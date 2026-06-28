Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /అంతర్జాతీయం
  • /Saudi Aramco Helicopter Crash: సౌదీ అరేబియాలో కుప్ప కూలిన విమానం.. 14 మంది దుర్మరణం..

Saudi Aramco Helicopter Crash: సౌదీ అరేబియాలో కుప్ప కూలిన విమానం.. 14 మంది దుర్మరణం..

Saudi Aramco helicopter crash news: రాస్ తానూరాలో  ప్రాంతంలో హెలికాప్టర్ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలీంది. ఈ ఘటనలో 14 మంది దుర్మరణం చెందారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 28, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:56 PM IST
Saudi Aramco Helicopter Crash: సౌదీ అరేబియాలో కుప్ప కూలిన విమానం.. 14 మంది దుర్మరణం..
Image Credit: SaudiAramcohelicopter(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Saudi Aramco Helicopter Crash: సౌదీ అరేబియాలో కుప్ప కూలిన విమానం.. 14 మంది దుర్మరణం
Saudi Aramco Helicopter crash11 min ago
2
nag ashwin1 hr ago
3
Director Sujeeth1 hr ago
4
Kalvakuntla Kavitha2 hrs ago
5
Cobra Viral Video2 hrs ago