/Saudi Arabia: సౌదీలో గో వధ పై నిషేధం.. మన దేశంలో నిషేధించాలని ముస్లిమ్ సంఘాల పిలుపు..

Cow Slaghter Ban in Saudi: ఇస్లామిక్ దేశానికి కేంద్ర బిందువు అయిన సౌదీ అరేబియా గో వధపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సాధారణంగా ప్రతి యేడాది బక్రీద్ సందర్భంగా ముస్లిమ్స్ చేసే యాత్రను హజ్గా పిలుస్తారు. ఓ రకంగా మన దగ్గర బ్రహ్మోత్సవాలాగా ఆ సమయానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ముస్లిమ్స్ సౌదీ అరేబియాలో ఉన్న కాబాను సందర్శించడానికి పోటెత్తుతారు. ఈ సందర్భంగా సౌదీ అరేబియాలోని గ్రాండ్ మాస్క్లోని కాబా చుట్టూ ప్రదర్శనలు చేస్తారు. అంతేకాదు మగవాళ్లు కుట్టు వేయని తెల్ల ధోవతిని కట్టుకొని కాబా చుట్టూ ప్రదర్శన చేస్తారు. అంతేకాదు అక్కడ జంజం అంటూ పవిత్ర తీర్థం పాటు పాటు కాబా దగ్గరలోని నల్లటి రాయిని ప్రసాదంగా ఇంటికి తెచ్చుకుంటారు. ఈ సారి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు 15 లక్షల మంది సౌదీ అరేబియా చేరుకున్నారని అక్కడి అధికారులు తెలిపారు.
హజ్ యాత్ర..
ఇక బక్రీద్ అంటే మేక పోతు లేదా గొర్రెను బలి ఇవ్వాలి. కానీ చాలా మంది ఒంటెలను ఆవులను బలి ఇస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సౌదీ అరేబియాలో గొర్రెలను మాత్రమే బలి ఇవ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అంతేకాదు గోవధతో పాటు ఒంటెలను బక్రీద్ సందర్భంగా వధించడాన్ని నిషేధించింది. ముఖ్యంగా హిందువుల మనోభావాలకు గౌరవం ఇస్తూ అక్కడి రాజు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఇక గొర్రెలను అక్కడ హలాల్ పద్ధతిలోనే కోస్తారు. దీన్నే ఖుర్బానీ అని వ్యవహరిస్తారు. ఇక బక్రీద్ సందర్భంగా కాకుండా.. మిగిలిన సమయాల్లో కాబా యాత్ర చేయడాన్ని ఉమ్రాగా పిలుస్తారు.
మన దేశంలో గోవధ నిషేధం..
ఇక మన దేశంలో కూడా గోవధను నిషేధించాలని కోరుతూ కొన్ని ముస్లిమ్స్ సంఘాలు పిలుపునిచ్చాయి. అంతేకాదు ఆవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. దీని వల్ల గో సంరక్షణ చట్టంలో ఏకరూపతను సాధించడానికి వీలవుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. ఓ రకంగా కొన్ని చోట్ల గో సంరక్షణ పేరిట జరుగుతున్న హింసకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం మన దేశంలో పులికి మాత్రమే జాతీయ జంతువు హోదా ఉంది. కానీ గోమాతకు ఎలాంటి గుర్తింపు లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఆవుకు జాతీయ జంతువు హోదా కల్పించాలని జమాయితే ఉలేమా హింద్ అధ్యక్షడు మౌలానా అర్షద్ మదానీ పిలుపునిచ్చారు. మదానీ డిమాండ్ కు మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి హమీద్ అన్సారీ మద్దతు పలకడం గమనార్హం. త్వరలోనే అన్ని ముస్లిమ్ సంఘాలన్ని కలిపి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీని కలిసి విజ్ఞాపన పత్రాన్ని ఇవ్వనున్నట్టు తెలిపారు.
