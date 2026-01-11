English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

US Shooting Incident: అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో కాల్పుల కలకలం.. ఆరుగురు మృతి..!

US Shooting: అమెరికాలోని మిసిసిప్పీ రాష్ట్రం క్లే కౌంటీలో కాల్పుల కలకలం చెలరేగింది. ఆరుగురు మృతి చెందినట్లు స్థానిక మీడియా తెలిపింది. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ కాల్పుల ఘటనకు సంబంధించి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 11, 2026, 12:24 PM IST

US Shooting Incident: అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో కాల్పుల కలకలం.. ఆరుగురు మృతి..!

Mississippi Shooting: అమెరికాలోని ఈస్టర్న్ మిసిసిపీలో జరిగిన వరుస కాల్పుల ఘటనల్లో ఆరుగురు మృతి చెందారు. నిందితుడు ప్రస్తుతం పోలీసుల కస్టడీలో ఉన్నాడు. అలబామా సరిహద్దుకు సమీపంలోని వెస్ట్ పాయింట్ పట్టణంలో ఈ దాడులు జరిగాయి. మొత్తం మూడు చోట్ల నిందితుడు కాల్పులు జరిపినట్లు స్థానిక వార్తా సంస్థలు పేర్కొన్నాయి. 

ఎన్‌బీసీ న్యూస్‌కు అనుబంధ సంస్థ అయిన డబ్ల్యూటీవీఏ కథనం ప్రకారం.. మూడు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో కాల్పులు జరిగాయి. ప్రస్తుతం నిందితుడు పోలీసుల కస్టడీలో ఉన్నాడని, ప్రజలకు ఇక ఎలాంటి ముప్పు లేదని క్లే కౌంటీ షెరీఫ్ ఎడీ స్కాట్ సోషల్ మీడియాలో పేర్కొన్నారు. అయితే, ప్రాణనష్టం ఎంత జరిగిందన్న దానిపై ఆయన స్పష్టంగా వెల్లడించలేదు. డబ్ల్యూటీవీఏ మాత్రం ఆరుగురు మృతి చెందినట్లు తెలిపింది.

ఈ ఘటనపై మీడియా అడిగిన ప్రశ్నలకు షెరీఫ్ స్కాట్ గానీ, ఆయన కార్యాలయ సిబ్బంది గానీ ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు. మృతులు, వారి కుటుంబాల కోసం ప్రార్థించండి అని స్కాట్ ఫేస్‌బుక్‌లో విజ్ఞప్తి చేశారు. మిసిసిప్పీ రాష్ట్రంలోని ఈశాన్య భాగంలో క్లే కౌంటీ ఉంది. ఇది అలబామా రాష్ట్ర సరిహద్దుకు సమీపంగా ఉండే కౌంటీగా గుర్తింపు పొందింది.  

దాదాపు 20 వేల జనాభా కలిగిన క్లే కౌంటీలో ఈ దారుణం చోటుచేసుకుంది. గతేడాది అక్టోబర్‌లో కూడా మిసిసిపీలో ఇలాంటి కాల్పుల ఘటనలు జరిగాయి. అప్పట్లో లేల్యాండ్ నగరంలో జరిగిన దాడిలో ఆరుగురు మరణించగా, 12 మంది గాయపడ్డారు.  

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

America shootingUS Shooting IncidentMississippi ShootingUS ShootingEastern Mississippi

