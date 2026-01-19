Spain Train Accident 21 Killed: స్పెయిన్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.ఎదురెదురుగా రెండు రైలు ఒకే ట్రాక్ రావండంతో ఈ ఘోర దుర్ఘటన జరిగింది. మాలాగా నుంచి రాజధాని మాడ్రిడ్ వెళ్తున్న హై స్పీడ్ రైలు పట్టాలు తప్పడంతో ఎదురుగా వస్తున్న మరో రైలు ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో 21 మంది దుర్మరణం చెందారు. సుమారు 100 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాలైనట్లు సమాచారం. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఇప్పటికే అక్కడ సహాయక చర్యలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. అర్ధరాత్రి ఈ ఘోర ప్రమాదం జరగటంతో సహాయక చర్యలో ఆటంకం ఏర్పాట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు .
ఆదివారం అర్ధరాత్రి సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కర్డోబా రాష్ట్రంలో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని రైటర్ తెలిపింది. ఒక రైలు పట్టాలు తప్పి మరో రైలుకు ఎదురుగా వెళ్లడంతో ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. అయితే ప్రమాద స్థాయిని చూస్తే మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అందులో 30 మందికి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నారు. ప్రయాణ సమయంలో 300 మంది ప్రయాణికులు మాలాగా నుంచి వెళ్తున్నారని రైలు ఆపరేటర్ తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత చాలామంది ప్రయాణికులు రైళ్లలోనే ఇరుక్కు పోయారు. సహాయక చర్యలు చేపట్టి వారిని బయటికి తీసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
రైలు క్యారేజీలు ట్విస్ట్ అవ్వడంలో సమస్యలు తలెత్తడంతో పట్టాలు తప్పినట్లు కొంతమంది ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. అయితే చాలా మంది చనిపోయిన వారు ఇరుక్కుపోవడంతో వారిని బయటికి తీయడానికి కాస్త కష్టతరంగా మారిందని సహాయక చర్యల బృందాలు తెలుపుతున్నాయి. ప్రయాణికులు తమకు ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని కూడా పంచుకున్నారు. ఒక్కసారిగా రైలు కుదిపినట్లయింది. లగ్గేజీ మొత్తం కింద పడిపోవడం, పిల్లల ఏడుపు, పక్కన వారి తల పగిలి రక్తం కారడం చూసామంటూ ఒక ప్రయాణికురాలు తన బాధను వెల్లగక్కింది. ఇది ఒక పునర్జన్మ లాంటిది అంది. ఇక పట్టాలు తప్పిన రైల్లో ఉన్న ఒక ప్రయాణికుడు.. అది ఒక భయానక అనుభవం వెనుక నుంచి ఏదో పెద్ద దెబ్బ తగిలినట్టు రైలు మొత్తం కుదేలైపోయింది. ఒక్కసారిగా రైలు రెండు ముక్కలైందని భావన కూడా కలిగింది. అద్దాల వల్ల చాలామంది గాయపడ్డారు అని చెప్పుకొచ్చారు.
మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు కూడా సమాచారం అందించారు. కర్డోబా, మలాగా, హూయల్వా స్టేషన్లలో హెల్ప్ లైన్ సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉంచారు. వెంటనే అత్యవసర సైనిక విభాగానికి చెందిన 40 మంది సభ్యులతో బృందంతో పాటు 15 వాహనాలు కూడా ఇప్పటికే అక్కడికి పంపినట్లు రక్షణ శాఖ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ఇక ప్రధానమంత్రి పెడ్రో సాంచేజ్ఇది ఒక విషాదకరమైన రైలు ప్రమాదం .ఈరోజు దేశానికి తీవ్ర బాధ కలిగిందని రాసుకొచ్చారు. ఈ మాటలతో వారి బాధను తగ్గించలేం.. కఠినమైన సమయం దేశం మొత్తం వారి కుటుంబ వారి పక్షాన ఉంటుందన్నారు.
#Spain. Two high-speed trains (Iryo Malaga-Madrid & Renfe AVE Madrid-Huelva) derailed in Adamuz, Cordoba, after one invaded the adjacent track.
At least 5 dead, multiple injured. Madrid-Andalusia AVE service halted. pic.twitter.com/sP5JtTxtrs
— AugustinBrian🇺🇸 (@AugustinBrian3) January 19, 2026
ఇక స్పెయిన్ రాజు ఫిలిప్ VI కూడా రైలు ప్రమాదం గురించి ఆరా తీశారు. మృతుల కుటుంబాలకు వారు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. అంతేకాదు వారు బంధుమిత్రులకు కూడా సానుభూతి తెలియజేసి త్వరగా కోలుకోవాలని కూడా ఆయన వేదికగా రాసుకోచ్చారు. ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుల్ మాక్రోన్ రైలు ప్రమాదం గురించి ప్రకట సానుభూతి తెలియజేశారు. యూరప్ లోనే అత్యంత పెద్ద రైల్వే నెట్వర్క్ కలిగి ఉంది. ప్రధానంగా మాడ్రిడ్, బార్సిలోనా, సేవిల్లా, వాలంసియా, మాలాగా సహా కొన్ని ప్రధాన నగరాలను ఇది కలుపుతూ దాదాపు 3000 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ ప్రయాణం చేస్తుంది . ఇలా రైలు పట్టాలు తప్పడం అనేది కాస్త వింతగా అనిపిస్తుంది అని అధికారులు చెబుతున్నారు. 2013లో శాంటియాగో డికంపోస్ట్ వద్ద హై స్పీడ్ రైలు పట్టాల ప్రమాదంలో 80 మంది మరణించారు. అందులో 140 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు.
