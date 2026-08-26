Birth Rate Incentives: ఒకప్పుడు ఆర్థిక అద్భుతాలకు, ఆధునిక జీవనశైలికి ప్రతీకగా నిలిచిన సింగపూర్, ఇప్పుడు తీవ్రమైన సామాజిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. దేశంలో జననాల రేటు రికార్డు స్థాయిలో పడిపోవడంతో ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవలసి వచ్చింది. యువతను పిల్లలను కనేలా ప్రోత్సహించడానికి, చరిత్రలోనే మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఒక కుటుంబ సహాయ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. ఈ పథకం కింద, సింగపూర్లో పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకు 17 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చే వరకు సుమారు 70,000 సింగపూర్ డాలర్ల (దాదాపు రూ. 55 లక్షలు) ప్రత్యక్ష ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది.
సింగపూర్ ప్రధానమంత్రి లారెన్స్ వాంగ్ జాతీయ దినోత్సవ ర్యాలీలో ఈ ప్రకటన చేశారు. దేశంలో సంతానోత్పత్తి రేటు 0.87 అనే ప్రమాదకరమైన కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయిన తర్వాత ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అనేక ప్రోత్సాహకాలు ఉన్నప్పటికీ, యువత ఇప్పటికీ పిల్లలను కనడానికి విముఖత చూపుతున్నందున, ఈసారి మరింత సమగ్రమైన విధానాన్ని అనుసరించాలని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది.
ప్యాకేజీలో ఏముంది?
-ఈ కొత్త ప్యాకేజీ కేవలం డబ్బుకు సంబంధించినది మాత్రమే కాదు.. కుటుంబాలపై భారాన్ని తగ్గించడానికి ఇందులో అనేక చర్యలు ఉన్నాయి.
-పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకు ప్రభుత్వం 10,000 సింగపూర్ డాలర్ల (సుమారు ₹7.8 లక్షలు) బేబీ గిఫ్ట్ అందిస్తుంది.
-దీనికి అదనంగా..'ఫస్ట్ స్టెప్' గ్రాంట్గా మరో 5,000 డాలర్లు (సుమారు ₹4 లక్షలు) అందిస్తుంది.
-పిల్లలు పెరిగేకొద్దీ, ప్రతి సంవత్సరం 2,000 డాలర్లు (సుమారు ₹1.6 లక్షలు) చైల్డ్ క్రెడిట్గా జమ చేస్తుంది.
-దీంతో పాటు, శిశు సంరక్షణ కేంద్రాలకు ఇచ్చే సబ్సిడీలను కూడా పెంచుతారు. అంతేకాదు పిల్లలను కనేందుకు తల్లిదండ్రుల సెలవును కూడా పొడిగించనున్నారు. ప్రభుత్వం నిర్మించే ఫ్లాట్ల కేటాయింపులో పిల్లలున్న కుటుంబాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. లాటరీలో ప్రతి బిడ్డకు ఒక అదనపు అవకాశం లభిస్తుంది.
-ఈ ఒక్క ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే, ప్రభుత్వం కుటుంబ..పిల్లల పోషణ కోసం సుమారు 7 బిలియన్ సింగపూర్ డాలర్లు (దాదాపు 5.5 వేల కోట్ల రూపాయలు) ఖర్చు చేయనుంది. మీరు పిల్లలను కనాలని నిర్ణయించుకుంటే, ప్రభుత్వం మీకు అండగా ఉంటుందని ప్రతి కుటుంబం తెలుసుకోవాలి అని ప్రధానమంత్రి వాంగ్ హామీ ఇచ్చారు.
గత చరిత్ర - మారిన వ్యూహం:
ఒకప్పుడు "ఇద్దరు చాలు" అనే భావనపై విస్తృతంగా ప్రచారం చేసిన సింగపూర్ ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు పిల్లల కోసం వాదించేందుకు సిద్ధమవుతోందన్నది గమనార్హం. 1970వ దశకంలో, దేశ అభివృద్ధికి అధిక జనాభాను ఒక భారంగా భావించిన ప్రభుత్వం, 1987 నాటికి తన విధానాన్ని మార్చుకుంది. అప్పటి నుండి, ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు.. ప్రసూతి సెలవు వంటి అనేక చర్యల ద్వారా జనన రేటును పెంచడానికి ప్రయత్నించింది. విశ్వవిద్యాలయ పట్టభద్రుల కోసం వివాహ సంబంధాల కార్యక్రమాలను కూడా నిర్వహించింది. అయినప్పటికీ, పరిస్థితి మారలేదు. సంతానోత్పత్తి రేట్లు పడిపోతూనే ఉన్నాయి.
ఈ డబ్బు సరిపోతుందా?
ప్రభుత్వం ఇంత పెద్ద మొత్తాన్ని ఖర్చు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, అది వాస్తవంగా ఎంతవరకు పనిచేస్తుందనే దానిపై సందేహాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల జరిగిన ఒక సర్వేలో, దాదాపు మూడింట ఒక వంతు యువత, పిల్లలను కనడానికి ఏ ప్రభుత్వ విధానం కూడా తమను ప్రోత్సహించలేదని చెప్పారు. అధిక జీవన వ్యయాలు, పని ఒత్తిళ్లు, పిల్లల పెంపకానికి అయ్యే అధిక ఖర్చు తమను ఈ నిర్ణయం తీసుకోకుండా నిరోధిస్తున్నాయని వారు తెలిపారు.
సింగపూర్ మేనేజ్మెంట్ యూనివర్శిటీ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ యూజీన్ టాన్ ఈ చర్యలను "సింగపూర్కు చివరి అవకాశం" అని అభివర్ణించారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కేవలం ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలతోనే కాకుండా, వివాహం, పిల్లల పట్ల సమాజ వైఖరులు, ఆలోచనా విధానాలలో మార్పుతో కూడా ఉందని ఆయన విశ్వసిస్తున్నారు. మరోవైపు, దేశంలో వృద్ధుల జనాభా పెరుగుతుండటం.. పనిచేసే వయస్సు గల జనాభా తగ్గుతుండటంతో సింగపూర్ భవిష్యత్తుపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, వలసదారులను ఆహ్వానించడం కూడా అవసరమని ప్రధానమంత్రి వాంగ్ సూచించారు.
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