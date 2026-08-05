Seven blast in 20 minutes in dubai: వరుస భారీ పేలుళ్లతో యూఏఈలోని దుబాయ్ జెబెల్ అలీ పారిశ్రామిక ప్రాంతం దద్దరిల్లింది. కేవలం 20 నిమిషాల వ్యవధిలో ఏడు పేలుళ్లు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగలు వ్యాపించాయి. భీకరమైన శబ్దాలకు జనాలు పరుగులు పెట్టారు. జెబెల్ అలీ నౌకాశ్రయం సమీపంలోని పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఈ పేలుళ్లు జరిగినట్టు తెలుస్తొంది. ఇంధన నిల్వలు, సరకు రవాణాకు ఇది కీలకమైన ప్రాంతం.
Big Escalation in the Middle East
Seven consecutive explosions have been reported in the Jebel Ali industrial area of Dubai, UAE. Iran-backed Houthis are suspected to be behind the attack. pic.twitter.com/tDOwlyNWL1
— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) August 5, 2026
ఈ ఘటనతో భారీగా ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం జరిగి ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఆ ప్రాంతమంతా పేలుళ్ల ధాటికి భవనాలు, అక్కడి కార్యాలయాలు పూర్తిగా ధ్వంసమైపోయాయి.
పేలుళ్ల ఘటనతో అప్రమత్తమైన అధికారులు ఆ ప్రదేశంకు చేరుకుని సహయక చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యారు. పేలుళ్ల ఘటనకు చెందిన వీడియోలు ప్రస్తుతం వైరల్గా మారాయి. మరోవైపు ఇరాన్ తో వార్ నేపథ్యంలో.. ఈ పేలుళ్లు యెమెన్ నుంచి ప్రయోగించిన క్షిపణుల వల్లే జరిగాయని మెహర్ వార్తా సంస్థ పేర్కొంది.
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