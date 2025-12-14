Shocking: మహిళ చేవిని కాళుకు అతికించిన షాకింగ్‌ ఘటన.. 5 నెలలు అలాగే..! ఎందుకో తెలుసా?

Chinese Ear Reattach Shocking Incident: అవును ఏదైనా సృష్టికి విరుద్ధంగా.. కొత్తగా ఏదైనా జరగాలంటే చైనాలోనే జరగాలి. మరి వింత వింత విషయాలు వార్తలు అన్ని మనం చైనా నుంచే వింటూ ఉంటాం. ఇటీవల కాలంలో ఓ మహిళ చెవిని కాళుకు అతికించిన ఘటన కూడా నెట్టింటా వైరల్ అవుతూ ఉంది. అనుకోకుండా ఐదు నెలల కిందట ఆ మహిళ తన చెవిని ఓ ప్రమాదంలో కోల్పోయింది. అయితే ఆ చెవిని ఆమె కాళ్లకు అతికించారు. అలాగే తన ఆరోగ్యంగా కూడా బాగుంది.
ఈ ఆశ్చర్యకరమైన ఘటన నమ్మడానికి, అందరికీ విస్తుపోయేలా ఉంది. కానీ చైనాలోని ఓ పరిశ్రమలు పనిచేస్తున్న మహిళ జుట్టు అనుకోకుండా ఫ్యాక్టరీ యంత్రంలో చిక్కుకు పోయింది. ఆమె మెడ, చెవి భాగం కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. ఆ మహిళ నొప్పితో కేకలు వేసి అరవడంతో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వెంటనే స్పందించి సదరు మహిళను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే మహిళా చెవి వేరు అవ్వడంతో ఆ చెవి ప్రాంతంలోని నరాలు తీవ్రంగా దెబ్బ తిన్నాయి.మళ్లీ సర్జరీ చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ ఘటన తూర్పు చైనా నగరంలో జరిగింది. అలాంటి సమయంలో సర్జన్ ఈ వింత ఆలోచన చేశాడు. చెవిని కాలికి అటాచ్ చేసి ఐదు నెలలు అలాగే ఉంచారు. ఆమె మెడ నరాల ప్రాంతంలో సర్జరీ తర్వాత పూర్తిగా కోలుకున్నాకే మళ్ళీ చెవిని అటాచ్ చేయాలని వారు నిర్ణయించుకున్నారు.
గాయం సమయంలో తీవ్రంగా ఉండటంతో వైద్యులు ఈ పని చేశారు. చెవి నరం చిట్లిపోయింది. ఆ సమయంలో చెవిని అతికించడం వల్ల పెద్ద ప్రయోజనం ఉండదని వారు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ మహిళా కుడికాలికే ఆ చెవిని అతికించి సన్నని చర్మం చెవి దగ్గర ఉన్న సంబంధిత సిరలద్వారా రక్తప్రసరణ ద్వారా నిర్వహించారు. ఈ ప్రక్రియను హెటోరోపేటిక్ గ్రాఫ్టింగ్ అని పిలుస్తారు. మైక్రో సర్జరీ ద్వారా దీన్ని చేస్తారు. చెవి మార్పిడికి చాలా అరుదుగా చేసే సర్జరీ ఇది
కేవలం ఆమె చెప్పులు, బూట్లు ధరించి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంది. కేవలం వదులుగా ఉన్న చెప్పులను మాత్రమే వాడుతుంది. ఐదు నెలల తర్వాత గాయం నయమైనప్పుడు చెవిని కాలు నుండి తొలగించి తిరిగి ఆమెకు అమర్చారు. నెట్టింట ఈ వార్త వైరల్ అయింది కాస్త వింతగా కూడా ఉంది. వినటానికి విడ్డూరంగా ఉన్న ఆమె చెవి కోల్పోకుండా వైద్యులు మాత్రం సదర మహిళకు ఆమె చేవిని ప్రసాదించారు. అక్టోబర్ నెలలో రెండో శస్త్ర చికిత్స ద్వారా ఆమెకి చెవిని మళ్ళీ అతికించారు. ఈ నేపథ్యంలో వైద్యుల కృషికి ఆమె ఎంతో ఆనందంగా వారికి ధన్యవాదాలు కూడా చెప్పింది. ప్రస్తుతం ఆ మహిళ కోలుకుంటుంది.
ఇదీ చదవండి: న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు పోలీసుల కొత్తకోడ్.. పబ్బులు, క్లబ్బులకు సీపీ ఆదేశాలు..!
ఇదీ చదవండి: మెస్సీ ఫ్యాన్స్ ఫైర్.. రూ.12 వేల టిక్కెట్.. 10 నిమిషాలు లేడు, కుర్చీలు గ్రౌండ్లోకి విసిరేసి ఆగ్రహం..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook