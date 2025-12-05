English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Putin India Tour: భారత్ కు రష్యా అధ్యక్షుడు.. పర్యటన వెనక అసలు ఉద్దేశ్యం అదేనా..!

Putin India Tour: భారత్ కు రష్యా అధ్యక్షుడు.. పర్యటన వెనక అసలు ఉద్దేశ్యం అదేనా..!

Putin India Tour: ఎట్టకేలకు రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్దం ప్రారంభమైన తర్వాత తొలిసారి రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత్ కు వచ్చారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ పాలం విమానాశ్రయంలో ఆయనకు ఎదురేగి స్వాగతం పలికారు. ఈ నేపథ్యంలో రష్యా .. భరాత్ పర్యటన వెనక అసలు ఉద్దేశ్యం అదేనా..భారత్ లో రష్యా అధ్యక్షుడి పర్యటన అజెండా ఏంటి? ఎలాంటి ఒప్పందాలు చేసుకోబోతున్నారు? ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? ఆసక్తికరంగా మారాయి.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 5, 2025, 06:55 AM IST

Putin India Tour: భారత్ కు రష్యా అధ్యక్షుడు.. పర్యటన వెనక అసలు ఉద్దేశ్యం అదేనా..!

Russia President Vladimir Putin: ప్రపంచ ముఖచిత్రంలో విప్లవాత్మక మార్పు… భారత్ శక్తి సామర్థ్యాలు నానాటికీ బలోపేతమవుతున్నాయి. పొరుగు దేశాలతో సన్నిహిత సంబంధాలు అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నాయి. తాజాగా రష్యాతో భారత్ సంబంధాలు మరింతగా బలోపేతం కాబోతున్నాయి. భారతదేశానికి అన్నిరకాలుగా సంపూర్ణ సహాయ సహకారాలను అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భరోసా ఇచ్చారు. ఆయనే స్వయంగా భారత్ లో పర్యటిస్తున్నారు. పుతిన్ రెండు రోజుల పర్యటన ఆత్యంత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.  సవాళ్లను ఎదుర్కొని సమర్థవంతంగా రాణిస్తున్న భారత్ శతృ దేశాలపట్ల సింహస్వప్నం కాబోతోంది. శతృ మూకలను తుద ముట్టించేందుకు.. ఉగ్రవాదాన్ని కనుమరుగు చేసేందుకు…సుదర్శన చక్రం భారత్ కు దివ్యాస్త్రం కాబోతోంది. భారత్ వినాశనానికి ప్రయత్నించేవాళ్లను భూస్థాపితం చేయాలి. పగతో పొరుగు దేశస్తులు కుట్రచేస్తే అదే వాళ్లకు ఆఖరి రోజుకావాలి. శతృవుల కళ్లకు వాళ్ల చావు వాళ్లకే కనబడాలి  ఉగ్రవాదంతో ఊగిపోయే దుర్మార్గులను కనుమరుగు చేయాలి.. ఇదీ భారత్ లక్ష్యం. దీనికి ప్రపంచంలోనే అంత్యంత శక్తివంతమైన రక్షణ క్షిపణులు అందించేందుకు రష్యా ముందుకొచ్చింది.

ప్రపంచంలో వివిధ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ.. భారత్ - రష్యా బంధాలు ప్రత్యేకం అని చెప్పాలి. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నామని అమెరికా ఆంక్షలు విధించి ఆర్థికంగా ఇబ్బందిపెట్టినా.. రష్యాతో అనుబంధాన్ని విడదీయరానిది. భారత్ పట్ల రష్యాకున్న సన్నిహిత సంబంధంతో కీలక భాగస్వామ్యాలతో ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తున్నాయి. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ రెండు రోజుల భారత పర్యటనకు విచ్చేసారు.  డిసెంబరు 4, 5 తేదీల్లో పుతిన్ పర్యటన ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. రష్యన్ సైన్యం ఉక్రెయిన్‌ను ఆక్రమించడానికి కొన్ని నెలల ముందు, డిసెంబర్ 2021లో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్  భారతదేశాన్ని సందర్శించారు. ఎన్నో సవాళ్లు.. అగ్రరాజ్యం అమెరికా హెచ్చరికల నేపథ్యంలో తాజాగా పుతిన్ భారత్ ను సందర్శించారు.  తాజా పర్యటనలో 23వ వార్షిక భారత్-రష్యా శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పుతిన్ పాల్గొనబోతున్నారు. ఈ సందర్భంగా సౌత్ బ్లాక్‌లో రష్యా అధ్యక్షుడికి  రెడ్ కార్పెట్ స్వాగతం పలికేందుకు ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేశారు.

భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ.. రష్యాపర్యటనకు వెళ్లిన సమయంలో పుతిన్ ఆధ్వర్యంలో అపూర్వ స్వాగతంతో రష్యా సైనిక బలగాలు గౌరవించాయి.  ఇపుడు భారత్ కు వచ్చిన నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. సంప్రదాయ నృత్యరీతులతో స్వాగతం పలికారు మోడీ. స్వయంగా పాలెం విమానాశ్రయంలో పుతిన్ ను స్వాగతం పలకడమే కాకుండా.. ఆత్మీయ ఆలిగంగనం చేశారు. అంతేకాదు పుతిన్ తన వెంట తెచ్చుకున్న కారులో కాకుండా మోడీ కారులో ఎక్కడం విశేషం.  అపుడు పుతిన్ ఆతిథ్యానికి ఫిదా అయిన ప్రధాని నరేంద్రమోడీ.. తన అధికారిక నివాసం లోక్ కళ్యాణ్ మార్గ్ లో ఇపుడు ప్రత్యేకంగా ఆతిథ్య మిచ్చారు. రెండో రోజు పర్యటనలో భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఇచ్చే ఆత్మీయ విందును స్వీకరిస్తారు.

ప్రపంచ దేశాల్లో ఉద్రిక్తతలు ఉన్నప్పటికీ భారతదేశం-రష్యా మధ్య కొనసాగుతున్న దౌత్య సంబంధాలకు పుతిన్ పర్యటన ప్రతీకగా నిలవబోతోంది. రక్షణ సహకారం, వాణిజ్య ఒప్పందాలు, పౌర అణు భాగస్వామ్య అంశాలు కీలక అజెండాలో ఉన్నాయి. ఇరుదేశాల అధినేతలు పరస్పరం కీలక అంశాలపై చర్చించుకుని సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నారు. దేశ ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా ఒప్పందాలు చేసుకోబోతున్నారు. ఇంధనం, పరిశ్రమ, అంతరిక్షం, వ్యవసాయం, ఇతర రంగాల్లో అనేక ఉమ్మడి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసుకోవడమే లక్ష్యంగా ఇరుదేశాలు చర్యలు తీసుకోబోతున్నాయి. భారత్‌ నుంచి దిగుమతులు మరింత పెంచుకునే అంశం పైనా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో పుతిన్ చర్చలు జరపబోతున్నారు. రష్యా నుంచి భారత్‌ దిగుమతి చేసుకునే చమురు పరిమాణం తాత్కాలికంగా తగ్గినప్పటికీ మాస్కో ఆ దేశానికి కీలక ఇంధన సరఫరాదారుగా కొనసాగించే విధంగా 25 ఒప్పందాలు చేసుకోబోతున్నారు.

భారత్ - రష్యా దేశాల మధ్య జరిగే ద్వైపాక్షిక చర్చల ఎజెండాలో ఎస్‌-400, ఎస్‌యు-57 స్టెల్త్‌ యుద్ధ విమానాల డీల్స్‌ తప్పకుండా ఉంటాయని క్రెమ్లిన్‌ అధికార ప్రతినిధి ద్మిత్రీ పెస్కోవ్‌ స్పష్టం చేశారు. ఎస్‌యు-57 యుద్ధ విమానం ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమమైనది. ఇది అతిశయోక్తి కాదు. పుతిన్‌ భారత పర్యటనలో ఈ అంశం కూడా ఎజెండాలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నారు.  భారత్‌-రష్యా సంబంధాలపై అమెరికా ప్రభావం ఉండకూడదన్న అర్థం వచ్చేలా..  ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై బయటి ఒత్తిళ్ల జోక్యం లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోబోతున్నారు.ఇరు దేశాల మధ్య రక్షణ రంగ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు, దిగుమతులు బలోపేతం కానున్నాయి. భారతీయ సాంకేతికత, మ్యాన్ పవర్ ను రష్యా వినియోగించుకునే అంశాలపై చర్చ జరగబోతోంది. భారతీయ నిపుణులు, సెమీస్కిల్డ్ నిపుణులను రష్యా విరివిగా వినియోగించుకోబోతోంది. నిర్మాణం, ఆరోగ్య సంరక్షణ , ఆతిథ్య రంగాలలో పనిచేయడానికి వీలు కల్పించే లేబర్ మొబిలిటీ ఒప్పందంపై కూడా ఇరుపక్షాలు ఒప్పందం చేసుకునేందు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

(రచయత..మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)

Vladimir PutinVladimir Putin Visits indiaPutin visits bharatRussian President Vladimir PutinNarendra Modi

