English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Train Accident: ఘోర ప్రమాదం.. ఒకే ట్రాక్‌పై రెండు రైళ్లు, ఎదురెదురుగా ఢీకొని 20 మంది మృతి, 100 పైగా తీవ్రగాయాలు..

Train Accident: ఘోర ప్రమాదం.. ఒకే ట్రాక్‌పై రెండు రైళ్లు, ఎదురెదురుగా ఢీకొని 20 మంది మృతి, 100 పైగా తీవ్రగాయాలు..

Spain Train Accident 21 Killed: ఘోర రైలు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఎదురెదురుగా రెండు రెళ్ళు ఒకే ట్రాక్‌పై వచ్చి ఢీకొనడంతో 21 మంది దుర్మరణం చెందారు. 100 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్పెయిన్ లోని మలాగా నుంచి రాజధాని మాడ్రిడ్‌ వెళుతున్న హై స్పీడ్ రైలు పట్టాలు తప్పడంతో ఈ ఘోర దుర్ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 19, 2026, 07:41 AM IST

Trending Photos

Renu Desai Film With Mahesh Babu: మహేష్ బాబుతో పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ సినిమా.. వ్యక్తిగత కారణాల వల్లే ఇలా..!
5
Renu Desai
Renu Desai Film With Mahesh Babu: మహేష్ బాబుతో పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ సినిమా.. వ్యక్తిగత కారణాల వల్లే ఇలా..!
8th Pay Commission: 8th పే కమిషన్ తాజా అప్‌డేట్.. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌తో ఉద్యోగుల వేతనం లక్షల్లో..
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8th పే కమిషన్ తాజా అప్‌డేట్.. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌తో ఉద్యోగుల వేతనం లక్షల్లో..
Viral News: ఇదెక్కడి విడ్డూరం... ఆ ఆలయానికి వెళ్తే బట్టతల మీద జుట్టు వస్తుందంట.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
7
Hair Growth
Viral News: ఇదెక్కడి విడ్డూరం... ఆ ఆలయానికి వెళ్తే బట్టతల మీద జుట్టు వస్తుందంట.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Gold Duty Reduction: నిర్మలమ్మ గుడ్ న్యూస్.. పేదలకు అందుబాటు ధరల్లో బంగారం ..!!
5
Gold duty reduction
Gold Duty Reduction: నిర్మలమ్మ గుడ్ న్యూస్.. పేదలకు అందుబాటు ధరల్లో బంగారం ..!!
Train Accident: ఘోర ప్రమాదం.. ఒకే ట్రాక్‌పై రెండు రైళ్లు, ఎదురెదురుగా ఢీకొని 20 మంది మృతి, 100 పైగా తీవ్రగాయాలు..

 Spain Train Accident 21 Killed: స్పెయిన్‌లో ఘోర రైలు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.ఎదురెదురుగా రెండు రైలు ఒకే ట్రాక్‌ రావండంతో ఈ ఘోర దుర్ఘటన జరిగింది. మాలాగా నుంచి రాజధాని మాడ్రిడ్‌ వెళ్తున్న హై స్పీడ్ రైలు పట్టాలు తప్పడంతో ఎదురుగా వస్తున్న మరో రైలు ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో 21 మంది దుర్మరణం చెందారు. సుమారు 100 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాలైనట్లు సమాచారం. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఇప్పటికే అక్కడ సహాయక చర్యలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. అర్ధరాత్రి ఈ ఘోర ప్రమాదం జరగటంతో సహాయక చర్యలో ఆటంకం ఏర్పాట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు .

Add Zee News as a Preferred Source

 ఆదివారం అర్ధరాత్రి సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కర్డోబా రాష్ట్రంలో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని రైటర్ తెలిపింది. ఒక రైలు పట్టాలు తప్పి మరో రైలుకు ఎదురుగా వెళ్లడంతో ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. అయితే ప్రమాద స్థాయిని చూస్తే మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అందులో 30 మందికి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నారు. ప్రయాణ సమయంలో 300 మంది ప్రయాణికులు మాలాగా నుంచి వెళ్తున్నారని రైలు ఆపరేటర్ తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత చాలామంది ప్రయాణికులు రైళ్లలోనే ఇరుక్కు పోయారు. సహాయక చర్యలు చేపట్టి వారిని బయటికి తీసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

