Pakistan Richest Man Shahid Khan Networth: షాహిద్ ఖాన్ ఒక బిలియనీర్ పాకిస్తానీ పారిశ్రామికవేత్త. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తగా మంచి గుర్తింపు పొందారు. పాకిస్తాన్లో జన్మించిన ఆయన తన కెరీర్ను ప్రారంభించడానికి అమెరికాకు వెళ్లారు. ఇప్పుడు ఆయనకు 74 సంవత్సరాలు. ప్రస్తుతం అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు. ఆటో విడిభాగాల సరఫరాదారు కంపెనీ ఫ్లెక్స్-ఎన్-గేట్ను కంపెనీ షాహిద్ ఖాన్ దే. అంతేకాదు క్రీడారంగంలోనూ పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. ఫోర్బ్స్ నివేదిక ప్రకారం.. 2025లో ఆయన నికర విలువ US$13.3 బిలియన్లు అంటే సుమారు రూ. 1.1 లక్షల కోట్లుగా పేర్కొంది.
షాహిద్ ఖాన్ వ్యాపార ప్రయాణం ఫ్లెక్స్-ఎన్-గేట్తో ప్రారంభమైంది. ఈ సంస్థ నేడు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆటో విడిభాగాల సరఫరాదారులలో ఒకటిగా ఉంది. ఫ్లెక్స్-ఎన్-గేట్ వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తుంది. అంతేకాదు అనేక దేశాలలో తయారీ ప్లాంట్లను కలిగి ఉంది. ఈ సంస్థ ప్రాథమిక వ్యాపారం కార్ల కంపెనీలకు విడిభాగాలను సరఫరా చేయడంతో.. షాహిద్ ఖాన్ పేరును ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది.
ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమలో విజయం సాధించిన తర్వాత, షాహిద్ ఖాన్ క్రీడలలో కూడా పెట్టుబడులు పెట్టారు . ఆయన అమెరికన్ ఫుట్బాల్ లీగ్ జట్టు జాక్సన్విల్లే జాగ్వార్స్ను కలిగి ఉన్నారు. ఇంగ్లాండ్లో ఫుల్హామ్ ఫుట్బాల్ క్లబ్ (ఫుల్హామ్ FC)కూడా ఉంది. దీంతో షాహిద్ ఖాన్ క్రీడా వ్యాపారవేత్తగా కూడా మంచి గుర్తింపు పొందారు. షాహిద్ ఖాన్ పాకిస్తాన్లో అత్యంత ధనవంతుడు. కానీ అతని సంపద భారతదేశంలోని ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలతో పోలిస్తే
చాలా తక్కువనే చెప్పాలి . ఫోర్బ్స్ 2025 నివేదిక ప్రకారం.. భారతదేశంలో అత్యంత ధనవంతుడు $100.9 బిలియన్లు, గౌతమ్ అదానీ సంపద $67.3 బిలియన్లుగా ఉంది.
షాహిద్ ఖాన్ విజయం పాకిస్తాన్ కు గర్వకారణం అని చెబుతుంటారు. క్లిష్ట పరిస్థితులు, పరిమిత అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, కష్టపడి పనిచేయడం, వ్యాపార చతురత అంతర్జాతీయ గుర్తింపును పొందగలవని ఆయన నిరూపించారు. ఆయన పాకిస్తాన్ లో అత్యంత ధనవంతుడు మాత్రమే కాదు, తన కృషి ద్వారా చరిత్ర సృష్టించిన పారిశ్రామికవేత్తగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. ఆయన విజయగాథ పాకిస్తాన్ యువతకు స్ఫూర్తిదాయకమనే చెప్పాలి.
