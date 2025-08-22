South America Earthquake: అమెరికాలో భారీ భూకంపం..రిక్టర్ స్కేలుపై 8.0 తీవ్రత..సునామీ హెచ్చరికలు జారీ..?

South America Earthquake: దక్షిణ అమెరికా సమీపంలో బలమైన భూకంపం సంభవించింది. యుఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే (యుఎస్జిఎస్) ప్రకారం, ఈ భూకంపం తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 8.0 గా నమోదైంది. భూకంప కేంద్రం డ్రేక్ పాసేజ్ ప్రాంతంలో ఉందని నివేదికలు తెలిపాయి. ఈ ప్రాంతం లోతైన , విశాలమైన సముద్ర మార్గం. ఇది నైరుతి అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం, ఆగ్నేయ పసిఫిక్ మహాసముద్రాన్ని కలిపే ప్రాంతంలో ఈ భూకంపం సంభవించింది. అయితే ఈ భూకంపం కారణంగా ప్రాణనష్టం లేదా ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు ఎటువంటి వార్తలు లేవు.
USGS ప్రకారం భూమి లోపల 10.8 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంపం నమోదైంది. అంత లోతులో సంభవించే భూకంపం సమీపంలోని పెద్ద ప్రాంతాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. అయిత ఇప్పటివరకు ఏ తీర ప్రాంతం నుండి పెద్ద నష్టం లేదా సునామీ హెచ్చరిక గురించి ఎటువంటి సమాచారం ఇవ్వలేదు. అమెరికాలో ఇంతకు ముందు 8.0, అంతకంటే ఎక్కువ తీవ్రతతో భూకంపాలు సంభవించాయి. నివేదికలను పరిశీలిస్తే అలాస్కాలో అత్యధికంగా 8.0 నుండి 9 తీవ్రతతో భూకంపాలు నమోదయ్యాయి. దీని తరువాత భారీ సునామీ కూడా కనిపించింది. ఈ తీవ్రతతో భూకంపం సునామీకి, భవనాలు, వంతెనల కూలిపోవడానికి కారణమవుతుంది. అలాగే విమాన సేవలతో సహా అనేక ముఖ్యమైన విషయాలు ప్రభావితమవుతాయి.
A very large 8.0 Earthquake has happened less than 30 minutes ago in Drake’s Passage, between the tip of South America and Antarctica. There are some Tsunami warnings for the area. I sailed through the Drake Passage last year from Ushuaia, Argentina to Antarctica; this earthquake… pic.twitter.com/PCr6eLzyNg
అంతకు ముందు టర్కీలో అనేకసార్లు భూకంపాలు సంభవించాయి. ఆగస్టు 10న సంభవించిన భూకంపం తీవ్రత 6.1గా నమోదైంది. అనేక భవనాలు కూలిపోయాయి. చాలా మంది మరణించారు. అదే సమయంలో 8 తీవ్రతతో భూకంపం జపాన్ను తాకినప్పుడు.. అక్కడ సునామీ హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
