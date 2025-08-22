English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

South America Earthquake: దక్షిణ అమెరికాలోని డ్రేక్ పాసేజ్ ప్రాంతంలో బలమైన భూకంపం సంభవించింది. ఈ భూకంపం 8.0 తీవ్రతతో నమోదైంది. ఈ ప్రాంతం మహాసముద్రాలను కలిపే విశాలమైన సముద్ర మార్గం. భూమిలో 10.8 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంపం సంభవించింది. ప్రస్తుతం ప్రాణనష్టం లేదా ఆస్తి నష్టం గురించి ఎటువంటి సమాచారం లేదు. అయితే ఇప్పటి వరకు యుఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేయలేదు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 22, 2025, 10:35 AM IST

South America Earthquake: అమెరికాలో భారీ భూకంపం..రిక్టర్ స్కేలుపై 8.0 తీవ్రత..సునామీ హెచ్చరికలు జారీ..?

South America Earthquake: దక్షిణ అమెరికా సమీపంలో బలమైన భూకంపం సంభవించింది. యుఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే (యుఎస్‌జిఎస్) ప్రకారం, ఈ భూకంపం  తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 8.0 గా నమోదైంది. భూకంప కేంద్రం డ్రేక్ పాసేజ్ ప్రాంతంలో ఉందని నివేదికలు తెలిపాయి. ఈ ప్రాంతం లోతైన , విశాలమైన సముద్ర మార్గం. ఇది నైరుతి అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం, ఆగ్నేయ పసిఫిక్ మహాసముద్రాన్ని కలిపే ప్రాంతంలో ఈ భూకంపం సంభవించింది. అయితే ఈ భూకంపం కారణంగా ప్రాణనష్టం లేదా ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు ఎటువంటి వార్తలు లేవు.

USGS ప్రకారం భూమి లోపల 10.8 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంపం నమోదైంది. అంత లోతులో సంభవించే భూకంపం సమీపంలోని పెద్ద ప్రాంతాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. అయిత ఇప్పటివరకు ఏ తీర ప్రాంతం నుండి పెద్ద నష్టం లేదా సునామీ హెచ్చరిక గురించి ఎటువంటి సమాచారం ఇవ్వలేదు. అమెరికాలో ఇంతకు ముందు 8.0, అంతకంటే ఎక్కువ తీవ్రతతో భూకంపాలు సంభవించాయి. నివేదికలను పరిశీలిస్తే అలాస్కాలో అత్యధికంగా 8.0 నుండి 9 తీవ్రతతో భూకంపాలు నమోదయ్యాయి. దీని తరువాత భారీ సునామీ కూడా కనిపించింది. ఈ తీవ్రతతో భూకంపం సునామీకి, భవనాలు, వంతెనల కూలిపోవడానికి కారణమవుతుంది. అలాగే విమాన సేవలతో సహా అనేక ముఖ్యమైన విషయాలు ప్రభావితమవుతాయి.

అంతకు ముందు టర్కీలో అనేకసార్లు భూకంపాలు సంభవించాయి. ఆగస్టు 10న సంభవించిన భూకంపం తీవ్రత 6.1గా నమోదైంది. అనేక భవనాలు కూలిపోయాయి. చాలా మంది మరణించారు. అదే సమయంలో 8 తీవ్రతతో భూకంపం జపాన్‌ను తాకినప్పుడు.. అక్కడ సునామీ హెచ్చరిక జారీ చేశారు. 

