Shehbaz Sharif: భారత్‌ దెబ్బ..నిజం ఒప్పుకున్న పాక్‌ ప్రధాని వీడియో వైరల్‌..

Shehbaz Sharif Admits On Operation Sindoor Video: భారత్ దెబ్బకు ఎట్టకేలకు పాకిస్తాన్ ప్రధాని అసలు విషయం బయట పెట్టాడు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఇప్పటివరకు భారత్‌ దాడుల వల్ల తమకు ఎలాంటి నష్టం జరగలేదని బుకాయించిన పాకిస్తాన్ ప్రధాని షాబాజ్‌ షరీఫ్ తాజాగా అసలు నిజం బయటపెట్టారు. ఓ సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. మే 9 అర్థరాత్రి 2:30 గంటల సమయంలో జనరల్ మునీర్ తనకు ఫోన్ చేసి భారత్ బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ ప్రయోగించిందని చెప్పారు. నూర్‌ ఖాన్‌ ఎయిర్ బేస్‌తోపాటు ఇతర ప్రాంతాలు దాడికి గురయ్యారన్నారు. అప్పుడే అర్థమైంది ఆపరేషన్‌ సింధూర్‌ ఏ స్థాయికి చేరిందని, అప్పుడు మన ఎయిర్ ఫోర్స్ కూడా దానికి దీటుగా బదులిచ్చిందని వ్యాఖ్యానించారు.

ఇక పాకిస్తాన్ ప్రధాని స్వయంగా ఉన్నత సైన్య అధికారులు ఇతర ప్రభుత్వ అధికారుల మధ్యన నిజం అంగీకరించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింటా వైరల్ అవుతూ ఉంది. దీనికి అనేక విధాలుగా కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు. భారత్‌ జరిపిన ప్రతికార దాడుల్లో తమ వైమానిక స్థావరం ధ్వంసం అయిందని ప్రధాని షాబాజ్‌ షరీఫ్ చెప్పారు. దీంతో ఆయనే స్వయంగా ప్రపంచం ముందు ఒప్పుకున్నట్లు అయింది.

భారత్ బాలిస్టిక్ క్షిపణుల వల్ల నూర్ ఖాన్ వైమానిక స్థావరం ధ్వంసం అయింది. పాకిస్తాన్‌లోని ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా దాడి చేసింది భారత్‌. ఇక ఇస్లామాబాద్ లోకి దగ్గరగా ఉన్న నూర్‌ ఖాన్‌ ఎయిర్ బేస్‌ మాత్రం పాకిస్తాన్ వైమానిక దళానికి అత్యంత కీలకమైనది. వాయు రవాణా కోసం ఆ దేశంలోని వివిఐపీల ప్రయాణం కోసం దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఇటీవలే భారత్ కూడా దాడికి సంబంధించిన ఉపగ్రహ చిత్రాలను బట్టబయలు చేసింది. పాకిస్తాన్ వైమానిక స్థావరంపై జరిగిన చిత్రాలను కూడా విడుదల చేసింది.

Pakistan PM Shehbaz Sharif himself admits that General Asim Munir called him at 2:30am to inform him that India had bombed Nur Khan Air Base and several other locations. Let that sink in — the Prime Minister was woken up in the middle of the night with news of strikes deep inside… pic.twitter.com/b4QbsF7xJh

— Amit Malviya (@amitmalviya) May 16, 2025