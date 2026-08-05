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Dubai explosions: 20 నిమిషాల్లో ఏడు భారీ పేలుళ్లు.. దుబాయ్‌లో హైటెన్షన్.. వీడియో వైరల్..

Seven blast in dubai: కేవలం 20 నిమిషాల వ్యవధిలో ఏడు పేలుళ్లు చోటుచేసుకున్నట్టు ఇరాన్‌కు చెందిన మెహర్ వార్తా సంస్థ పేర్కొంది. ఈ ఘటన తర్వాత ఆ ప్రాంత మంత హైటెన్షన్ నెలకొంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 05, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:23 PM IST
Dubai explosions: 20 నిమిషాల్లో ఏడు భారీ పేలుళ్లు.. దుబాయ్‌లో హైటెన్షన్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: Dubaiexplosionnews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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