిర్ణయం..

Reliance LPG: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో రిలయన్స్ కీలక నిర్ణయం..

Reliance LPG: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ యుద్ధ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా ముడి చమురు ధరలు పెరిగాయి. మరోవైపు ఎల్ పీజీ (లిక్విడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్) కొరత ఎదుర్కొంటోంది. దీంతో  కేంద్రం గ్యాస్ పై ఎస్మా ప్రయోగించింది. ముందుగా కమర్షియల్ సిలిండర్స్ కాకుండా డొమెస్టిక్ సిలిండర్స్ కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఎల్ పీజీ కొరత నేపథ్యంలో రిలయన్స్ సంస్థ కీలక ప్రకటన చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 11, 2026, 12:29 PM IST

Trending Photos

Thalapathy Vijay: విజయ్ అంటే చాలా ఇష్టం.. అస్సలు వదులుకోలేను.. హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
7
Thalapathy Vijay
Thalapathy Vijay: విజయ్ అంటే చాలా ఇష్టం.. అస్సలు వదులుకోలేను.. హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
Balakrishna As Villain: బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!
6
NBK Villain character
Balakrishna As Villain: బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!
Hotels Closed: ఫుడ్ ప్రియులకు బ్యాడ్ న్యూస్..ఇక హోటళ్లు బంద్!
5
Commercial Gas Cylinders
Hotels Closed: ఫుడ్ ప్రియులకు బ్యాడ్ న్యూస్..ఇక హోటళ్లు బంద్!
Petrol Prices Today: బిగ్ న్అలెర్ట్..భారీగా పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు
6
Sri Lanka petrol prices
Petrol Prices Today: బిగ్ న్అలెర్ట్..భారీగా పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు
Reliance LPG: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో రిలయన్స్ కీలక నిర్ణయం..

Reliance LPG Production:పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో రిలయన్స్ సంస్థ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశంలో ఇంధన కొరతను నివారించేందుకు ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా తన జామ్‌నగర్ రిఫైనరీ కాంప్లెక్స్ నుంచి ఎల్పీజీ ఉత్పత్తిని గరిష్ట స్థాయికి పెంచుతున్నట్లు సంస్థ ప్రకటించింది. గ్లోబల్ ఎనర్జీ మార్కెట్‌లో అనిశ్చితి నెలకొన్న నేపథ్యంలో, భారతీయ గృహాలకు ఇంధన సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ తెలిపింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఇంటిగ్రేటెడ్ రిఫైనింగ్ హబ్‌గా జామ్‌నగర్ ప్లాంట్‌ ఉంది. దీంతో పాటు, కేజీ-డి6 బేసిన్ నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే సహజ వాయువును కూడా జాతీయ ప్రాధాన్యత రంగాలకు మళ్లించనున్నట్లు రిలయన్స్ తెలిపింది. ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలు, దేశ ఇంధన అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ కేటాయింపులు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. 

దీంతో పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తల నేపథ్యంలో పలు దేశాల నుంచి భారత్ కు రావాల్సిన ఎల్ పీజీ గ్యాస్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో హోటల్స్, హాస్టల్స్ ఇతర  కమర్షియల్  అవసరాల కోసం ఉపయోగించే సిలిండర్స్ ను ప్రభుత్వం నిలిపివేయాలని చమురు కంపెనీలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కేవలం గృహ అవసరాల కోసమే సిలిండర్స్ సరఫరా చేయాలని నిర్దేశించింది. అంతేకాదు ఒక బుకింగ్ కు మరో బుకింగ్ కు ఉన్న వ్యవధిని 21 రోజుల నుంచి 25 రోజులకు పెంచుతూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Reliance LPGLPG ShortageIran Israel War Effectiran israelIsrael

Trending News