US Shooting Incident: అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో కాల్పుల కలకలం.. ఆరుగురు మృతి..!

Mississippi Shooting: అమెరికాలోని ఈస్టర్న్ మిసిసిపీలో జరిగిన వరుస కాల్పుల ఘటనల్లో ఆరుగురు మృతి చెందారు. నిందితుడు ప్రస్తుతం పోలీసుల కస్టడీలో ఉన్నాడు. అలబామా సరిహద్దుకు సమీపంలోని వెస్ట్ పాయింట్ పట్టణంలో ఈ దాడులు జరిగాయి. మొత్తం మూడు చోట్ల నిందితుడు కాల్పులు జరిపినట్లు స్థానిక వార్తా సంస్థలు పేర్కొన్నాయి.
ఎన్బీసీ న్యూస్కు అనుబంధ సంస్థ అయిన డబ్ల్యూటీవీఏ కథనం ప్రకారం.. మూడు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో కాల్పులు జరిగాయి. ప్రస్తుతం నిందితుడు పోలీసుల కస్టడీలో ఉన్నాడని, ప్రజలకు ఇక ఎలాంటి ముప్పు లేదని క్లే కౌంటీ షెరీఫ్ ఎడీ స్కాట్ సోషల్ మీడియాలో పేర్కొన్నారు. అయితే, ప్రాణనష్టం ఎంత జరిగిందన్న దానిపై ఆయన స్పష్టంగా వెల్లడించలేదు. డబ్ల్యూటీవీఏ మాత్రం ఆరుగురు మృతి చెందినట్లు తెలిపింది.
ఈ ఘటనపై మీడియా అడిగిన ప్రశ్నలకు షెరీఫ్ స్కాట్ గానీ, ఆయన కార్యాలయ సిబ్బంది గానీ ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు. మృతులు, వారి కుటుంబాల కోసం ప్రార్థించండి అని స్కాట్ ఫేస్బుక్లో విజ్ఞప్తి చేశారు. మిసిసిప్పీ రాష్ట్రంలోని ఈశాన్య భాగంలో క్లే కౌంటీ ఉంది. ఇది అలబామా రాష్ట్ర సరిహద్దుకు సమీపంగా ఉండే కౌంటీగా గుర్తింపు పొందింది.
దాదాపు 20 వేల జనాభా కలిగిన క్లే కౌంటీలో ఈ దారుణం చోటుచేసుకుంది. గతేడాది అక్టోబర్లో కూడా మిసిసిపీలో ఇలాంటి కాల్పుల ఘటనలు జరిగాయి. అప్పట్లో లేల్యాండ్ నగరంలో జరిగిన దాడిలో ఆరుగురు మరణించగా, 12 మంది గాయపడ్డారు.
