Saudi-UAE Tension: యుద్ధంలోకి రెండు ముస్లిం దేశాలు.. యెమెన్ భూమి ఎందుకు ఎర్రగా మారింది..?

Saudi Arabia – UAE Conflict: సౌదీ అరేబియా..యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్..ఈ రెండు దేశాలు గల్ఫ్ ప్రాంతంలో అత్యంత శక్తివంతమైన దేశాలుగా మంచి గుర్తింపును తెచ్చుకున్నాయి. మతపరంగానూ ఈ రెండూ సున్నీ ముస్లిం దేశాలు. రాజకీయంగా..ఆర్థికంగా..సైనికంగా ఈ రెండు దేశాలు కూడా దశాబ్దాల పాటు ఒకే వేదికపై నిలబడ్డాయి. మధ్య ప్రాచ్యంలో ఇరాన్ ప్రభావాన్ని అడ్డుకోవడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా వీటి స్నేహం కొనసాగింది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. ఒకప్పుడు కలిసి యుద్ధం చేసిన ఈ రెండు మిత్ర దేశాలు.. ఇప్పుడు శత్రుదేశాలుగా మారాయి. పచ్చిగడ్డి వేస్తే భగ్గుమనే స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఒకరిపై ఒకరు దాడులు..ప్రతిదాడులు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ రెండు దేశాల మధ్య వైరం ఎందుకు వచ్చింది? రెండు మిత్ర దేశాలు..శత్రు దేశాలుగా ఎ:దుకు మారాయి?  యెమెన్ ఇప్పుడు భూమి ఎందుకు ఎర్రగా మారింది? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Jan 3, 2026, 11:08 AM IST

Saudi Arabia – UAE Conflict: మధ్యప్రాచ్య రాజకీయాల్లో సౌదీ అరేబియా.. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్..ఈ రెండు మిత్ర దేశాలుగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాయి. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో సున్నీ శక్తిగా.. చమురు సంపదతో.. వ్యూహాత్మక ప్రాభవంతో ఈ రెండు దేశాలు దశాబ్దాల పాటు విడదీయరాని మిత్రులుగా కొనసాగాయి. సంక్షోభ సమయాల్లో ఒకరికి ఒకరు అండగా నిలిచాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్ ప్రభావాన్ని అడ్డుకునే విషయంలో ఈ రెండు దేశాలు కలిసి అడుగులు వేసాయి. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా తలకిందులైంది. ఒకప్పుడు ఒకే శత్రువుపై కలిసి యుద్ధం చేసిన ఈ మిత్రదేశాలు.. ఇప్పుడు ఒకరి రక్తం మరొకరు చిందించే స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ రెండు దేశాలకు యెమెన్ కీలక బింధువుగా మారింది. ఇప్పుడు యెమెన్ నేల మరోసారి రక్తంతో తడిసిపోయింది. ఈసారి హౌతీలు కాదు.. ఉగ్రవాదులు కాదు… గల్ఫ్‌లోని రెండు ప్రధాన మిత్రదేశాల మధ్య ప్రత్యక్ష ఘర్షణే దీనికి కారణం. సౌదీ అరేబియా చేసిన వైమానిక దాడుల్లో UAE మద్దతుగల యోధులు మరణించడం మధ్యప్రాచ్య రాజకీయాలను పూర్తిగా కొత్త మలుపు తిప్పింది.

మిత్రత్వం విరిగిన యుద్ధభూమి:
యెమెన్ ఇప్పటికే ఎన్నో ఏళ్లుగా అంతర్యుద్ధంతో అల్లాడుతోంది. 2015లో హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసేందుకు ప్రయత్నించడంతో ఈ యుద్ధం మొదలైంది. హౌతీలకు ఇరాన్ మద్దతు ఇవ్వడంతో..  సౌదీ అరేబియా దీనిని తన భద్రతకు ముప్పుగా భావించింది. అప్పట్లో UAE కూడా సౌదీతో చేతులు కలిపి యెమెన్‌లోకి దిగింది. ఈ రెండు దేశాల నేతృత్వంలో ఒక సైనిక సంకీర్ణం ఏర్పడింది. లక్ష్యం ఒక్కటే.. ఇరాన్ ప్రభావాన్ని అడ్డుకోవడం.. హౌతీలను నియంత్రించడం. ప్రారంభంలో సౌదీ, UAE దళాలు కలిసి వైమానిక దాడులు చేశాయి. భూభాగాన్ని నియంత్రించాయి. దక్షిణ యెమెన్‌లో కీలక ప్రాంతాలపై పట్టు సాధించాయి. అయితే కాలక్రమేణా ఈ రెండు దేశాల లక్ష్యాలు వేరు కావడం మొదలైంది. ఇక్కడే మిత్రత్వంలో పగుళ్లు ఏర్పడ్డాయి. 

విభేదాలకు కారణం.. యుద్ధం ఒకటే.. లక్ష్యాలే వేరు: 
సౌదీ అరేబియా యెమెన్‌ను ఒకే దేశంగా ఉంచాలని కోరుకుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం బలపడాలని భావించింది. అయితే UAE మాత్రం దక్షిణ యెమెన్‌ను ప్రత్యేక దేశంగా విడదీయాలన్న ఆలోచనకు దగ్గరైంది. ఈ దిశగా దక్షిణ యెమెన్ స్వాతంత్ర్యాన్ని కోరే సదర్న్ ట్రాన్సిషనల్ కౌన్సిల్ (STC) అనే వేర్పాటువాద గ్రూప్‌కు UAE మద్దతు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టింది. STC యోధులకు ఆయుధాలు, శిక్షణ, ఆర్థిక సహాయం అందింది. దీంతో దక్షిణ యెమెన్‌లో UAE ప్రభావం వేగంగా పెరిగింది. ఇదే సౌదీ అరేబియాకు అసహనాన్ని కలిగించింది. ముఖ్యంగా చమురు సంపన్నమైన హద్రామౌత్, మహ్రా వంటి ప్రావిన్సులపై STC పట్టు సాధించడం సౌదీకి పెద్ద హెచ్చరికగా మారింది.

