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OnlyFans Models: అందాల మోడల్స్‌ను జైల్లో పెట్టాలని చూస్తున్న పుతిన్.. రష్యాలో అసలేం జరుగుతోంది..?

OnlyFans Models Crackdown in Russia: అడల్ట్ కంటెంట్ క్రియేటర్లపై రష్యా ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. దేశ సంస్కృతికి విఘాతం కలిగిస్తున్నారంటూ ఓన్లీఫ్యాన్స్ మోడల్స్‌కు ఊహించని షాక్ తగిలింది. ప్రముఖ మోడల్స్ వరుస అరెస్టులు, మాస్కో కోర్టుల కఠిన తీర్పులతో రష్యాలో అసలేం జరుగుతోంది..? చట్టాలు ఏం చెబుతున్నాయి..? పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 17, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:06 PM IST
OnlyFans Models: అందాల మోడల్స్‌ను జైల్లో పెట్టాలని చూస్తున్న పుతిన్.. రష్యాలో అసలేం జరుగుతోంది..?
Image Credit: OnlyFans Models Crackdown (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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OnlyFans Models: అందాల మోడల్స్‌ను జైల్లో పెట్టాలని చూస్తున్న పుతిన్.. రష్యాలో అసలేం జరుగుతోంది..?
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