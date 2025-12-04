English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Putin India Tour: ట్రంప్ కు మోడీ షాక్.. నేడు భారత్ కు రష్యా అధినేత పుతిన్..

Putin India Tour:రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ , నేడు భారత్‌ పర్యటనకు రానున్నారు. దాదాపు నాలుగేళ్ల తరవాత ఆయన మాస్కో నుంచి  ఢిల్లీకి వస్తున్నారు. ఇరవై మూడో ఇండియా-రష్యా వార్షిక శిఖరాగ్ర భేటీలో భాగంగా ప్రధాని మోదీతో  పుతిన్‌  సమావేశం కానున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 4, 2025, 10:00 AM IST

Putin India Tour: ట్రంప్ కు మోడీ షాక్.. నేడు భారత్ కు రష్యా అధినేత పుతిన్..

Putin - Narendra Modi: రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుండటంపై గుర్రుగా వున్న అమెరికా  భారత్‌  పై ఆంక్షలను విధించింది. భారత్ కొనుగోలు చేస్తోన్న చమురుతోనే రష్యా.. ఉక్రెయిన్ తో యుద్దం చేస్తుందనే వాదన ముందుకు తీసుకొచ్చింది. మరోవైపు భారత్ కూడా రష్యా నుంచి యూరోపియన్ యూనియన్ తో పాటు అమెరికా అంత కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మా కంటే మీ వాటానే ఎక్కువుందని విదేశాంగ మంత్రి జై శంకర్ పశ్చిమ దేశాలను కడిగిపారేశారు.  తాజాగా పుతిన్‌ భార్యత  పర్యటన భౌగోళికంగా అంతర్జాతయంగా  ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. కాగా పుతిన్‌ పర్యటనలో భారత్‌తో రక్షణ రంగంలో కొత్త ఒప్పందం కుదుర్చుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.  భారత్‌తో పౌర అణు సహకారంపై అవగాహన ఒప్పందానికి రష్యా పార్లమెంటు తాజాగా ఆమోదం తెలిపింది. పుతిన్‌ గౌరవార్థం ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీఢిల్లీలో ఇవాళ  ప్రైవేటు విందు ఏర్పాటుచేస్తారు. 

ఇరువురు నేతలు దేశ రాజధానిలోని హైదరాబాద్‌ హౌస్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ విందులో పాల్గొంటారు. మొత్తం 28 గంటలపాటు భారత్‌లో ఆయన పర్యటన కొనసాగుతుందని సమాచారం. ఆయన వెంట ఆ  సెక్యూరిటీ సిబ్బంది పాటు ఆయన టాయిలెట్ కూడా రష్యా నుంచి భారత్ కు తీసుకొచ్చారు. ఇక రష్యా అధ్యక్షుడు ఉండే హోటల్ పరిసర ప్రాంతాలను ఇప్పటికే రష్యా భద్రతా దళాలు నియంత్రణలోకి వెళ్లాయి. ఆయన భారత్ వస్తోన్న నేపథ్యంలో ప్రత్యేక విమానంలో పుతిన్ ప్రయాణించే కారును కూడా వెంట తీసుకురాబోతున్నారు. 

పుతిన్‌ పర్యటన సందర్భంగా భారత్‌-రష్యా దేశాల మధ్య కార్మికుల మార్పిడి ఒప్పందం  చేసుకోనున్నారు. దీంతో రష్యాలో మంచి స్కిల్ ఉన్న భారత్ వాళ్లకు ఉద్యోగ అవకాశాలు దొరకనున్నాయి.  రష్యాలో ప్రస్తుతం నిర్మాణం, జౌళి, ఇంజినీరింగ్‌, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రంగాల్లో స్కిల్ లేబర్  కొరత తీవ్రంగా ఉంది. మరోవైపు  70 వేల మందికి పైగా ఇండియన్ లేబర్స్, టెక్నికల్ సిబ్బంది అక్కడి  ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే అవకాశం ఉన్నట్లు  తెలుస్తోంది. 

భారత్‌లో పుతిన్‌ పర్యటన సందర్భంగా ఇరు దేశాల ద్వైపాక్షిక, వాణిజ్య, ఇంధనం, రక్షణకు సంబంధించిన పలు అంశాలపై ఇరు దేశాలు సంతకాలు చేయనున్నాయి. పుతిన్‌-మోడీ సమావేశం ద్వార ఇరుదేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం మరింత బలపడుతుందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.మరోవైపు పుతిన్ భారత్ పర్యటన నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఎలా స్పందిస్తారనేది చూడాలి. 

