/ ఘోర విషాదం.. రెండు స్కూళ్లలో మంటలు.. 29మంది విద్యార్థులు మృతి..!!

Bukavu school fire: తూర్పు కాంగోలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. బుకావు నగరంలో ఓ ఇంట్లో మంటలు చెలరేగాయి. ఆ మంటలు పక్కనే ఉన్న రెండు పాఠశాలలకు వేగంగా వ్యాపించడంతో పాఠశాలలు మంటల్లో చిక్కుకున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో 26 మంది విద్యార్థులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పదుల సంఖ్యలో విద్యార్థులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మరణించిన వారిలో 20 మంది బాలికులు.. 9గురు బాలురు ఉన్నారు. గాయపడిన వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటంతో మరణించిన వారి సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
బుకావు నగరంలో ఓ ప్రాంతంలో మొదట ఒక ఇంట్లో మంటలు చెలరేగి.. అక్కడి నుంచి పక్కనే ఉన్న రెండు పాఠశాలలకు మంటలు వేగంగా వ్యాప్తి చెందాయి. పురాహా, ఉజమా ప్రాథమిక పాఠశాలలకు చెందిన విద్యార్థులు ప్రమాదంలో చిక్కుకోవడంతో.. భయాందోళన నెలకొంది. ఓ పాఠశాలలో పలువురు విద్యార్థులు మంటల్లో చిక్కుకున్నారు. కొందరు ఊపిరాడక మరణించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాదం నుంచి బయటపడేందుకు విద్యార్థులు ప్రయత్నించినప్పటికీ.. బయటకు వెళ్లే మార్గం చాలా ఇరుకుగా ఉండటంతో పరిస్థితి మరింత విషమించిందని అధికారులు తెలిపారు. మంటలు పాఠశాలలోకి వ్యాపించడంతో బయటకు వెళ్లేందుకు విద్యార్థులు పరుగులు తీశారు. బయటకు వెళ్లే దారి ఇరుకుగా ఉండటంతో కొందరు కిటికీల నుంచి కిందికి దూకారు. మరికొందరు తులపు పరుగులు తీశారు..ఒకేసారి పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థఉలు బయటకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించడంతో తోపులాట, తొక్కిసలాట జరిగిందని స్థానికులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో పలువురు విద్యార్థులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటంతో ఖచ్చితమైన సంఖ్యను గుర్తించడం కూడా వైద్య సిబ్బందికి కష్టంగా మారిందని నర్సు సిజా జీన్ బాప్టిస్ట్ తెలిపారు.
అయితే ప్రమాదానికి అసలు కారణం ఏంటి అనేది తెలియనప్పటికీ.. మంటలు మొదలైన ప్రాంతంలో జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. అక్కడి ఇళ్లు చాలా వరకు చెక్కతో నిర్మించినవేనని తెలిపారు. దీంతో మంటలు వేగంగా వ్యాపించి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతంలో సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మంటల్లో చిక్కుకున్న విద్యార్థులను బయటకు తీసుకువచ్చేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. కాగా బుకావు నగరం కాంగో తూర్పు ప్రాంతంలో ఉంటుంది. తూర్పు కాంగోపై నియంత్ర కోసం కాంగో సర్కార్ పోరాటం చేస్తోంది. రువాండా మద్దతు ఉన్న ఎం23 తిరుగుబాటుదారులు 2023 ఫిబ్రవరిలో బుకావును తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. తూర్పు కాంగోలోఅపారమైన ఖనిజ సంపద ఉండటంతో దాని నియంత్రణ కోసం 100కుపైగా సాయుధ బ్రుందాలు పోటీ పడుతున్నాయి.
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