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ఉక్రెయిన్ వార్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఐరోపానేనా? రంగంలోకి UK, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ సైన్యాలు!

Russia Drone Attacks Europe: ఉక్రెయిన్‌కు సహాయం చేస్తున్న యూరోపియన్ దేశాలపై రష్యా త్వరలోనే విరుచుకు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని పోలాండ్ ప్రధాని అన్నారు.. ముఖ్యంగా రష్యా సరిహద్దు యూరోపియన్ దేశాలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. ఎప్పుడైనా రష్యా డ్రోన్లతో దాడికి దిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 20, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:56 PM IST
ఉక్రెయిన్ వార్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఐరోపానేనా? రంగంలోకి UK, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ సైన్యాలు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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