అసలు మంట రాజేసింది హద్రామౌత్‌నే  :
హద్రామౌత్ యెమెన్‌లోనే అతిపెద్ద ప్రావిన్స్. సౌదీ సరిహద్దుకు సమీపంలో ఉండటం, చమురు వనరులు ఉండటం వల్ల ఇది వ్యూహాత్మకంగా చాలా కీలకంగా మారింది. STC ఈ ప్రాంతాన్ని తన నియంత్రణలోకి తీసుకోవడం సౌదీ అరేబియాకు నేరుగా సవాల్ చేసినట్టే. దీంతో UAEపై సౌదీ అరేబియా ఒత్తిడి పెంచింది.  మీ దళాలను ఉపసంహరించుకోండి, STCకి మద్దతు ఆపండి అంటూ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. చివరకు 24 గంటల అల్టిమేటం కూడా ఇచ్చింది. అయితే UAE ఈ హెచ్చరికలను పెద్దగా పట్టించుకోలేదన్న ఆరోపణలు వచ్చాయి.

వైమానిక దాడులు..మిత్రత్వానికి ముగింపు?
2026 జనవరి 2న పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. సౌదీ నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ దళాలు యెమెన్‌లోని హద్రామౌత్ ప్రావిన్స్‌లో STC శిబిరాలపై వైమానిక దాడులు చేశాయి. ఈ దాడుల్లో కనీసం 20 మందికి పైగా STC యోధులు మరణించారు. వీరు UAE మద్దతుగల దళాలేనన్న విషయం అందరినీ షాక్‌కు గురిచేసింది. ఇంతకు ముందు, డిసెంబర్ చివర్లో ముకల్లా పోర్ట్‌పై సౌదీ దాడి చేసింది. అక్కడ UAE నుంచి ఆయుధాలను మోసుకొస్తున్న నౌకలు ఉన్నాయన్నదే సౌదీ వాదన. ఈ ఆయుధాలు STCకి చేరుతున్నాయని, ఇది సంకీర్ణ నియమాలకు విరుద్ధమని సౌదీ పేర్కొంది. ఇదే రెండు దేశాల మధ్య బహిరంగ శత్రుత్వానికి బీజం వేసింది.

STC ప్రతిస్పందన అస్తిత్వ యుద్ధం:
సౌదీ దాడులను STC తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇది యుద్ధ ప్రకటనగా అభివర్ణించింది. సౌదీ మద్దతుగల దళాలతో నిర్ణయాత్మక పోరాటం తప్పదని ప్రకటించింది. అంతేకాదు, సౌదీ అరేబియా ముస్లిం బ్రదర్‌హుడ్, అల్-ఖైదా వంటి గ్రూపులతో పరోక్షంగా కలిసి పనిచేస్తోందన్న ఆరోపణలు కూడా చేసింది.ఇక UAE మాత్రం బయటకు శాంతి సందేశాలే ఇస్తోంది. యెమెన్ నుంచి దళాలను ఉపసంహరిస్తున్నామని ప్రకటించినా..సౌదీ చర్యలను  మోసపూరిత దాడిగా విమర్శించింది.

ఈ శత్రుత్వం ఎవరికీ లాభం?
సౌదీ–UAE ఘర్షణ యెమెన్‌కే పరిమితం కాదు. ఇది మొత్తం మధ్యప్రాచ్యాన్ని కుదిపేస్తుంది. రెండు దేశాలు ప్రధాన చమురు ఉత్పత్తిదారులు కావడంతో, ఈ వివాదం చమురు ధరలపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఎర్ర సముద్ర తీరంలో హౌతీలు తమ ప్రభావాన్ని పెంచుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ విభేదాలను ఇరాన్ వ్యూహాత్మకంగా ఉపయోగించుకునే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అసలు నష్టపోయేది మాత్రం యెమెన్ ప్రజలే. ఇప్పటికే ఆకలి, వ్యాధులు, యుద్ధంతో అల్లాడుతున్న కోట్లాది మంది ఇప్పుడు మరో ఘర్షణ భయంతో జీవిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు యెమెన్‌ను  రక్షించడానికి  వచ్చిన మిత్రదేశాలే ఇప్పుడు ఆ దేశాన్ని మరోసారి యుద్ధభూమిగా మార్చేశాయి.

గల్ఫ్ రాజకీయాల్లో కొత్త అధ్యాయం:
సౌదీ అరేబియా, UAE మధ్య శత్రుత్వం గల్ఫ్ రాజకీయాల్లో కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలికింది. ఆధిపత్యం, వ్యూహాత్మక నియంత్రణ, ప్రాంతీయ నాయకత్వం కోసం జరుగుతున్న ఈ పోరు ఎంత దూరం వెళ్తుందో ఇంకా తెలియదు. కానీ ఒక విషయం మాత్రం స్పష్టం… మిత్రత్వం అనే మాట ఇప్పుడు ఈ రెండు దేశాల మధ్య గతం అయిపోయింది. ఇప్పుడు గల్ఫ్ ప్రాంతం ఒక కొత్త, ప్రమాదకరమైన రాజకీయ సమీకరణ వైపు అడుగులు వేస్తోంది.

 