 రైలు క్యారేజీలు ట్విస్ట్‌ అవ్వడంలో సమస్యలు తలెత్తడంతో పట్టాలు తప్పినట్లు కొంతమంది ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. అయితే చాలా మంది చనిపోయిన వారు ఇరుక్కుపోవడంతో వారిని బయటికి తీయడానికి కాస్త కష్టతరంగా మారిందని సహాయక చర్యల బృందాలు తెలుపుతున్నాయి. ప్రయాణికులు తమకు ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని కూడా పంచుకున్నారు. ఒక్కసారిగా రైలు కుదిపినట్లయింది. లగ్గేజీ మొత్తం కింద పడిపోవడం, పిల్లల ఏడుపు, పక్కన వారి తల పగిలి రక్తం కారడం చూసామంటూ ఒక ప్రయాణికురాలు తన బాధను వెల్లగక్కింది. ఇది ఒక పునర్జన్మ లాంటిది అంది. ఇక పట్టాలు తప్పిన రైల్లో ఉన్న ఒక ప్రయాణికుడు.. అది ఒక భయానక అనుభవం వెనుక నుంచి ఏదో పెద్ద దెబ్బ తగిలినట్టు రైలు మొత్తం కుదేలైపోయింది. ఒక్కసారిగా రైలు రెండు ముక్కలైందని భావన కూడా కలిగింది. అద్దాల వల్ల చాలామంది గాయపడ్డారు అని చెప్పుకొచ్చారు.

మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు కూడా సమాచారం అందించారు. కర్డోబా, మలాగా, హూయల్వా స్టేషన్లలో హెల్ప్ లైన్ సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉంచారు. వెంటనే అత్యవసర సైనిక విభాగానికి చెందిన 40 మంది సభ్యులతో బృందంతో పాటు 15 వాహనాలు కూడా ఇప్పటికే అక్కడికి పంపినట్లు రక్షణ శాఖ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ఇక ప్రధానమంత్రి పెడ్రో సాంచేజ్‌ఇది ఒక విషాదకరమైన రైలు ప్రమాదం .ఈరోజు దేశానికి తీవ్ర బాధ కలిగిందని రాసుకొచ్చారు. ఈ మాటలతో వారి బాధను తగ్గించలేం..  కఠినమైన సమయం దేశం మొత్తం వారి కుటుంబ వారి పక్షాన ఉంటుందన్నారు.

 

 

ఇక స్పెయిన్ రాజు ఫిలిప్‌ VI కూడా రైలు ప్రమాదం గురించి ఆరా తీశారు. మృతుల కుటుంబాలకు వారు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. అంతేకాదు వారు బంధుమిత్రులకు కూడా సానుభూతి తెలియజేసి త్వరగా కోలుకోవాలని కూడా ఆయన వేదికగా రాసుకోచ్చారు. ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుల్ మాక్రోన్ రైలు ప్రమాదం గురించి ప్రకట సానుభూతి తెలియజేశారు. యూరప్ లోనే అత్యంత పెద్ద రైల్వే నెట్‌వర్క్ కలిగి ఉంది. ప్రధానంగా మాడ్రిడ్‌, బార్సిలోనా, సేవిల్లా, వాలంసియా, మాలాగా సహా కొన్ని ప్రధాన నగరాలను ఇది కలుపుతూ దాదాపు 3000 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ ప్రయాణం చేస్తుంది . ఇలా రైలు పట్టాలు తప్పడం అనేది కాస్త వింతగా అనిపిస్తుంది అని అధికారులు చెబుతున్నారు. 2013లో శాంటియాగో డికంపోస్ట్ వద్ద హై స్పీడ్ రైలు పట్టాల ప్రమాదంలో 80 మంది మరణించారు. అందులో 140 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు.

Read more: డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌కు నోబెల్‌ శాంతి బహుమతి.. ఇప్పటికైనా పెద్దన్న శాంతిస్తాడా?

Read more: ట్రంప్‌కు ఓపెన్ వార్నింగ్! ‘ఈసారి బుల్లెట్ మిస్ కాదు’.. ఇరాన్ టీవీ సంచలన ప్రసారం!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Spain train accidentSpain railway accident newshigh speed train collisionEurope train crash breaking news

Trending News