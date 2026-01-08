English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Silver Rates: వెనిజులా -అమెరికా మధ్య రాజకీయ అనిశ్చితి.. వెండి ధరలు రెక్కలు వస్తాయా..!

Silver Rates: వెనిజులా -అమెరికా మధ్య రాజకీయ అనిశ్చితి.. వెండి ధరలు రెక్కలు వస్తాయా..!

Silver Rates: వెనిజులా -అమెరికా మధ్య రాజకీయ అనిశ్చితి నేపథ్యంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వెండి ధరలు పెరగబోతున్నాయా..? పారిశ్రామిక ఉత్పత్తుల్లో పెరుగుతున్న వెండి వినియోగంతో ధరలు అమాంతంగా పెరిగిపోతున్నట్టు నిపుణులు చెబుతున్న మాట. గత రెండు సంవత్సరాల్లో వెండి అమ్మకాలు ఊపందుకోవడంతో వెండికి నాణ్యతాప్రమాణాలు ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. పెరుగుతున్న వెండి అమ్మకాలు.. వినియోగదారుల డిమాండ్ పరిశీలించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ వెండికి హాల్ మార్క్ ఇచ్చేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 8, 2026, 03:54 PM IST

Silver Rates: వెనిజులా -అమెరికా మధ్య రాజకీయ అనిశ్చితి.. వెండి ధరలు రెక్కలు వస్తాయా..!

Silver Rates America Venezuela Poitical Un rest: వెండి ధరలు కొత్త సంవత్సరంలోనూ దూసుకుపోతున్నాయి.వెండికి డిమాండ్ పెరగడంతో ప్రపంచ మార్కెట్లో ప్రత్యేక లోహపు  వస్తువుగా అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. వెండికి నాణ్యతా ప్రమాణాలను నిర్థారించాలని పరిశ్రమ వర్గాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. వెండి అమ్మకాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. రెండేళ్లుగా వెండికి డిమాండ్ పెరగడంతో అమ్మకాలపై అంచనాలు మించిపోతున్నాయి. గత యేడాది రికార్డుస్థాయిలో వెండి ధరలు రాకెట్ వేగంతో దూసుకుపోయాయి. అదే తరహాలోనే కొత్త సంవత్సర ఆరంభంలోనూ తగ్గేదే లే అంటూ వెండి మార్కెట్లో డిమాండ్ గల వస్తువుగా మారిపోయింది. వెండి ధరలు పెరిగిన ప్రతిసారి ఆల్ టైమ్ హై రేట్లను నమోదు చేస్తూ సరికొత్త రికార్డులను క్రియేట్ చేస్తోంది.

ప్రపంచ మార్కెట్లో వెండికి మంచి డిమాండ్ ఏర్పడింది. హైదరాబాద్ మార్కట్లో 2026 యేడాది ఆరంభ రోజున పది గ్రాముల వెండి ధర రూ. 2560 రూపాయలు కాగా కిలో వెండి 2 లక్షల 56వేల రూపాయలు ట్రేడైంది. ప్రతిరోజూ క్రమేణ పెరుగుతూ వచ్చింది. వారం రోజుల వ్యవధిలోనే కిలో వెండిపై 21వేల రూపాయలు పెరిగాయి. జనవరి 7తేదీ నాటికి పదిగ్రాముల వెండి ధర 2770 రూపాయలకు చేరుకుంది. కిలో వెండి ధర 2లక్షల 77వేల రూపాయలకు అమ్ముడైంది. వారంరోజుల్లో వెండి ధర పెరుగుదలను పరిశీలిస్తూ... భవిష్యత్తులో గణనీయంగా పెరుగుతుందనడంలో సందేహమే లేదని మార్కెట్ వర్గాలు అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశాయి.

