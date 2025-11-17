Saudi Arabia Bus Accident Md Abdul Shoaib: : సౌదీ ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డ ఒకే ఒక్క మృత్యుంజయుడు.. అతను ఎవరు..?.. ఎలా బతికాడంటే..?

one alone pilgrim survived in Saudi Arabia bus crash: ఇటీవల కాలంలో బస్సు ప్రమాదాలు ప్రయాణికుల్ని కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. అసలు బస్సులో ప్రయాణం చేయాలంటేనే చాలా మంది భయంతో దూరంగా పారిపోతున్నారు. మొత్తంగా బస్సు ప్రయాణం అంటేనే ఇటీవల ఉలిక్కి పడే ఘటనగా మారింది. ఇప్పటికే రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదాల్లో అనేక మంది విగత జీవులుగా మారిపోయారు. ఈ ఘటనలు మరవక ముందే సౌదీ అరేబియాలో మరో ఘోరం చోటు చేసుకుంది. సౌదీ అరేబియాలో 46 ప్రయాణికులతో బస్సు మక్కా నుంచి మదీనాకు వెళ్తుంది.
ఈ క్రమంలో రాత్రిపూట 1 గంట తర్వాత బస్సు ఎదురుగా వెళ్లున్న డీజీల్ ట్యాంకర్ ఢీకొట్టింది. బదర్, మదీనా మధ్య ముఫరహత్ ప్రాంతంలో ప్రమాదం జరిగింది. రెప్పపాటులో బస్సంతా తగలబడిపోయింది. బస్సులో ఉన్న 46 మందిలో ఒక్కరు తప్ప మిగతా కాలిపోయారు. చనిపోయిన వారిలో.. 20 మంది మహిళలు, 11 మంది చిన్నారులు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
మరోవైపు ఒకే కుటుంబంలో 8 మంది దుర్మరణం చెందారు. వీరిలో ఒక వ్యక్తి మాత్రం ప్రాణాలతో బైటపడ్డాడు. అతని పేరు షేక్ అబ్దుల్ షోయబ్. ప్రమాద సమయంలో అతను బస్సు డ్రైవర్ సమీపంలో కూర్చున్నాడు. దీంతో ప్రమాదం జరగ్గానే వెంటనే బస్సు పక్కన విండో నుంచి బైటకు దూకేశాడు. అయిన కూడా అతనికి మంటలు అంటుకున్నట్లు తెలుస్తొంది. వెంటనే అతడ్ని కూడా ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతనికి వైద్యులు మెరుగైన వైద్యం అందిస్తున్నారు. మరోవైపు.. షోయబ్ ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.
ఈ బస్సు ఘటనలో 45 మంది దుర్మరణంన చెందగా.. ప్రాణపాయం నుంచి బైటపడ్డ షోయబ్ ప్రస్తుతం మృత్యుంజయుడిగా మారాడు. ఈ ఘటనపై దేశంలోని ప్రముఖులంతా తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. సౌదీ ఘటనలో తెలంగాణకు చెందిన 45 మంది దుర్మరణం చెందడంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దీనిపై కేంద్రం, సౌదీ ఎంబసీ అధికారులతో మాట్లాడాలని ఉన్నతాధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
Read more: Mecca-Madinah Accident: సౌదీలో ఘోరరోడ్డు ప్రమాదం.. 42 మంది హైదరాబాదీలు సజీవ దహనం..
ఉమ్రా ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషాద వార్త హృదయాన్ని కలచివేసిందన్నారు. వారి ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్ పేర్కొన్నారు. మరోవైపు దీనిపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ కూడా రియాక్ట్ అయ్యారు. సౌదీ ఘటనలో 42 మంది భారతీయులు దుర్మరణం చెందడం మరోవేదనకు గురిచేసిందన్నారు. మృతి చెందిన వారికి తన ప్రగాఢ సంతాపం ప్రకటించారు.
