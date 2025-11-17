English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Saudi Arabia Bus Accident Md Abdul Shoaib: : సౌదీ ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డ ఒకే ఒక్క మృత్యుంజయుడు.. అతను ఎవరు..?.. ఎలా బతికాడంటే..?

Saudi Arabia Bus Accident Md Abdul Shoaib: : సౌదీ ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డ ఒకే ఒక్క మృత్యుంజయుడు.. అతను ఎవరు..?.. ఎలా బతికాడంటే..?

 Mohammad Abdul Shoaib Mecca Madina Bus Accident Survivor : సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన ఘోరమైన బస్సు ప్రమాదం ఘటనలో మొత్తంగా 46 మందిలో 45 మంది దుర్మరణం చెందినట్లు అధికారులు వివరాలు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనపై దేశ వ్యాప్తంగా ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 17, 2025, 05:03 PM IST
  • సౌదీ ఘటనలో బతికిన వ్యక్తి..
  • కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి..

Trending Photos

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సిల్వర్‌ జూబ్లీ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. 2.5 జీబీ డైలీ డేటా, 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్యాక్‌..!
5
BSNL Silver Jubilee Plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సిల్వర్‌ జూబ్లీ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. 2.5 జీబీ డైలీ డేటా, 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్యాక్‌..!
Liquor Lovers: మందుబాబులకు ఇక డబుల్ కిక్కు.. న్యూఇయర్ సంబరాల వేళ ప్రభుత్వం మరో సంచలన నిర్ణయం..
6
Thailand
Liquor Lovers: మందుబాబులకు ఇక డబుల్ కిక్కు.. న్యూఇయర్ సంబరాల వేళ ప్రభుత్వం మరో సంచలన నిర్ణయం..
PM KISAN: రైతులకు శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ 21వ విడత డబ్బులు ఎప్పుడంటే..?
6
PM KISAN
PM KISAN: రైతులకు శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ 21వ విడత డబ్బులు ఎప్పుడంటే..?
Budha Transit: వృశ్చిక రాశిలో బుధ సంచారముతో ఈ రాశుల వారికి జాక్ పాట్.. పట్టిందల్లా బంగారమే..
6
Budha Transit
Budha Transit: వృశ్చిక రాశిలో బుధ సంచారముతో ఈ రాశుల వారికి జాక్ పాట్.. పట్టిందల్లా బంగారమే..
Saudi Arabia Bus Accident Md Abdul Shoaib: : సౌదీ ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డ ఒకే ఒక్క మృత్యుంజయుడు.. అతను ఎవరు..?.. ఎలా బతికాడంటే..?

one alone pilgrim survived in Saudi Arabia bus crash: ఇటీవల కాలంలో బస్సు ప్రమాదాలు  ప్రయాణికుల్ని కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. అసలు బస్సులో ప్రయాణం చేయాలంటేనే చాలా మంది భయంతో దూరంగా పారిపోతున్నారు. మొత్తంగా బస్సు ప్రయాణం అంటేనే ఇటీవల ఉలిక్కి పడే ఘటనగా మారింది. ఇప్పటికే రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదాల్లో అనేక మంది విగత జీవులుగా మారిపోయారు. ఈ ఘటనలు మరవక ముందే సౌదీ అరేబియాలో మరో ఘోరం చోటు చేసుకుంది. సౌదీ అరేబియాలో 46 ప్రయాణికులతో బస్సు మక్కా నుంచి మదీనాకు వెళ్తుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో రాత్రిపూట 1 గంట తర్వాత బస్సు ఎదురుగా వెళ్లున్న డీజీల్ ట్యాంకర్ ఢీకొట్టింది.  బదర్, మదీనా మధ్య ముఫరహత్ ప్రాంతంలో ప్రమాదం జరిగింది. రెప్పపాటులో బస్సంతా తగలబడిపోయింది. బస్సులో ఉన్న 46 మందిలో ఒక్కరు తప్ప మిగతా కాలిపోయారు. చనిపోయిన వారిలో..  20 మంది మహిళలు, 11 మంది చిన్నారులు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

మరోవైపు ఒకే కుటుంబంలో 8 మంది దుర్మరణం చెందారు. వీరిలో ఒక వ్యక్తి మాత్రం ప్రాణాలతో బైటపడ్డాడు. అతని పేరు షేక్ అబ్దుల్ షోయబ్. ప్రమాద సమయంలో అతను బస్సు డ్రైవర్ సమీపంలో కూర్చున్నాడు. దీంతో ప్రమాదం జరగ్గానే వెంటనే బస్సు పక్కన విండో నుంచి బైటకు దూకేశాడు. అయిన కూడా అతనికి మంటలు అంటుకున్నట్లు తెలుస్తొంది. వెంటనే అతడ్ని కూడా  ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతనికి వైద్యులు మెరుగైన వైద్యం అందిస్తున్నారు. మరోవైపు.. షోయబ్ ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.

ఈ బస్సు ఘటనలో 45 మంది దుర్మరణంన చెందగా.. ప్రాణపాయం నుంచి బైటపడ్డ  షోయబ్ ప్రస్తుతం మృత్యుంజయుడిగా మారాడు. ఈ ఘటనపై  దేశంలోని ప్రముఖులంతా తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.  సౌదీ ఘటనలో తెలంగాణకు చెందిన 45 మంది దుర్మరణం చెందడంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దీనిపై కేంద్రం, సౌదీ ఎంబసీ అధికారులతో మాట్లాడాలని ఉన్నతాధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Read more: Mecca-Madinah Accident: సౌదీలో ఘోరరోడ్డు ప్రమాదం.. 42 మంది హైదరాబాదీలు సజీవ దహనం..

ఉమ్రా ఘటనలో  ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషాద వార్త హృదయాన్ని కలచివేసిందన్నారు. వారి ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్ పేర్కొన్నారు. మరోవైపు దీనిపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ కూడా రియాక్ట్ అయ్యారు.  సౌదీ ఘటనలో 42 మంది భారతీయులు దుర్మరణం చెందడం మరోవేదనకు గురిచేసిందన్నారు. మృతి చెందిన వారికి  తన ప్రగాఢ సంతాపం ప్రకటించారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Saudi arabia bus crashSaudi arabia bus accident live updatesindian pilgrims accident newsumrah pilgrims death toll livemecca to madinah bus crash latest

Trending News