Russian Oil Tanker Seized: రంగంలోకి పుతిన్.."అమెరికా పడవలను సముద్రంలో ముంచేస్తాం జాగ్రత్త!" అంటూ వార్నింగ్?!

Russian Oil Tanker Seized News: ఉత్తర అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో రష్యా, అమెరికా మధ్య యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి. రష్యా జెండాతో ఉన్న వెనెజులా చమురు నౌకను అమెరికా బలగాలు సీజ్ చేయడంతో ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తత పరాకాష్ఠకు చేరింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన కొన్ని కీలక విశేషాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 8, 2026, 12:38 PM IST

Russian Oil Tanker Seized: రంగంలోకి పుతిన్.."అమెరికా పడవలను సముద్రంలో ముంచేస్తాం జాగ్రత్త!" అంటూ వార్నింగ్?!

Russian Oil Tanker Seized News: ఉత్తర అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో రష్యా, అమెరికా మధ్య యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి. రష్యా జెండాతో ఉన్న వెనెజులా చమురు నౌకను అమెరికా బలగాలు సీజ్ చేయడంతో ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తత పరాకాష్ఠకు చేరింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన కొన్ని కీలక విశేషాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. 

అంతర్జాతీయ జలాల్లో అమెరికా తీర రక్షక దళం (US Coast Guard) చేపట్టిన ఒక సాహసోపేత ఆపరేషన్ ఇప్పుడు ప్రపంచ యుద్ధ భయాన్ని కలిగిస్తోంది. రష్యాకు చెందిన చమురు నౌకను అమెరికా స్వాధీనం చేసుకోవడమే కాకుండా, దానికి సంబంధించిన వీడియోను కూడా విడుదల చేసింది.

అసలేం జరిగింది? (ఆపరేషన్ మ్యారినెరా)
ఐస్‌లాండ్ దక్షిణ తీరానికి సుమారు 190 మైళ్ల దూరంలో అమెరికా మెరైన్లు మెరుపు దాడి చేశారు. అమెరికా రక్షణ శాఖ, కోస్ట్ గార్డ్ సంయుక్తంగా ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించాయి. దీనికి బ్రిటన్ కూడా తన సహకారాన్ని అందించడం గమనార్హం.

రష్యా జెండాతో ఉన్న 'మ్యారినెరా' (పాత పేరు బెల్లా-1) అనే చమురు నౌకతో పాటు, ఎటువంటి గుర్తింపు చిహ్నాలు లేని 'సోఫియా' అనే మరో నౌకను కూడా అమెరికా దళాలు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాయి. గాలిలో నుంచి హెలికాప్టర్ల ద్వారా నౌక పైకి దిగిన సైనిక సిబ్బంది, అందులోని సిబ్బందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

రష్యా తీవ్ర ఆగ్రహం..'ముంచేస్తాం' అని హెచ్చరిక!
ఈ ఘటనపై పుతిన్ ప్రభుత్వం తీవ్రంగా స్పందించింది. రష్యా చట్టసభ్యుడు అలెక్సీ జురావ్లెవ్‌ అమెరికాకు గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. "తాము ఏం చేసినా శిక్ష పడదు అనే అతివిశ్వాసంతో అమెరికా ప్రవర్తిస్తోంది. అంతర్జాతీయ చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తున్న అమెరికాపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి. అవసరమైతే టార్పిడోలతో దాడులు చేసి అమెరికా కోస్ట్ గార్డ్ పడవలను సముద్రంలో ముంచేయడానికి కూడా వెనకాడం" అంటూ అమెరికాను ఉద్దేశించి వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

అమెరికా వాదన ఏంటి?
అమెరికా భద్రతను కాపాడటానికి, అంతర్జాతీయ చట్టాలను అమలు చేయడానికి తాము ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు యూఎస్ కోస్ట్ గార్డ్ ప్రకటించింది. రష్యాపై విధిస్తున్న ఆంక్షలను ఉల్లంఘించి చమురు రవాణా చేస్తున్నందున ఈ నౌకను సీజ్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఉద్రిక్తతలకు కేంద్రంగా అట్లాంటిక్..
ఈ ఆపరేషన్ జరుగుతున్న సమయంలో రష్యా యుద్ధ నౌకలు కూడా సమీపంలోనే ఉన్నట్లు సమాచారం అందడంతో అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఏదైనా చిన్న తప్పు జరిగినా అది నేరుగా మిలిటరీ దాడులకు దారితీసే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

