Reliance LPG: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో రిలయన్స్ కీలక నిర్ణయం..

Reliance LPG Production:పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో రిలయన్స్ సంస్థ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశంలో ఇంధన కొరతను నివారించేందుకు ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా తన జామ్నగర్ రిఫైనరీ కాంప్లెక్స్ నుంచి ఎల్పీజీ ఉత్పత్తిని గరిష్ట స్థాయికి పెంచుతున్నట్లు సంస్థ ప్రకటించింది. గ్లోబల్ ఎనర్జీ మార్కెట్లో అనిశ్చితి నెలకొన్న నేపథ్యంలో, భారతీయ గృహాలకు ఇంధన సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ తెలిపింది.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఇంటిగ్రేటెడ్ రిఫైనింగ్ హబ్గా జామ్నగర్ ప్లాంట్ ఉంది. దీంతో పాటు, కేజీ-డి6 బేసిన్ నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే సహజ వాయువును కూడా జాతీయ ప్రాధాన్యత రంగాలకు మళ్లించనున్నట్లు రిలయన్స్ తెలిపింది. ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలు, దేశ ఇంధన అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ కేటాయింపులు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది.
దీంతో పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తల నేపథ్యంలో పలు దేశాల నుంచి భారత్ కు రావాల్సిన ఎల్ పీజీ గ్యాస్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో హోటల్స్, హాస్టల్స్ ఇతర కమర్షియల్ అవసరాల కోసం ఉపయోగించే సిలిండర్స్ ను ప్రభుత్వం నిలిపివేయాలని చమురు కంపెనీలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కేవలం గృహ అవసరాల కోసమే సిలిండర్స్ సరఫరా చేయాలని నిర్దేశించింది. అంతేకాదు ఒక బుకింగ్ కు మరో బుకింగ్ కు ఉన్న వ్యవధిని 21 రోజుల నుంచి 25 రోజులకు పెంచుతూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
