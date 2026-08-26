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పిల్ల‌ల‌ను క‌నండి ప్లీజ్‌.. ప్ర‌తి బిడ్డ‌కు రూ.55 ల‌క్ష‌లిస్తాం..సింగపూర్ ప్రభుత్వం సంచలన ప్యాకేజీ..!!

Birth Rate Incentives: ఆర్థిక అద్భుతాలకు, ఆధునిక జీవనశైలికి చిరునామాగా నిలిచే సింగపూర్.. ఇప్పుడు ఓ తీవ్రమైన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ఆ దేశంలో జననాల రేటు రికార్డు స్థాయిలో పడిపోయింది. దీంతో ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం రంగంలోకి దిగింది. పిల్లలను కనేందుకు యువతను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ లేని విధంగా ఓ భారీ ఫ్యామిలీ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 26, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:58 AM IST
పిల్ల‌ల‌ను క‌నండి ప్లీజ్‌.. ప్ర‌తి బిడ్డ‌కు రూ.55 ల‌క్ష‌లిస్తాం..సింగపూర్ ప్రభుత్వం సంచలన ప్యాకేజీ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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