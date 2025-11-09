Video: ఆకాశంలో గిర్రున తిరుగుతూ కుప్పకూలిన హెలికాప్టర్‌.. నలుగురి దుర్మరణం వీడియో..!

4 Killed In Russian Helicopter Crash Video: ఆకాశంలో గిర్రున తిరుగుతూ తోక భాగం విడిపోయి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోవడంతో నలుగురు దుర్మరణం చెందిన ఘటన రష్యాలో చోటుచేసుకుంది. ఇది రష్యాకు చెందిన కేఏ 226 హెలికాప్టర్. రిపబ్లిక్ ఆఫ్ సముద్ర తీరంలో ఇది కుప్పకూలిపోయింది. దీంతో అందులోని పైలట్తో పాటు నలుగురు కిజిల్యాయర్ ఎలక్ట్రో మెకానికల్ ప్లాంట్ ఉద్యోగులు మరణించారు. మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని అధికారులు తెలిపారు. ప్రధానంగా హెలికాప్టర్ తోక భాగం విరిగిపోవడంతో అదుపుతప్పి కిందకి వెళ్తూ గాలిలోనే తిరుగుతూ ఉంది. పైలట్ సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేయడానికి ఎంతో ప్రయత్నించినా.. ఫలితం లేకపోయింది. కాస్పియన్ సముద్ర తీరంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఒక్కసారిగా ఒడ్డు భాగంలోని ఓ ఇంటి ఆవరణలో అది కుప్పకూలిపోయింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.
The video of the Russian helicopter crashed into a house and exploded into a huge fireball leaving four defence plant workers dead. pic.twitter.com/UTMWK3LHvJ
— Shihab (@ShihabudeenMb) November 8, 2025
డాగేస్తాన్ అనే ప్రాంతం రష్యాలోని సౌత్ భాగంలో ఉంటుంది. శుక్రవారం ఈ ఘటన చోటు చేసుకుందని రష్యాన్ ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి ఈ ప్రమాదాన్ని ధృవీకరించారు. ఇక ఈ ప్రమాదంలో సీనియర్ స్టాఫ్ ఎలక్ట్రో మెకానికల్ ప్లాంట్ కు సంబంధించిన మరో ఉద్యోగులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో హెలికాప్టర్ లో ఉన్న నలుగురు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందారు. ఇక ఈ పేలుడికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. ఇక ఈ భయానక దృశ్యాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇటీవల వరుసగా విమాన ప్రమాదాలు ప్రయాణీకులను తీవ్ర భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. వరుస హెలికాప్టర్ ప్రమాదాలు కూడా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా రష్యాలో జరిగిన ఈ హెలికాప్టర్ ప్రమాదం దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి.
🚁👌 New video: Helicopter crash in Dagestan (Russia)! pic.twitter.com/5oNRI7qbXP
— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 7, 2025
సోషల్ మీడియాలో జంతువులతో పాటు ప్రమాదాలకు సంబంధించిన వీడియోలు హల్చల్ చేస్తూ ఉంటాయి. వీటిని త్వరగా షేర్ చేస్తూ ఉంటారు. దీనిపై భిన్నంగా స్పందిస్తారు కూడా. అయితే ప్రమాదాలకు సంబంధించి ఎక్కువగా ఇటీవలి కాలంలో సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్నాయి. వరుసగా విమాన పదాలు ప్రమాదాలకు సంబంధించిన వీడియోలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి.
