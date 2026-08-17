OnlyFans Models Crackdown in Russia: రష్యాలో అడల్ట్ కంటెంట్ క్రియేటర్లు,'ఓన్లీఫ్యాన్స్' మోడల్స్పై వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ప్రభుత్వం తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతోంది. ఉక్రెయిన్పై దాడులు జరుగుతున్నప్పటి నుంచి దేశ సంస్కృతి, సాంప్రదాయ విలువలను పరిరక్షించే ఉద్దేశంతో ఆన్లైన్ అడల్ట్ కంటెంట్పై అధికారులు దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక నిఘా ఉంచారు. మోడల్స్తో పాటు వారికి సహకరిస్తున్న వీడియో ప్రొడ్యూసర్లు, కెమెరా ఆపరేటర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు నిర్వహిస్తూ అరెస్టు చేస్తున్నారు. డైలీ మెయిల్ ప్రకారం.. 2016 లో ప్రారంభమైన ఈ సైట్లో ఇప్పుడు 4 మిలియన్లకు పైగా క్రియేటర్లు, 37 కోట్ల మంది రిజిస్టర్డ్ యూజర్లు ఉన్నారు. రష్యాలో ఓన్లీఫ్యాన్స్, ఇలాంటి ఇతర అడల్ట్ సర్వీస్ మోడళ్లపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని రష్యన్ వార్తా సంస్థ బాజా ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో నివేదించింది. ప్రస్తుతం బ్లాగర్ల పేజీలలోని 18+ కంటెంట్పై చట్ట అమలు అధికారులు వేగంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఓన్లీఫ్యాన్స్లోని పోర్న్కు సంబంధించి రష్యాలో క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తున్నట్లు మాస్కో టైమ్స్ కూడా నివేదించింది.
ఇటీవల కాలంలో రష్యన్ అధికారులు పలువురు ప్రముఖ అడల్ట్ మోడల్స్పై కేసులు నమోదు చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆన్లైన్లో అసభ్యకరమైన వీడియోలను రూపొందించి ప్రసారం చేశారన్న ఆరోపణలపై సోఫ్యా వర్షినినా (21)ను మాస్కో కోర్టు దోషిగా తేల్చింది. నేరాన్ని అంగీకరించడంతో ఆమెకు సస్పెండెడ్ శిక్ష విధించారు. 'నాస్త్యా ఖోలోడ్'గా పేరుగాంచిన అనాస్తాసియా ఒవ్సియానికోవా (24)ను, ఆమె సహచరుడు జర్మన్ ప్రొడ్యూసర్ లుడ్విగ్ క్రిట్స్కర్తో కలిపి అధికారులు అరెస్టు చేశారు. వారి నివాసాల్లో తనిఖీలు చేసి వీడియో చిత్రీకరణకు వాడిన సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మరో ప్రముఖ మోడల్ డయానా షురిగినాపై నమోదైన అభియోగాల నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం గృహనిర్బంధంలో ఉంచారు. నేరం రుజువైతే ఆమెకు రష్యన్ జైలులో ఆరేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశముంది.
పుతిన్ నేతృత్వంలోని సివిక్ చాంబర్ సభ్యురాలు, 'సేఫ్ ఇంటర్నెట్ లీగ్' అధినేత్రి ఎకాతెరినా మిజులినా (41) ఈ వ్యతిరేక ప్రచారానికి ముందుండి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆన్లైన్ వేదికలపై 18+ కంటెంట్ను ప్రచారం చేసే బ్లాగర్లు, క్రియేటర్ల సోషల్ మీడియా అకౌంట్లను అధికారులు నిశితంగా పరిశీలిస్తూ.. క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత రష్యా సమాజంలో పాశ్చాత్య ధోరణులను కట్టడి చేసి, సంప్రదాయ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికే ఈ చర్యలు వేగవంతం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
రష్యన్ చట్టాల ప్రకారం అడల్ట్ కంటెంట్ను వీక్షించడం లేదా వ్యక్తిగతంగా డౌన్లోడ్ చేయడం చట్టబద్ధమే అయినా.. అటువంటి కంటెంట్ను స్వయంగా క్రియేట్ చేయడం.. ప్రజలకు చేరేలా షేర్ చేయడం పూర్తిగా చట్టవిరుద్ధం. ఈ నిబంధనల ఆధారంగానే ప్రస్తుతం కంటెంట్ క్రియేటర్లను చట్టపరంగా అరెస్టులు చేస్తున్నారు. అయితే ప్రభుత్వ వ్యతిరేక గళాలు, ఫెమినిస్ట్ గ్రూపులను అణచివేసేందుకే ప్రభుత్వం ఈ నిబంధనలను అస్త్రంగా వాడుకుంటోందని విమర్శకులు ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 40 లక్షలకు పైగా క్రియేటర్లు, 37 కోట్ల మందికి పైగా వినియోగదారులున్న ఓన్లీఫ్యాన్స్ వేదికను ఖతార్, యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా, ఇరాన్, పాకిస్థాన్, చైనా, బెలారస్, మలేషియా, ఇండోనేషియా వంటి దేశాల్లో పూర్తిగా నిషేధించారు. భారత్లో వినియోగదారులు కంటెంట్ను వీక్షించే అవకాశం ఉన్నా.. కంటెంట్ను అప్లోడ్ చేయడానికి మాత్రం లిమిట్స్ ఉన్నాయి.