పారిశ్రామిక అవసరాలు... ప్రపంచంలో చోటుచేసుకున్న యుద్ధ వాతావరణ ప్రభావాలు వెండి ధరల పెరుగుదలకు దోహదమయ్యాయి. ప్రపంచ మార్కెట్లో వినియోగదారులు  వెండి నాణ్యతా ప్రమాణాలుండేలా చూడాలని ట్రేడర్స్ కు సూచించారు. ప్రస్తుతం వెండికి బంగారం లా హాల్‌మార్కింగ్ తప్పనిసరి కాదు. వెండికి కూడా తప్పనిసరిగా హాల్‌ మార్కింగ్‌ ఉండాలని పరిశ్రమ వర్గాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. వెండి అమ్మకాలను బట్టి ప్రపంచ మార్కెట్లో భారత్ ప్రత్యేకతను సంతరించుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వినియోగదారుల ప్రయోజనాలకోసం నిబంధనలు తీసుకొచ్చి వెండికి నాణ్యతాప్రమాణలతో హాల్ మార్క్ తప్పని సరిచేస్తామని బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ డైరెక్టర్ జనరల్ వెల్లడించారు.

ప్రస్తుతం స్వచ్ఛందంగా జరుగుతోన్న హాల్‌ మార్కింగ్‌ వ్యవస్థలో వెండి వస్తువులపై హాల్‌మార్క్‌ యూనిక్‌ ఐడెంటిఫికేషన్  నంబర్ కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం వెండి ఆభరణాలకు యూనిక్‌ ఐడెంటిఫికేషన్  నంబర్  800, 835, 925, 958, 970, 990, 999 స్వచ్ఛతా ప్రమాణాలతో హాల్‌ మార్కింగ్‌ను ఇస్తారు. వెండి వస్తువులు, ఆభరణాల నాణ్యతను తెలుసుకునే వీలవుతుంది. 2024లో యూనిక్‌ ఐడెంటిఫికేషన్  నంబర్  ఉన్న వెండి వస్తువుల సంఖ్య 31 లక్షలు ఉండేవి. 2025లో ఆసంఖ్య 51 లక్షలకు చేరింది. వెండిని కరిగించి, చిన్నపాటి ఆభరణాలు తక్కువ విలువలో చేస్తుంటారు. వీటికి హాల్‌మార్కింగ్‌ ధ్రువీకరణ పత్రాలు ఇవ్వడం కష్టమని బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ అధికారులు అభిప్రాయం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. 

ఒకవైపు వెనెజువెలాపై అమెరికా దాడి...ఇదే టైంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్‌‌పై సుంకాలు పెంచుతానని హెచ్చరించడం మరోసారి ఉద్రిక్తతలకు దారి తీసింది. దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు  భగ్గుమన్నాయి. వరుసగా మూడో రోజూ పెరిగాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు మదుపరులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం, వెండి ధరలు పెరుగుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మంగళవారంతో పోలిస్తే బుధవారం బంగారం ధరలు మరింతగా పెరిగాయి. వెండి ధరలు అయితే అత్యంత భారీగా దూసుకెళ్లాయి. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ 2026లో మరోసారి వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందనే అంచనాల వల్లే ఈ లోహాల ధరల పెరుగుదలకు కారణమని తెలుస్తొంది. ద్రవ్యోల్బణం పట్ల నెలకొన్న ఆందోళనలు, అలాగే స్టాక్ మార్కెట్ల ఒడిదుడుకుల నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు ఈ లోహాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీంతో  బంగారం, వెండి ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి.

ఇపుడున్న పరిస్థితుల తరహాలోనే గత సంవత్సరం చోటుచేసుకున్నాయి. వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుపై అంచనాలు, వివిధ దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకులు పెద్ద ఎత్తున బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయడం, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి కారణం‌గా పెట్టుబడిదారులు  సురక్షితమైన పెట్టుబడి వైపు మొగ్గు చూపడం వంటి అంశాలు 2025లో ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి.

పారిశ్రామిక ఉత్పత్తుల్లో వెండి వినియోగం, ప్రపంచ దేశాల మధ్య రాజకీయ అనిశ్చితి పరిస్థితులు వెండికి డిమాండు నానాటికీ పెరిగిపోతోంది. అభరణాలు, వస్తువుల తయారీకంటే... పారిశ్రామిక వినియోగంకోసం వెండిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీంతో వెండి ధరలు తగ్గే పరిస్థితి కనుచూపుమేరలో కన్పించడంలేదని తెలుస్తోంది. పెరిగిన వెండి ధరల్లో ప్రపంచ మార్కెట్ ను బట్టి స్వల్ఫంగా తగ్గినా... క్రమేణ పెరుగుతుందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

