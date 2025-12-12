English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Video: స్కైడైవర్‌కు చుక్కలు.. 15000 అడుగుల ఎత్తులో విమానం తోకకు చిక్కుకున్న పారాచూట్‌, వీడియో!

Video: స్కైడైవర్‌కు చుక్కలు.. 15000 అడుగుల ఎత్తులో విమానం తోకకు చిక్కుకున్న పారాచూట్‌, వీడియో!

Skydiver Viral Video: ఆకాశంలోనే ఓ స్కై డైవర్ కు చుక్కలు కనిపించాయి నెట్ ఇంటా ఈ వీడియో వైరల్ అవుతుంది వారి విమానం నుంచి క్రిందకు దూకే సమయంలో విమానం తోకకు అతని పారేడ్ చిక్కుకు పారాషూట్ చిక్కుకుంది దీంతో అతన్ని గాల్లోనే ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకొని కాసేపు వేలాడాడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 12, 2025, 12:59 PM IST

Video: స్కైడైవర్‌కు చుక్కలు.. 15000 అడుగుల ఎత్తులో విమానం తోకకు చిక్కుకున్న పారాచూట్‌, వీడియో!

Skydiver Viral Video: సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వీడియోలు త్వరగా వైరల్‌ అవుతూ ఉంటాయి. కొన్ని ప్రమాదకరమైన వీడియోలతో పాటు జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇవి చాలా మంది షేర్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వీడియో ఒకటి నెట్టింటా రచ్చ చేస్తుంది. ఓ స్కై డైవర్ కు ఆకాశంలోనే చుక్కలు కనిపించాయి. పారాచూట్ వేసుకుని సరదాగా స్కై డైవింగ్‌ చేద్దామనుకున్న ఓ వ్యక్తికి అనుకోని ఘటన ఎదురైంది. విమానం నుంచి బయటకు దూకపోయిన వ్యక్తికి విమానం తోకకు పారాచూట్ చిక్కుకుంది. దీంతో 15 వేల అడుగుల ఎత్తులో ఆ స్కై డైవర్ అరచేతిలో ప్రాణాలు పెట్టుకుని మరి వేలాడాడు. అనుకోకుండా జరిగిన ఈ ఘటనతో అతడు తీవ్ర భయాందోళనకు కూడా గురయ్యాడు. సోషల్ మీడియాలో ఈ వైరల్ వీడియో చక్కర్లు కొడుతూ ఉంది.

 ఈ వీడియోకి సంబంధించి ఘటన  ఆస్ట్రేలియా దక్షిణ కేన్స్ లో జరిగింది. విమానం నుంచి బయటకు దూకిన వ్యక్తి పారాచూట్‌ విమానం తోకకు చిక్కుకుంది. దీంతో అతను 15 వేల అడుగుల ఎత్తులోనే కాసేపు విలవిల్లాడాడు. అయితే ఈ ఘటనలో స్కైడైవర్‌కు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు. ఆయన సురక్షితంగా బయటపడ్డాడని కూడా అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే ఆ సమయంలో అతని వద్ద మరో పారాచూట్‌ కూడా అందుబాటులో ఉండడంతో వెంటనే ఆ స్కై డైవర్ సురక్షితంగా కిందకి దూకేశాడు. ఆ తర్వాత విమానాన్ని పైలట్ కూడా సురక్షితంగా ల్యాండ్‌ చేశారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉంది.

 ఓ స్కై డైపర్ మొదటగా దూకేయగా మరో స్కై డైవర్ కూడా దూకడానికి ప్రయత్నించాడు. అతడి పారాచూట్ అనుకోకుండా విమానం తోకకు చిక్కుకొని అతడు కొన్ని నిమిషాల పాటు అక్కడే వేలాడాడు. ఆ తర్వాత కూడా మరికొంతమంది స్కై డైవర్లు విమానం నుంచి బయటకు దూకారు. అయితే స్కై డైవర్ వద్ద మరో పారాచూట్ అందుబాటులో ఉండటంతో ఒక్కసారిగా దాన్ని ఓపెన్ చేసి పాత పారాచూట్‌ అలాగే వదిలేసి దూకేశాడు. కొంత సమయంలోనే విమానాన్ని కూడా మెల్లిగా ల్యాండ్ చేశారు. అప్పటివరకు అతని పారాచూట్ విమానం తోకకు అలాగే ఉంది.

 అయితే ఈ వైరల్ వీడియో ఘటన సెప్టెంబర్ లో జరిగింది. ఈ వీడియో కాస్త ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆస్ట్రేలియా అధికారులు గురువారం దీని వెల్లడించారు. ఇక ఆస్ట్రేలియన్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ సేఫ్టీ బ్యూరో ఈ వీడియోను వెలుగులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకోవడంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ప్రజలను ఉద్దేశించి వీడియో విడుదల చేశారు.

 

 

 

