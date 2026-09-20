/ఉక్రెయిన్ వార్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఐరోపానేనా? రంగంలోకి UK, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ సైన్యాలు!

Russia Drone Attacks Europe Telugu News: రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్య కొనసాగుతున్న భీకర యుద్ధం ఇప్పుడు తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుందని భావించవచ్చు. ఈ రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధం యావత్ యూరప్ ను తీవ్ర ఆందోళనలోకి నెట్టేసేలా చేసింది.. ఇప్పటివరకు యుద్ధక్షేత్రం ఉక్రెన్ సరిహద్దులకే పరిమితం కాగా.. రాబోయే రోజుల్లో ఐరోపా దేశాల భూభాగాల పైకి ఈ సెగ విస్తరించే ప్రమాదం కనిపిస్తోందని భద్రత నిపుణులు హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నారు. ఉక్రెయిన్కు అండగా ఉంటున్న యూరప్ దేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని మాస్కో సరికొత్త యుద్ధ వ్యూహాలను సిద్ధం చేస్తోందని నిఘా వర్గాల సమాచారంతో యూరోపియన్ యూనియన్ తో పాటు నాతో కూటమి దేశాలు ఒక్కసారిగా హై అలర్టును ప్రకటించాయి.
పోలాండ్ ప్రధానమంత్రి డోనాల్డ్ టస్కు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఐరోపా దేశాల్లో కలకలం రేపుతున్నాయి.. ఉక్రెయిన్ కు ఆయుధాలతోపాటు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్న దేశాలపై రష్యా ఏక్షణమైన ప్రతీకార దాడులకు దిగొచ్చని ఆయన ఇటీవల బాంబు పేల్చారు. నేరుగా యుద్ధాన్ని ప్రకటించకుండా.. అత్యాధునిక డ్రోన్లతో విరుచుకుపడటమే కాకుండా.. కీలక మౌలిక వసతుల వ్యవస్థలను స్తంభింపజేసే భారీ సైబర్ దాడులకు పాల్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు..
నాటో కూటమి స్పందను.. ప్రతిస్పందనా సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించేందుకు క్రెమ్లిన్ ప్రమాదకర ఎత్తుగడలు వేస్తున్నట్లు పోలాండ్ యూరప్ దేశాలను హెచ్చరించింది.. సరిహద్దు దేశాలపై డ్రోన్లతో దాడులు చేసి.. ఆ తర్వాత వాటిని ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన ఘటనలుగా.. లేక సాంకేతిక లోపాలుగా చిత్రీకరించే కుట్రలు జరుగుతున్నాయని ఆయన వివరించారు.. ఒకవేళ సరిహద్దు దేశాలు సమన్వయం పాటిస్తే.. మరింత దూకుడుగా వ్యవహరించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయన్నారు. నాటో దేశాల భద్రత లోపాలను అంచనా వేయడం మాస్కో అసలు ప్లాన్ అని అంతర్జాతీయ నిఘా వర్గాలు భావిస్తూ వస్తున్నాయి..
అత్యవసర చర్యలకు జర్మనీ, యూకే ప్రాన్స్ సిద్ధం..
ఈ హెచ్చరికలతో యూరోపియన్ అగ్రరాజ్యాలు అప్రమత్త మైనట్లు తెలుస్తోంది. ఫ్రాన్స్ తన గగనతల భద్రతతో పాటు అత్యంత కీలకమైన సైబర్ నెట్వర్కులను పర్యవేక్షించేందుకు ఎయిర్స్పేస్ డిఫెన్స్ ను భారీగా పెంచినట్లు తెలుస్తోంది.. ఇక యూకే తో పాటు జర్మనీ రష్యా నుంచి వచ్చే డిజిటల్తో పాటు సాంకేతిక దాడులను తిప్పికొట్టేందుకు సైబర్ డిఫెన్స్ విభాగాలను ఎమర్జెన్సీ మోడీలో ఉంచాయి. విద్యుత్ కేంద్రాలతో పాటు కమ్యూనికేషన్ గ్రిడ్లు, రవాణా వ్యవస్థల వద్ద అదనపు సెక్యూరిటీని కూడా పెంచినట్లు తెలుస్తోంది.
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